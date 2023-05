Sergio Mayer negó tráfico de influencias y aseguró que Daniela Parra manipuló al público

Mayer aseguró que Daniela Parra manipuló a la opinión pública en cuanto al caso de su padre (Foto: Instagram)

Este jueves 25 de mayo, después de una larga audiencia, se dio a conocer la resolución que indica que Héctor Parra fue sentenciado a diez años y seis meses de prisión por corrupción de menores agravada.

La noticia ha impactado al público que sigue el caso del actor denunciado por su hija Alexa Hoffman, quien asegura haber sido víctima del ex galán de Televisa desde sus seis hasta sus catorce años.

Por su parte, su media hermana Daniela Parra ha mostrado su descontento por la sentencia que el actor buscará apelar según su defensa. “¿Y se preguntan si hay corrupción? Qué mentada de madre” fue el breve mensaje que escribió en Twitter la joven que el pasado fin de semana organizó una marcha en pro de la justicia en el caso de su padre.

Tras conocerse la sentencia, el exdiputado Sergio Mayer, quien desde que se conoció el caso promovido por Ginny Hoffman, madre de Alexa, ha estado apoyándolas ante las autoridades, y quien ha sido objeto de múltiples especulaciones, ya brindó sus primeras declaraciones.

El actor fue absuelto por abuso sexual, pero condenado por corrupción de menores (Foto: Instagram/@hectorparrag)

“Eso lo determina la autoridad, fue un juez finalmente después de un proceso de casi dos años y de revisar las evidencias”, expresó respecto a la sentencia en el programa de YouTube de la periodista Ana María Alvarado.

El también cantante de Garibaldi expresó que Alexa buscará una apelación, pues los diez años de la sentencia no resarcirían el supuesto daño causado en su contra.

“Evidentemente viene otra parte que va a ser la apelación de ambas partes porque seguramente Alexa querrá que se haga justicia, porque no va a haber nada, ni 10, años, ni 20 años ni 50 ni tampoco el tema económico que puedan recomponer la vida de una víctima, no hay tiempo suficiente”, expresó.

Mayer se dijo satisfecho con la resolución y se defendió de aquellas personas que han expresado que hizo uso de un supuesto tráfico de influencias en el caso para lograr inculpar al actor de telenovelas como Alegrijes y rebujos y La usurpadora.

Daniela Parra confrontó desde un inicio a su media hermana Alexa Hoffman, quien denunció al padre de ambas (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

“De mí no depende la institución ni la ley, ni que se llevaran las cosas conforme a derecho, el hecho de que yo haya escuchado a la víctima, y vivimos en un mundo loco, estúpido, donde ahora resulta que el estandarte de la injusticia viene siendo un pederasta confeso, señalado por su propia hija y ahora por las autoridades con base a hechos y evidencias”, expresó el político.

“Si piensan que yo tuve que ver, eso ya se demostró, incluso fui a la Fiscalía General de la República donde tuve el no ejercicio de la acción penal por esa acusación tan fuera de contexto con respecto al tráfico de influencias, incluso fui respaldado por toda la comisión de niños, niñas y adolescentes del senado”, añadió.

Además se refirió a Daniela Parra, quien para él es una joven carismática que habría hecho uso de sus cualidades para “manipular” a los medios de comunicación.

Sergio Mayer asegura que actuó conforme a su "deber ciudadano" en el mediático caso (Foto: YouTube/@AnaMariaAlvaradoOf)

“Siguen creyendo el cuento (del tráfico de influencias) porque hay una niña que hace manipulación a los medios de comunicación, donde todos ustedes han caído, porque desde un principio ha manipulado la información, diciendo cosas que no son correctas y asegurando que su papá ya va a salir.”

“Es una estupenda comunicadora, de eso no tengo nunguna duda, lamentablemente se los voy a decir, Alexa es la víctima, pero como Alexa es la niña de los frenos, la de los lentes, la que no es tan grata, no sale a hablar, no da entrevistas, la introvertida, entonces es a la que atacamos, desacreditamos y no entendemos el daño que le estamos haciendo”, expresó el exdiputado en el espacio de Ana María Alvarado.