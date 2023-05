Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del viernes 26 mayo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ya viene el fin de semana. Nos da mucho gusto.

Vamos a dedicar tiempo, no mucho porque vamos a salir a una gira, vamos a supervisar todo el Tren del Istmo: Palenque, Chiapas, Tabasco, Coatzacoalcos, Ixtepec, vamos hacia Arriaga, Chiapas y terminamos el domingo en Salina Cruz. Es una gira de supervisión de todas las obras.

Se están modernizando alrededor de mil 300, mil 500 kilómetros, de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Ixtepec, de Ixtepec a Salina Cruz y de Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, en los límites con Guatemala; y también los puertos Coatzacoalcos, Salina Cruz.

Y vamos a evaluar lo de los 10 parques industriales en el istmo. Ya estamos a punto de licitar, se trata de 10 parques en toda la franja del istmo con un promedio de 300 hectáreas por parque con agua, gas, electricidad.

Y algo muy importante: las empresas que se establezcan van a contar con apoyos fiscales; para decirlo sin medias tintas, subsidio. Van a pagar menos en IVA, en impuesto sobre la renta, todo con el propósito de que ese corredor se desarrolle y haya empleo, trabajo para la gente. Entonces, ese es el proyecto del istmo.

También, en ese proyecto están los 120 kilómetros que se van a recuperar, a rescatar de la concesión del Grupo México. Ya se está hablando con ellos para llegar a un acuerdo.

Hay buenas noticias en economía, les doy cuatro buenas:

Una, que está bajando la inflación, ya está en seis por ciento. Esto es muy importante, porque baja en energéticos, se sostienen los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz y también ya están bajando los precios de alimentos. Porque sí llegamos a estar con una inflación alta a partir de la guerra de Rusia y Ucrania. Y vamos a seguir cuidando para que continúe bajando la inflación.

Lo segundo que es importante es que, a pesar de que todavía no se resuelve en Estados Unidos lo de la autorización del techo de endeudamiento y eso produce cierta estabilidad económica-financiera, ha resistido nuestro peso y no pasa de 18. Esa es buena noticia, seguimos siendo el país con el peso más fuerte con relación al dólar en el mundo, esa es buena noticia también.

Es buena noticia que México es el segundo país en el mundo con menos desempleo, con la tasa de desempleo más baja.

Es buena noticia el que hoy el Inegi da a conocer el dato de crecimiento económico y aumenta el crecimiento 3.7 promedio anual. Está creciendo nuestra economía.

Y otro dato, pero ya es complementario: ayer se realizó una operación en la bolsa, en la que el grupo de Carlos Slim compró acciones de una empresa petrolera que tiene una parte importante de inversión en las aguas someras del golfo de México, un campo, Zama. Esta empresa se llama Talos. Y esto significa que ya va a explotarse ese yacimiento que tiene mucho petróleo, es un yacimiento que se entregó en las llamadas rondas en el gobierno anterior.

Y junto —ya ven la suerte, ¿no?, que siempre cuenta— junto hay un yacimiento de la nación que no entró en la ronda para las concesiones a particulares y cuando se hicieron los trabajos de exploración se encontró que es mayor el yacimiento de la nación. Están juntos y cuando esto sucede quien opera el yacimiento conjunto es quien tiene más potencial, en este caso el que tiene más petróleo. De modo que en la sociedad pública-privada Pemex va a contar con más del 50 por ciento, 50 más uno.

Es un yacimiento. A ver si pones la gráfica. Ya se han perforado pozos exploratorios y ya se tiene ya el potencial y va a garantizar a mediano plazo, ya no vamos a estar nosotros en el gobierno, pero a partir del 25 empieza la producción y en el 29 pueden estarse extrayendo de 150 a 180 mil barriles diarios de petróleo crudo olmeca, es decir, ligero, de muy buena calidad, el que tiene más precio en el mercado internacional.

Entonces, celebramos que esto se haya dado el día de ayer, este acuerdo y que además sea una empresa mexicana, porque es una sociedad. Bueno, primero Pemex y de los particulares es una empresa mexicana y tres empresas extranjeras: una estadounidense y dos europeas.

Pero sí es algo importante, pensando en el mediano y en el largo plazo. Porque todos quisiéramos que ya no se siga usando el petróleo, combustibles fósiles, pero va a llevar tiempo todavía la reconversión, el cambio por energías alternativas. Y no es lo mismo tener petróleo que no tenerlo, aunque parezca una obviedad, porque de esta manera garantizamos nuestro consumo interno y garantizamos que no haya aumento en los precios de los combustibles.

