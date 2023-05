Dictaron prisión preventiva a Sergio “N”, sujeto que arrojó a perrito en aceite hirviendo

Sergio "N", en un ataque de cólera, arrojó al can a un recipiente con líquido hirviendo y le provocó la muerte. (Instagram/@soy_dogvader|Cuartoscuro)

Este miércoles comenzó la audiencia inicial de Sergio “N” -el sujeto que presuntamente arrojó al perrito Scooby a un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex)-, tras la cual fue vinculado a proceso.

A las 10:00 horas, aproximadamente, inició la audiencia en los Juzgados de Control y Juicios Orales del centro penitenciario “Sergio García Ramírez”, ubicado en el municipio de Ecatepec, donde el juez de control escuchó las imputaciones que el Ministerio Público hizo en contra de Sergio “N”.

Debido a ello, se le dictó prisión preventiva justificada y se otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual tendrá que permanecer tras las rejas.

Dicho indivduo fue ingresado al penal de Chiconautla dos días después de la muerte del canino. De acuerdo con el Código Penal del Edomex, podría recibir hasta seis años de prisión.

La muerte del perrito Scooby ocurrió el domingo 28 de mayo en el municipio de Tecámac (Foto: Infobae México)

Su detención se llevó a cabo en la tarde del 30 de mayo en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX), donde se escondía de las autoridades. Posteriormente fue trasladado a la agencia del Ministerio Público número 50 de la Fiscalía capitalina.

Una vez se certificó su estado de salud, Sergio “N” fue trasladado al Ministerio Público de Ecatepec para rendir su declaración. Posteriormente fue ingresado al reclusorio de Chiconautla.

Muerte de Scooby

Era la tarde del domingo 28 de mayo. Una cámara de seguridad registró los movimientos de un sujeto de playera azul y bermudas que ingresó a una carnicería ubicada en el poblado de San Pablo Tecalco, en el municipio de Tecámac, donde amenazó al dueño del local.

Óscar Ávila, el carnicero que fue amenazado de muerte, indicó que Sergio “N” estaba bajo los influjos del alcohol. Con un objeto punzocortante la advirtió que tenía media hora para cerrar su establecimiento, pues de lo contrario lo privaría de la vida.

Como muestra de lo anterior, el agresor tomó a un perrito que se encontraba en los alrededores y lo arrojó a un cazo de aceite hirviendo que Óscar utilizaba para freir chicharrón. Acto seguido subió a un vehículo de color blanco y partió del lugar. En cuestión de horas, el video que captó el violento acto se viralizó en redes sociales.

Debido a lo anterior, este miércoles la Fiscalía estatal obtuvo una nueva orden de aprehensión contra Sergio “N” por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Familia de Scooby pide justicia

Ese día, Scooby había acompañado a su dueño -un menor identificado con el nombre de “Beto”- a realizar unas compras para el desayuno. Mientras el animal interactuaba con otro perro en la calle, el niño acudió a una tienda de abarrotes para cumplir con el encargo de su madre.

Cuando Beto salió del establecimiento no vio a Scooby, pero escuchó un intenso llanto de un perro, según comentó para el noticiero Mexiquense Noticias. El menor corrió a su casa para contarle a su madre lo sucedido, pues sabía que ya no era posible rescatarlo. Aunque un veterinario le dio asistencia médica a la mascota -la cual agonizó durante varias horas-, no pudo hacer nada para salvarle la vida.

La Fiscalía del Edomex obtuvo una nueva orden de aprehensión contra Sergio "N" por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa (Foto: Fiscalía del Edomex)

Fue así como se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Edomex y, a los dos días, se giró una orden de aprehensión en contra de Sergio “N”. Para ese momento el caso ya había sido difundido a nivel nacional, mientras que defensores de animales exigían justicia para el perrito.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 235 Ter y 235 Quarter del Código Penal del Edomex, las personas que causan la muerte de un animal y prolonguen su agonía puede recibir de tres a seis años de prisión, así como de 200 a 400 días de multa. Se espera que Sergio “N” reciba la pena máxima, en caso de que lo encuentren culpable.