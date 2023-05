Caso de perrito arrojado al aceite hirviendo: de cuánto es la multa por maltrato animal en Edomex

Un hombre arrojó al perro a un cazo de aceite hirviendo. (Infobae)

Luego del caso que consternó a México de un perrito que fue arrojado al aceite hirviendo afuera de una carnicería en Tecámac, Estado de México, aquí recordaremos cuál es la multa económica por maltrato animal, y a pesar de que el sujeto que causó el daño ya fue detenido.

De acuerdo con las imágenes de un video que circula en redes sociales, un hombre en aparente estado de ebriedad salió molesto del local donde venden carne y antes de marcharse levantó al can que se encontraba en la banqueta y lo arrojó sin pensar al cazo de aceite hirviendo.

Con una temperatura aproximada de hasta 200 grados centígrados fue imposible rescatar de inmediato al perrito, quien agonizó por al menos seis horas, según versiones de locatarios y luego falleció.

El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo y a pesar de que Sergio “N” ya fue detenido, en este espacio daremos a conocer cuáles son las sanciones económicas por maltrato animal.

Sergio "N" fue detenido por lesionar al animal. (Instagram/@soy_dogvader|Cuartoscuro)

¿Cuál es la multa en Edomex?

En el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México mostró en primer lugar que, el maltrato animal está catalogado como un delito.

“Comete un delito animal, el que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituye plaga, y se le impondrá una pena de seis meses a 2 años de prisión y una multa de 50 a 150 días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda”, se lee en el artículo.

-Según la multa de 50 a 150 días de salario mínimo, los agresores deberían pagar entre 5 mil y 15 mil pesos aproximadamente.

Además, la agonía de un animal también es penado, ya que el documento indicó:

“A quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue su agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de seis meses a 3 años de prisión y multa de 100 a 200 días de salario mínimo general vigente en la zona”.

-En este caso el equivalente será de una sanción de entre 15 mil pesos y hasta más de 20 mil pesos, aproximadamente.

Sergio "N" podría pasar un máximo de seis años en la cárcel. (Foto: Cuartoscuro)

¿Y en la CDMX?

De acuerdo con la información, en la CDMX las multas van de los 50 a los 100 días de salario mínimo y prisión de seis meses a 2 años de prisión.

Mientras que la sanción por agonía del animal va de los 200 a 400 días de salario mínimo. Es decir, deberán desembolsar entre 20 mil y hasta 40 mil pesos. Así como una condena de cárcel de 2 a 4 años.

Caso de Benito

Benito fue el perrito que falleció debido a las severas quemaduras que provocó el aceite en su cuerpo. El hecho fue denunciado por el albergue denominado Peludos Desamparados, que de acuerdo con la directora del lugar, la agresión fue contra un cachorro de entre seis y siete meses de edad.

El video del agresor se hizo viral en cuestión de minutos, y fue tal su magnitud que incluso decenas de personas ofrecieron recompensa para dar con el responsable y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció por el caso durante una conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño lamentó el suceso y llamó a tener conciencia, pues aseguró: “estas cosas no deben suceder”.