Pero es esto: en el 29, 180 mil barriles diarios, aquí. Entonces, empieza el 25. Esta es una ayuda para el nuevo gobierno. Sí, sí, debe de estar por aquí. Ah. Aquí. Sí, es en la costa de Tabasco, en las aguas someras.

Y aquí está dividido, exactamente. Este es, me imagino, es la parte de Pemex. La suerte. Pero ya se tenían firmados los acuerdos y ahora ya hay la decisión de empezar a invertir. Es importante la participación del Grupo Carso, del ingeniero Slim, porque ellos tienen plataformas de perforación, entonces no van a tardar mucho. Esa es una muy buena noticia.

Muy bien. Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Mi primera pregunta es lo que decidió el grupo Citigroup acerca de la venta de Banamex. Esto se va a ser por medio de la Bolsa de Valores, esta parte corporativa y a nosotros nos queda claro que esta decisión de Banamex no fue por lo que pasó con la vía férrea, esta concesión de la vía férrea de Grupo México, sino se debió a que el banco se estaba desvalorizando con tanta filtración de gente, de columnistas, como Darío Celis o David Páramo, que rumores, cosas que fueron desvalorizando.

Pero ahora el problema es que esto se va a hacer hasta el 2025. ¿Qué va a hacer el gobierno?, porque, como se va a meter en la bolsa de valores hay el peligro de que no se paguen los impuestos, como pasó cuando Roberto Hernández vendió, a Citigroup, Banamex.

Esto se lo digo porque va a haber una emisión de bonos, no sé si en México o en la Bolsa de México de Valores o en Estados Unidos y esto va a tener un precio nominal, pero si en el mercado secundario tiene un menor precio pues ya no van a tener ganancias, entonces ya no van a poderse los impuestos.

Y también se corre el peligro de que… Bueno, no peligro, pero sí que un grupo extranjero vuelva a tomar la mayoría de las acciones y quede en manos de… Y no de mexicanos, que sería lo que usted está planteando.

¿Qué puede hacer el SAT, su gobierno y la Secretaría de Hacienda para que no pase lo que estamos previendo, de que quede en manos de gente, no de mexicanos y que no se paguen los impuestos?

Y mire, hay otro… Citigroup no se va de México, compraron una licenciada de Deutsche Bank, del banco alemán, para estar en México y van a transferir la banca patrimonial, que es con lo que se quedan ellos y eso también tiene que ver el SAT de cobrarle los impuestos. Esto se va a hacer el año que viene, esta separación de lo que están vendiendo, de la parte que están vendiendo.

Citigroup no le echó muchas ganas al banco, porque compraron el banco número uno de México y están vendiendo el cuarto y no entero.

Entonces, sí quisiera saber qué va a hacer el Gobierno de México para que quede en manos de mexicanos y que se paguen los impuestos que se tienen que pagar, porque este es un negociazo.

Esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, aunque la operación se haga ahora, de todas maneras, cuando se lleve a cabo van a pagar impuestos.

Ya no es el tiempo de antes, en que las operaciones en bolsa estaban exentas del pago de impuesto, lo que hicieron cuando vendieron Banamex a Citigroup: simularon una venta en bolsa y no pagaron los impuestos, pero esto porque había complicidad de los que vendieron Banamex con el gobierno de Fox.

Para refrescar la memoria, cuando Fox se lanza de candidato engañando que iba a ser el gobierno del cambio, recibe apoyo de los mandamases, de los potentados y quien lo apoya, entre otros, es Roberto Hernández, que además habían estado juntos en la escuela. Y con Roberto Hernández trabajaba Gil Díaz, Francisco Gil Díaz, era empleado de Roberto Hernández en una financiera. Ya Gil Díaz había sido subsecretario de Hacienda con Salinas.

Todo esto es muy importante recordarlo porque mucha gente fue engañada que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo y hay quienes dicen que ni siquiera fue más de lo mismo, sino que fue peor.

Entonces, cuando gana Fox… También es importante que se sepa que Fox apoyó el Fobaproa, era candidato y él apoyó el Fobaproa, apoyó que las deudas de los banqueros y de una minoría se convirtieran en deuda pública, nada más que esto no se informaba porque tenían todo el control de los medios de información y los medios de información estaban al servicio —siguen estando, con honrosas excepciones— al servicio de los potentados, de la minoría, ni modo que van a defender al pueblo, defienden los intereses de los de arriba.

Entonces, al ganar Fox, Roberto Hernández le recomienda a Gil Díaz, que era su empleado, que ya había estado en Hacienda con Salinas como subsecretario, se lo recomienda para que sea el secretario de Hacienda de Fox.

