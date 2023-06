Paulina Rubio será la gran figura en el debut de Vaselina, reveló Erik Rubín

Las críticas a la condición física de los actores circulan en las redes sociales

Ya casi todo está listo para el estreno de la obra Vaselina, un proyecto que sin duda ha emocionado a los fans de Timbiriche y de la popular obra de teatro que los mismos integrantes protagonizaron hace casi 40 años atrás.

Y es que desde que se anunció el proyecto que contará con la participación de Alix Bauer, Mariana Garza, Benny Ibarra, Diego Schoening y un cuadro de actores que contempla a Kalimba, María León, Angélica Vale, Andrea Legarreta, Yahir y Lupita Sandoval, los ánimos de sus seguidores se han expresado en las redes sociales.

Sin embargo, ante la ausencia de Sasha Sokol en la obra teatral próxima a estrenarse, los fans de Timbiriche han “reclamado” su presencia, así como la de otra integrante original que no se ha unido a sus ex compañeros en sus últimos reencuentros.

Se trata de Paulina Rubio, quien en la puesta de inicio de los años 80 sí formaba parte del elenco de Vaselina. Ahora, y ante la insistencia de los fans de Timbiriche, ha sido Erik Rubín, quien también funge como productor de la reposición 2023 de la obra, reveló que “La chica dorada” estará presente en la función de estreno, que se llevará a cabo el próximo 13 de julio de 2023.

Ensayos de Vaselina con Timbiriche (Tiktok/@micheljauregui82)

Se conoce que tanto el aún esposo de Andrea Legarreta como Diego Schoening han invitado a participar en Vaselina a Thalía y a Paulina Rubio, sin embargo hasta ahora no han confirmado sus participaciones; no obstante la cantante de Ni una sola palabra sí acudirá al Centro Cultural Teatro 1, en Ciudad de México, como espectadora del trabajo de sus ex compañeros.

Según dio a conocer Erik Rubín a diversos medios de comunicación que fueron convocados a los primeros ensayos de Vaselina para tomar aspectos de la obra, la polémica cantante estará presente en el estreno de la ambiciosa puesta en escena.

“Hablé con Paulina, Paulina viene al estreno de espectadora, al parecer”, dijo el papá de Mía y Nina Rubín.

Respecto a las exigencias físicas que requiere un proyecto como éste, al ser un musical donde la actuación, el baile y la coordinación son de vital importancia, Erik contó a la prensa que él y todos sus compañeros pueden desempeñarse sin muchos problemas sobre el escenario.

Sasha Sokol se incorporará más adelante con el personaje de "Sandy" (Foto: Instagram)

“Afortunadamente todos estamos muy bien de salud, todos nos hemos cuidado muy bien, nos hemos conservado, yo me siento mejor que nunca y así veo a mis compañeros, y aunque hay diferencia de edades, la verdad es que arriba del escenario, ni se siente”, expresó el famoso cantante de temas como Cuando mueres por alguien y Princesa tibetana.

"La chica dorada" estará presente el próximo 13 de julio en el estreno de la obra (Foto: Instagram)

Respecto a la rumorada participación en Vaselina de otras de las famosas ex Timbiriche, como Thalía y Sasha Sokol, Erik contestó un tanto tajantemente: “Todos están invitados, obviamente la primera invitación fue a los Timbiriches, y así fue la ecuación que se dio y esta es la ecuación con la que contamos, también para que dejemos de estar ‘oye y éste, oye y el otro’, este es el cast (elenco) que tenemos”.

Otra de las ex componentes de Timbiriche que también tiene su propia historia con Vaselina es Edith Márquez, quien en su infancia participó como parte del ensamble, aunque no obtuvo un personaje.

Hace casi cuarenta años Edith Márquez participó como parte del coro de Vaselina, pero se quedó con las ganas de interpretar un papel Foto: Infobae

“Tengo miles de recuerdos, cuando yo entré a la obra le verdad es que no me sabía ningún baile, a mí me dijeron que me los iban a enseñar, cosa que no pasó, al final me los tuve que aprender sola y pues eso me… el irme enfrentando a las cosas no tan positivas que tiene la vida y que tiene esta carrera, es lo que me ha hecho aprender y crecer”, contó en mayo de este 2023 a Infobae México.