Lenin Pérez descartó que alianza del PVEM y Morena sea legal en la boleta electoral

El candidato por la alianza Rescatemos a Coahuila, Lenin Pérez Rivera, reafirmó su postura como aspirante a la gubernatura de la entidad, luego de que uno de sus partidos declinará a favor de su contrincante, Armando Guadiana, abanderado de Morena.

Luego de que se hiciera oficial la “alianza” entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el partido guinda, el candidato Pérez Rivera acusó a las dirigencias de PVEM por velar por los intereses de la facción rumbo a las elecciones del 2024, y dejar a un lado la contienda local del presente año.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex diputado federal señaló que no cederá su candidatura para sumarse a Morena, y descartó entablar negociaciones con las dirigencias de Morena a pesar de la postura de su partido.

“Vengan como vengan las presiones en las próximas 72 horas, no voy a dejar la candidatura al gobierno de Coahuila, mucho menos declinar por un personaje como Armando que representa todo lo contrario a lo que nosotros defendemos”, señaló el candidato.

En este sentido, Lenin Pérez explicó que la reciente polémica que se desató con el Partido Verde y su declinación a Morena es un tema “meramente mediático”, ya que en el proceso de la Jornada Electoral no tendrá validez dichos acuerdos, pues en la boleta el PVEM seguirá representando al candidato.

De acuerdo con el también expresidente del municipio de Acuña, las personas que votarán por el Partido Verde será una decisión que lo beneficiará, pues legalmente no existe una alianza registrada entre el partido verde y el guinda, por lo que la estrategia recientemente electoral sólo ha sido un t-....

“Este es un tema puramente mediático, no tienen una implicación legal. En la boleta, el 4 de junio, yo soy candidato de UDC y del Verde, quienes voten por el verde va a ser válido para nosotros, no para Morena”, repuntó.

Y es que para Lenin Pérez la reciente decisión de su partido, a pocos días de que se lleve a cabo la Jornada Electoral, es una estrategia tomada desde el centralismo del país, pues aseguró que en Coahuila existe un “gran número” de apoyo a su candidatura.

Aunado a esto, el candidato de Rescatemos Coahuila indicó que al igual que él, ningún diputado de la alianza está de acuerdo con las decisiones del Partido, pues aseguran que sólo quieren confundir a los votantes.

En distintas ocasiones, como lo fue en la entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ex diputado federal ha calificado que la candidatura de Armando Guadiana, respaldado por el partido de mayoría, como una “extensión” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que utiliza sus mismas prácticas políticas para ocupar el poder.

Por estas razones, el candidato de la UCD ha asegurado que no declinará por el morenista y señaló:

¿A poco no, Armando Guadiana? La traición que quisieron hacer desde el centro del país les terminó afectando en lugar de ayudarles. No terminan de entender que con la gente no se juega…”, destacó Lenin Pérez en cuenta de Twitter.

Mario Delgado y su llamado al PVEM

A menos de una semana de que se lleven a cabo las elecciones en Coahuila, el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, llamó a los partidos del oficialismo a declinar por Armando Guadiana, pues aseguró que sólo así podrían quitar al PRI de la entidad, el cual llevaba más de 90 años gobernando.

“Estamos definiendo el 2024 porque es donde se actúa en favor de los principios y en favor de lo que pide la gente. Estamos muy contentos de que el llamado que hizo para sumar el voto de cambio para evitar que el PRI llegue a 100 años en Coahuila”, destacó el presidente nacional.