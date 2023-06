Gustavo Adolfo Infante lanzó insulto homofóbico al sujeto que agredió al perrito Scooby

Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Sergio "N", pero llamó la atención de sus compañeros que lo hizo con un insulto homofóbico (Getty Images/Cuartoscuro)

En medio de la indignación por el asesinato de Scooby, el perrito que murió tras presuntamente ser arrojado por Sergio “N” a un cazo con aceite hirviendo, Gustavo Adolfo Infante arremetió contra el perpetrador de la agresión, pero al hacerlo lanzó un insulto homofóbico.

Durante la emisión de este 1 de junio de De Primera Mano, los presentadores hablaron de la muerte de Scooby -también conocido como Benito- ya que Diana Golden explotó contra el expolicía que presuntamente lo asesinó.

Al terminar la plática con la actriz, Gustavo Adolfo dio su opinión acerca de lo acontecido y aplaudió que algunas personas estén tomando acción para defender a los animales.

Sergio "N" fue detenido por el delito de maltrato animal, ya está en prisión preventiva (Cuartoscuro)

“Qué bueno que existen seres humanos de buen corazón como Diana Golden, ella está preocupada y ocupada por los perritos, digo, cada quien tenemos nuestras preocupaciones, pero Diana se enoja, se preocupa, se ocupa, eso habla bien de un ser humano”, comenzó el periodista.

Después de algunos comentarios de sus compañeros Lalo Carrillo, Érika González y Addis Tuñon, Infante continuó, pero esta vez arremetió contra Sergio “N”, a quien ya dictaron prisión preventiva. El presentador se mostró indignado por el hecho de que el acusado lloró cuando le mencionaron la posible sentencia en caso de que sea culpable del delito.

“El expolicia este, cuando lo agarran y le leen las acusaciones, le dicen ‘el señor es culpable’, ¿no se pone a llorar? Se puso a llorar”

Sergio "N" podría estar más de 40 años en la cárcel, pero por tentativa de homicidio contra un carnicero (Infobae)

Entre los comentarios que hizo, llamó “maricón” a Sergio “N”. Ya que esto inmediatamente llamó la atención de sus compañeros, se retractó de la palabra que usó para insultarlo y aclaró que no estaba hablando de sus preferencias sexuales.

“Bola de maricones... o sea, maricones en el sentido no de la sexualidad”

Para cerrar el tema, Gustavo Adolfo mencionó que hizo ese comentario porque la persona que lo intentó asaltar tuvo el mismo comportamiento cuando lo aprehendieron; lejos de aceptar que cometió un delito, lloró y aseguró que no había sido él.

Famosos que se sumaron a la indignación por el asesinato de Scooby

Artistas e influencers se han sumado para exigir justicia par Benito y otros animales que han muerto víctimas del maltrato (Captura TikTok @anabreco @anamartin)

Además de Gustavo Adolfo Infante y Diana Golden, entre las celebridades que exigieron justicia por el Benito está Ana Brenda Contreras.

La actriz pidió a sus seguidores que sigan el caso para no permitir que vuelvan a suceder este tipo de crímenes contra quienes “no tienes voz”, dijo para referirse a los animales y niños.

“No puedo creer que no entendamos como sociedad que si los que no tienen voz como los animales y los niños pasan por este tipo de cosas sin ninguna consecuencia o son los que más sufren y no estamos para defenderlos de verdad merecemos la extinción”, sentenció la protagonista de Corazón Indomable.

Las actrices exigieron justicia para Scooby, también conocido como Benito

Por su parte, Ana Martín también publicó un vídeo en sí perfil de Instagram para exigir que Sergio “N” no obtenga la libertad con pagando una fianza, pues existe está posibilidad.

“No queremos que salga, no queremos que dé dinero, que se vaya a la cárcel. Una bestia así no puede estar en las calles, no puede pasar esto en el siglo XXI, ¿qué está pasando?”, dijo la histrionisa.

Otro famoso que habló de Scooby fue Juanpa Zurita, quien al borde del llanto celebró que Sergio “N” haya sido arrestado y que sea investigado por la muerte del perrito.

Juanpa Zurita recordó a una de sus compañeras de vida por Scooby y lamentó la muerte de perritos por maltrato animal (Captura de pantalla/@rbarriosfuentes)

También pidió que le den un “castigo completo” al presunto culpable y no se minimice al maltrato animal.

“Esas personas que hacen maltrato animal merecen el castigo completo por lo que están haciendo, no se merecen nada bueno”, dijo el youtuber.