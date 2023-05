¿Juan de Dios Pantoja fue arrestado? Qué se sabe del viral video en TikTok

El cantante y pareja de Kimberly Loaiza ha generado gran controversia en redes sociales luego de externar que “los hechos son reales”

Juan de Dios Pantoja se encuentra en medio de una nueva gran controversia: el cantante y pareja de Kimberly Loaiza ha preocupado a sus millones de fans, luego de que un video en redes sociales mostró que fue privado de su libertad sin dar un contexto exacto de los motivos del arresto, aumentado la tensión e incertidumbre.

Durante la noche del pasado martes 30 de mayo, en plataformas digitales como TikTok y Twitter se viralizó el polémico material visual en el que el también cantante se puede ver sometido ante las autoridades que ya esperaban con su vehículo especial el arribo del famoso. Sin embargo, no se puede visualizar qué pasa antes y después de ello, incluso dejando la incógnita sobre si realmente fue subido.

En medio de debates entre miles de internautas por demeritar la noticia o creerla, el rumor de que todo se trataría de una estrategia publicitaria aumentó en cuanto el video tomó viralidad. Por ello, miembros de su familia recurrieron a las redes del famoso para dar una declaración e incluso su pareja habría publicado una indirecta sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja sobre su supuesto arresto?

El famoso cantante y DJ ha sido acusado de mentir con su situación legal (Fotos: Instagram/@juandediospantoja)

Aunque de momento no existe un comunicado oficial, de parte de él o su famosa pareja, en su cuenta oficial de Twitter ya se han pronunciado en su nombre, asegurando que todo lo que han visto sus fans en el video es real y eso ha sido motivo de mayor preocupación, pues los que aseguraban que todo era actuado ahora no encuentran alguna posible explicación sobre lo que estaría ocurriendo.

“Lamento informarles que los hechos ocurridos en las últimas horas son reales, solo queda brindarle nuestro máximo apoyo a Juan en estos momentos”, publicaron. Kimberly Loaiza también dejó entrever que algo malo estaría pasando con su pareja sentimental pues también tuiteó un emoji de corazón partido continuando con la polémica y generando todo tipo de teorías sobre lo que estaría pasando.

“Que si es mentira o verdad, que si no sabe ni actuar, lo que digan, si realmente fue arrestado algo muy malo podría estar pasando y no se debe tratar a juego”. “Yo creo que es puro publicidad por lo de su nueva canción, además es el video peor actuado que he visto en mi vida”. “O sea el uniforme se ve falso, la patrulla también, su cara como si estuviera fingiendo y hasta posando, claro que todo esto es mentira”. “No me late que las personas se preocupen solo por vender a sus seguidores, esto si no es real debe tener consecuencias severas”. “Pues yo creo en lo que publicaron a su nombre, habrá que ver qué está pasando?, reaccionaron internautas.

La pareja suele ser muy controversial en redes sociales (Foto: Instagram/@juandediospantoja)

¿Quién es Juan de Dios Pantoja?

Mejor conocido en redes sociales como JD Pantoja, es un youtuber nacido el 16 de noviembre de 1995 en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, la fama nacional e internacional llegaría un par de años después.

Juan de Dios Pantoja de 27 años de edad, se dio a conocer primero a través de Facebook, donde en 2015, de la mano de la productora audiovisual mexicana Badabun, comenzó a compartir videos cómicos. Ante su éxito, en 2016 Juan de Dios Pantoja decidió abrir un canal en YouTube con su nombre, donde exploró otras de sus facetas: el baile y la música, consolidándose así como cantante.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se han visto relacionados a varias controversias en redes sociales, como la presente (Instagram @juandediospantoja)

Se espera que en las próximas horas nuevamente su familia adelante noticias a su nombre o su pareja sentimental rompa el silencio sobre los motivos del supuesto arresto y cuál será su situación jurídica tras la viralización del video que no ha dejado de ser tendencia en redes sociales.