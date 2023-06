Criticaron a Danna Paola por posponer otro concierto de su gira XT4515

El concierto de Danna Paola en Jardines de Morelos fue pospuesto (Instagram/@dannapaola)

Danna Paola pospuso otro concierto de su XT4515 Tour, lo que generó críticas por parte de sus fans que asistirían y que incluso tuvieron que viajar desde diferentes partes de la zona metropolitana para verla.

En un comunicado que fue publicado el 2 de junio a través de las redes sociales de Near You Entertainment, organizadores del evento, que el concierto programado para este 3 de junio en Jardines de México será pospuesto.

“Queremos informarles que por causas de fuerza mayor y para darle a todos los asistentes el espectáculo que merecen, la presentación del XT4515 Tour que estaba programada para este sábado 3 de junio en Jardines de México cambiará de fecha”

El comunicado fue publicado el 2 de junio por la tarde (Instagram/@dannapaola)

No informaron qué día se repondrá el show, pero confirmaron que los boletos comprados serán válidos para la fecha que se anunciará y, quienes lo requieran, podrán solicitar su reembolso próximamente.

Ya que el comunicado fue lanzado 24 horas antes del evento, varios internautas que asistirían reaccionaron molestos, pues habían preparado todo para ir a Jardines de México.

“Arruinó mi día de cumpleaños todo iba a ser perfecto y de un momento a otro todo se vino abajo”, “Yo vine con mi familia desde CDMX y sale con esto”, “Viajamos desde Acapulco pagamos hospedaje y gastos de casetas y gasolina”, fueron algunos de los comentarios.

La cantante ha pospuesto varios de sus conciertos por problemas con proveedores (Instagram/@dannapaola)

Ya que esta no es la primera vez que la intérprete de Mala fama pospone un concierto, hubo usuarios que la acusaron de no ser profesional.

En la sección de comentarios escribieron “Fraude, ya es costumbre con Danna Paola”, “Falta de profesionalismo todo mal”, “Ya se le dio por cancelar mucho”, “Tanta falta de profesionalismo”, “Mejor avísame cuáles no va a cancelar, qué poco profesional de parte de ella y todo su equipo”.

Cabe recordar que desde poco antes de que comenzara su gira XT4515, Danna Paola anunció que tuvo que posponer algunos de sus conciertos. El principal problema fue que los proveedores no cumplieron con sus servicios para algunos shows.

Danna desde el inicio de los problemas confesó que no fue algo que ella pudiera manejar, pero sí quería dar la cara por todo lo sucedido (Instagram/@dannapaola)

Debido a esta situación, la estrella de Élite fue víctima de críticas en redes sociales, lo que la llevó a tener una crisis de ansiedad.

Uno de los espectáculos que pospuso fue el que se llevaría a cabo en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. Este concierto estaba programado originalmente para el 22 de octubre de 2022, pero se pasó el 18 de marzo de 2023; sin embargo, a finales de febrero fue cancelado.

La empresa Expandir Producciones, organizadora del evento, anunció que se realizarían los reembolsos, pero en la publicación de Near You Entertainment algunos internautas aseguraron que hasta hoy no han recibido su dinero.

“En Veracruz pospuso dos veces y después cancelo y no nos han regresado ni un peso”, “Otro show pospuesto y en Veracruz ni han regresado el dinero”, “Ojalá que les regresen sus boletos en reembolso porque aquí en Veracruz no han regresado nada”, reclamaron en los comentarios.

Danna Paola tuvo una crisis de ansiedad por su gira XT4515

En noviembre de 2022, cuando se hizo evidente que los primeros conciertos de XT4515 serían pospuestos, Danna hizo una transmisión en vivo para aclarar lo que había sucedido.

Explicó que ella desde el inicio de la planeación estaba dispuesta a entregar el mejor espectáculo a sus fans, pero debido a que sus proveedores no habían cumplido con su parte, tenía que posponer algunos shows.

La cantante explicó que por culpa de los proveedores su gira no podrá arrancar según lo esperado

Después, también confesó que recibió mucho odio en redes, lo que le causó una crisis de ansiedad.

“Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto, pero además estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un break down emocional”, escribió en redes.