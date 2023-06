AMLO negó tortura y desapariciones forzadas por parte de su gobierno: “Nos quieren meter en el mismo saco”

AMLO rechazó ser comparado con los sexenios que le habrían heredado la actual crisis de violencia. (REUTERS/Henry Romero)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a reprochar las críticas y señalamientos en contra de su gobierno por el incremento de los índices de violencia y agresiones.

Desde su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo Mexicano refrendó el rechazo a prácticas de tortura, desapariciones forzadas o colusión con el narcotráficos que, según él, sus adversarios le han querido adjudicar.

“Nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal y no somos iguales. (...) No hay impunidad. No he cambiado”, aseveró desde Tampico, en Tamaulipas.

“Así de manera clara no permitimos la tortura, no ´permitimos la desaparición. El estado no desaparece a ninguna persona. No se agudizan masacres como era antes”.

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno respeta los derechos humanos. (Presidencia)

Al encabezar su tradicional conferencia matutina durante su visita a esa entidad, el político tabasqueño rechazó que en su gobierno haya la misma violencia en comparación con el gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), y afirmó que antes era manejado por el narcotráfico.

“No acepto que supuestas organizaciones defensores de los derechos humanos nos quieran meter en el mismo saco y no somos iguales. Cómo vamos a ser iguales si ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez, y antes el secretario de Seguridad de Calderón era Genaro García Luna. Imagínense si el secretario de Seguridad era García Luna, estaba al servicio del estado, entonces era un narco estado”.

Al comparar cifras de homicidios con los secciones anteriores, el mandatario mexicano reconoció que los datos son “una mala herencia”.

El mandatario encabezó su conferencia matutina desde Tamaulipas. Foto: Gobierno de México

“Tenemos que seguir avanzando, ahora nos dicen que el Gobierno de ahora tiene más homicidios, sí. Esta es una mala herencia en seguridad, así nos dejaron todo el país estaba en bancarrota, estaba en una decadencia”

Al respecto, el político tabasqueño insistió que lo único que se tenía que hacer era realizar “un proceso de transformación” y arrancar de raíz la corrupción.

AMLO consideró también que una manera de tener justicia es prevenir que ocurran algunos delitos. Por ejemplo, recalcó que ya no se permite la tortura o la desaparición, e insistió que el Estado no desaparece a ninguna persona, tampoco se llevan a cabo masacres por parte del Estado.

Recordó que cuando se creó la Guardia Nacional recibió ataques de supuestamente querer militarizar al país y se lanzó una vez más contra periodistas como: Denise Dresser, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga.

En esa misma línea, el Presidente defendió la labor de la Guardia Nacional y negó que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sea una señal de que el país está militarizado.

“Acusar que estar militarizando al país porque la constitución no permitía que la Secretaría de Marina entrara y lo hacían”

Hay que recordar que en 2019 iniciaron las operaciones formales de la Guardia Nacional (GN) en todo el país.

En sus inicios se integró de más de 70 mil elementos, la Guardia Nacional comenzó su despliegue en los estados de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Baja California y Chihuahua; entidades que están consideradas como prioritarias, ante el incremento en el número de homicidios dolosos registrados en los últimos meses.

Por su parte el mandatario dio a conocer que en su gobierno sí se hizo de una mejor manera, ya que en este caso sí se planteó la idea de utilizar las fuerzas armadas y resaltó el profesionalismo y honestidad de los militares. “Los medios no informaban y no había democracia”.

Finalmente reiteró que antes había “un gobierno oligarca”, ya que se encontraba al servicio de una minoría y había corrupción.