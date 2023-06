Elecciones Edomex 2023: así fueron los últimos mensajes de campaña de Alejandra del Moral y Delfina Gómez

Delfina Gómez y Alejandra del Moral compiten por ser la primera gobernadora del Edomex. (Cuartoscuro)

El 31 de mayo fue el último día de campaña para las candidatas a la gubernatura del Estado de México. El 4 de junio la población mexiquense podrá votar por Alejandra del Moral (de la coalición Va por México) o por Delfina Gómez (de Juntos Hacemos Historia) para definir a la primera mandataria de la entidad.

Antes de que iniciara el periodo de veda electoral, ambas contendientes utilizaron sus redes sociales para emitir un último mensaje a sus bases partidistas y a la población en general.

Alejandra del Moral

La representante de Va por el Estado de México grabó un video desde su hogar con el que agradeció a quienes simpatizan con su candidatura y a quienes se involucraron a lo largo de su campaña.

“A todos los panistas, a todos los priistas, los perredistas, aliancistas, gracias por hacerme su candidata y también gracias a todos los apartidistas, independientes, ciudadanos, a la ola rosa, a todos, porque este proyecto va más allá de los colores de partido”, dijo la oriunda del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Alejandra del Moral exhortó a la población a salir a las urnas. (REUTERS/Henry Romero)

En su mensaje, Del Moral recordó la victoria que obtuvo su partido (el Revolucionario Institucional) en la elección estatal de 2017 que llevó al poder al actual gobernador, Alfredo del Mazo, así como los municipios que la coalición opositora obtuvo en los comicios de 2021 (51 para el PRI, 18 para el PAN y 8 para el PRD).

“Hoy más que nunca necesitamos cada voto”, dijo la candidata en su llamado al voto a la población mexiquense.

Delfina Gómez

Por otro lado, la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) compartió un fragmento de su discurso en uno de sus eventos de campaña, en el que estuvo acompañada por distintas figuras de la coalición, incluido el presidente de Morena, Mario Delgado.

“Como maestra, de tarea les dejo dos cosas: primero tenemos todavía el día de hoy para poder hablar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares sobre por qué es importante salir a votar. Y segunda tarea, pues que el domingo nadie se quede en casa, que todos salgamos tempranito a votar”, fue como Gómez Álvarez exhortó a la ciudadanía a acudir a las urnas.

Delfina Gómez resaltó la importancia de los votos para la elección. (Morena Edomex)

“Que nadie piense que su voto no sirve, porque de momento les pueden decir ‘te doy tanto y no vayas a votar’, no, todos los votos son necesarios, un voto puede ser la diferencia para poder arrasar”, añadió “La Maestra”.

Después de la publicación de tales consignas, ambas candidatas anunciaron la suspensión temporal de sus redes sociales para cumplir con las disposiciones legales y normativas que establece el Instituto Nacional Electoral (INE), pues el periodo que abarca del 1 al 4 de junio se considera “de reflexión” (también llamado “veda electoral”).

Durante estos días, las y los candidatos que participarán en las elecciones, así como sus partidos y otras figuras políticas, tienen prohibido realizar eventos proselitistas, así como difundir materiales de propaganda en las calles o en redes sociales.

Específicamente, el INE señaló como actividades no permitidas:

- Realizar actos públicos de campaña

- Publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión (para ello deberán esperar al cierre oficial de las casillas)

- Hacer propaganda o proselitismo electoral

- Difundir propaganda gubernamental (por cualquier medio).