Álex Kaffie se burló del rating del programa de Nacho Lozano

A petición de Lozano, Kaffie fue castigado por los directivos de Imagen Televisión. Imagen: Facebook.

Luego de que Álex Kaffie confirmara su salida de Sale el sol, programa que compartía con Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y otros comunicadores de espectáculos, el periodista ocupó su cuenta de Twitter para dar algunos datos con respecto al rating del noticiero que ahora encabeza Nacho Lozano.

Y es que el comunicador explicó en su momento que la razón de su salida tuvo que ver con el regreso de Nacho Lozano a Imagen Televisión. Kaffie externó esto en un comunicado:

“Al respetable en general: Tras haber publicado en mi columna #SinLisonja (desaparecida, por cierto) las ‘exigencias’ de Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano en su visita a Sale el Sol, los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo”, comenzó.

Luego de esto, confirmó que no regresaría a Sale el sol, diciendo: “he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado se ‘pisa y corre’ a otro”. Es decir, que la situación con el titular del programa DPC tenía todo que ver.

Aseguran que 'De Pisa y Corre' no ha obtenido los resultados esperados. Imagen: Facebook.

Alex Kaffie escribió en su cuenta de Twitter que los números de Nacho Lozano no sólo no eran buenos, sino bajos, argumentando: “De vergüenza el rating de Gacho Lozano. Tiene más espectadores un atropellado”. Sin embargo no se quedó ahí, pues desveló algunos números importantes.

En un segundo tuit, el comunicador reveló los rating de audiencia del lunes 29 de mayo del 2023, específicamente de los Telediarios Matutinos. Según Kaffie, Hechos con los Ruiz Lara obtuvo 1.9, Por las mañanas tuvo 3.0 y De pisa y corre, de Nacho Lozano, al que el comunicador apoda “Gacho”, tuvo apenas 1.2.

Del mismo modo, el comunicador reveló en sus redes sociales un mensaje que podría indicar que ya se encuentra en platicas o negociaciones para un nuevo puesto en otro canal de televisión. Kaffie tuiteó: “Trabajo”, y acompañó el texto con un emoji.

Tiempo antes de confirmar que tenía diferencias con Nacho Lozano, Kaffie publicó una indirecta en su cuenta de Instagram a través de un mensaje que decía: No se puede brillar apagando el sol de los demás.

Todo inició luego de que hace unas semanas, Alex Kaffie se ausentara de la sección del programa en la que participaba: Pájaros en el alambre. Esto levantó sospechas entre los televidentes. Sus compañeros, en un principio, explicaron que las faltas de comunicador se debían a que estaba de vacaciones junto a su madre.

Gracias a los comentarios de Alex Kaffie, el periodista fue "castigado" por Imagen Televisión (Foto: Instagram)

No obstante, esta versión pronto fue desmentida por el mismo Kaffie, quien contó todo y además explicó que el origen del pleito venía por la publicación de su columna #SinLisonja, donde exponía a Nacho Lozano por supuestamente haber tenido ciertas exigencias para su entrevista en Sale el Sol.

Según Kaffie, el conductor de De pisa y corre habría bateado a todos los conductores de Sale el Sol para que lo entrevistaran, a excepción de uno de ellos. “Seré breve I: El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, ¡Exigió que únicamente a Paulina Mercado!, ‘nadie más del matutino’ lo entrevistara”.

El Villano de los Espectáculos fue defendido por Gustavo Adolfo Infante, quien declaró en su programa: “Yo no creo que Nacho Lozano se haya quejado de esto, pero creo que tampoco está padre que vengas a trabajar y te madr**n aquí mismo los de la casa, además tiene que haber una secretaría y un secreto industrial para llegar a donde tú trabajas sin que te parta la madr* el de lado y de manera pública”.