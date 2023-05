Gustavo Adolfo Infante defendió a Nacho Lozano tras salida de Álex Kaffie

El presentador se dijo sorprendido, pues pensó que su colega estaba de vacaciones

Álex Kaffie renunció a Sale el sol porque fue retirado del programa sin goce de sueldo, aparentemente esto habría sido una consecuencia por sus críticas a Francisco López Ramírez, conocido como Nacho Lozano. Por su parte, el presentador Gustavo Adolfo Infante ya emitió su opinión, pues eran compañeros en el mismo matutino.

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante externó que Nacho Lozano es su amigo, por lo que no lo cree capaz de haber solicitado la salida de Álex Kaffie: “Yo no lo sé si Nacho lo pidió, pero yo no creo que haya pedido nada”, dijo.

De igual forma admitió que lo ocurrido es una situación inadecuada entre colaboradores del mismo programa. Además, mencionó que no sabía que había sido “cesado”, pues únicamente le informaron que su ahora ex compañero estaba supuestamente de vacaciones.

En su video publicado el mismo día de la renuncia, el periodista de espectáculos mencionó lo siguiente:

Gustavo Adolfo Infante no creyó capaz a Nacho Lozano de provocar la salida de Álex Kaffie (Instagram/@gainfante)

“Yo no creo que Nacho Lozano se haya quejado de esto, pero creo que tampoco está padre que vengas a trabajar y te madreen aquí mismo los de la casa, además tiene que haber una secrecía y un secreto industrial para llegar a donde tú trabajas sin que te parta la madre el de a lado y de manera pública”.

La situación polémica sucedió mientras Gustavo Adolfo Infante estaba alejado de los programas, por lo que no notó de la molestia de Kaffie. Ese día Nacho Lozano acudió a Sale el Sol para promocionar su noticiero, pero aparentemente habría especificado que sólo lo entrevistara Paulina Mercado.

(Instagram/@nacholozano)

“Me da mucha pena no haber estado ahí, porque tamporo vine a De primera mano entonces no estuve en ninguno de los dos. Nacho Lozano es mi amigo y lo he seguido desde que entró a Imagen, me gusta el estilo de Nacho Lozano. Me enteré por la columna de Álex Kaffie que había pedido que Paulina Mercado lo entrevistara y que Kaffie puso que venía muy mam...n, muy subido y yo dije ‘bueno, es la opinión de Kaffie, no tengo por qué meterme en la opinión de los demás’”.

En su canal de youtube, Gustavo Adolfo mencionó que ni siquiera sabía que Álex Kaffie estaba “cesado”, pues le informaron que estaba de vacaciones y que regresaría el martes 30 de mayo.

“Cuando pregunté por Kaffie me dijeron ‘Está de vacaciones’ y después le anunciaron a Joanna Vega Biestro regresaba el próximo martes 30 de mayo y hoy (29) voy viendo que dice Kaffie que ya no quiere regresar ”, dijo.

(Instagram/@kaffievillano)

Otra de las razones por las que Gustavo Adolfo no se enteró fue que no además del tiempo que se le ve en pantalla al aire, él no permanece en el estudio para tener pláticas, pues los momentos libres entre sección y sección los aprovecha para escribir su columna de opinión o bien, para atender las situaciones de otros programas.

“Todos los tiempos muertos que ustedes ven fuera del aire yo los empleo para entrar al aire con el ingeniero Lucas, para escribir mi columna, escribir De primera mano. No sé lo que pasa porque no estoy ahí, no me quedo ni a los cortes comerciales porque gracias a Dios tengo mucho trabajo”.

Gustavo Adolfo Infante creyó que Kaffie simplemente estaba de vacaciones (Captura de pantalla: Twitter)

De esta forma, el presentador al frente de Sale el Sol dejó entrever que no le pareció correcta la forma en que Kaffie compartió lo ocurrido, pues lo publicó en su ex columna de opinión.

En dicho texto, Kaffie dijo que no sentía ninguna ilusión por entrevistar a Nacho Lozano, por lo que le había parecido innecesaria la indicación. Por el contrario, indicó que tenía entusiasmo por entrevistar a Elena Poniatowska, Pepa Flores Marisol o Ciro Gómez Leyva, esta publicación fue del 5 de mayo.

A pesar de todo, Gustavo Adolfo Infante le deseó éxito a su ahora ex colaborador: “Es mi opinión, punto y aparte, a mí no me ha pasado ni me he quejado ni nada y qué pena que Kaffie se haya ido, ojalá le vaya bien a dónde vaya”, dijo al finalizar el video.