Nada más para que tengan un dato, cuando Fox gana y es presidente electo se va de vacaciones a una mansión que tiene Roberto Hernández en Quintana Roo, Punta de Pájaros, en una reserva natural. Ahí hay un aeropuerto y ahí se pasa un tiempo. O sea, había muy buena relación.

Viene entonces, ya estando Fox en la Presidencia, la venta de Banamex a Citigroup, Banamex de Roberto Hernández. Entonces, se lleva a cabo esa operación. Simula el secretario de Hacienda de entonces de que él se excusaba de participar porque había trabajado hacía poco con Roberto Hernández y sostiene que no va a participar en la operación, en todo el proceso de compra-venta.

Son de esas cosas en las que aplica aquello que: empieza uno así, como hacía ‘el Manco’ González cuando lo fue a ver su compadre Porfirio Díaz, a decirle que él no tenía nada que ver y empezó ‘el Manco’ a sacar los cajones del escritorio.

―¿Y qué haces, compadre?

―Ando buscando al tonto que te lo crea.

Entonces, cuatro dependencias autorizan la compraventa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda las que tiene que ver con eso y se vende el banco en la bolsa y no pagan ni un centavo de impuesto; tenían que haber pagado como tres mil millones de dólares.

Y sí, en ese entonces, era legal el hacer las operaciones en la bolsa; sin embargo, a todas luces fue un acto de influyentismo y una inmoralidad, porque imagínense vender un banco en 12 mil millones de dólares y no pagar un centavo de impuesto.

Si, como ahora, se hubiese dado la operación al revés, si en Estados Unidos Banamex hubiese comprado Citigroup, tendría que haber pagado y aquí no.

Por esta denuncia que hicimos en su gobierno, que nos trajo enemistades, diferencias, porque en una reunión en Valle de Bravo que me invitaron de Televisa y llegaron empresarios me reclamó Roberto Hernández y ahí estaba también y me lo reclamó y otras cosas, Claudio X. González hijo —o sea, fíjense desde cuándo tenemos diferencias— y me dijeron que era legal y dije: Sí, sí, sí, puede ser legal, pero, sin duda, es inmoral. Pues por eso siempre han estado en contra de nosotros.

Ya eso no se puede hacer porque ya se corrigió la ley, ya no se puede hacer una operación de esas en bolsa, sin pagar impuestos. Entonces ya, aunque la operación no se realizara durante mi administración, durante mi gobierno, cuando se haga tienen que pagar impuestos. Esa es una.

Y, dos, como tú lo señalas, son dos cosas distintas: lo que es el corporativo de Citi, que ellos se quedan y van a llegar a cabo una operación, tienen que pagar impuestos por eso, o sea, es una parte; y lo otro es propiamente Banamex, que es la banca, vamos a decir, mayoritaria, el corporativo se queda y lo que van a poner en Bolsa es la banca…

INTERLOCUTOR: La banca de consumo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De consumo, básicamente.

Entonces, en el primer caso tienen que pagar el impuesto, si lo hacen en esta administración o cuando se haga y también se haga en bolsa tiene que pagar impuestos.

Y he estado leyendo los comunicados, al menos uno de Citi, de que quieren que sean mexicanos los accionistas. Eso va a depender también del próximo gobierno, si se hace después y va a depender de la Secretaría de Hacienda, pero siempre el Gobierno de México va a tener la posibilidad de establecer las condiciones.

INTERLOCUTOR: Y de comprarlo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y también, porque a lo mejor cambian de parecer. Yo le planteé al secretario de Hacienda que hablara con ellos porque, si lo valuaron, porque se llevaron como un año en el estira y afloja con Grupo México….

INTERLOCUTOR: Más de un año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Ya avanzaron bastante en la evaluación de activos y el costo y si es como ellos lo dieron a conocer, creo que Grupo México, que se trataba de siete mil millones de dólares y que incluso Citi se iba a quedar con un porcentaje del 10 y otro porcentaje del 10 por ciento —ellos iban a adquirir el 80 por ciento— 10 para Citi y 10 que iban a poner en venta con los accionistas mexicanos de los estados… Antes estos bancos tenían accionistas en cada estado, sus consejos incluían a accionistas.

INTERLOCUTOR: En Yucatán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En Yucatán y en Nuevo León y en Chihuahua y en Sinaloa, había accionistas de estos bancos, que es algo importante porque se toma en cuenta a inversionistas de los estados, regionales.

Entonces, no descartamos la posibilidad de que pueda llegarse a un acuerdo. Si son siete mil millones, de impuestos son como dos mil, ya se reduce a cinco mil. Si el gobierno aporta la mitad o tres mil millones de dólares, quedan dos mil millones para accionistas mexicanos de todos los niveles.

Y los expertos estos vinculados a los potentados, que los tienen ahí a sueldos, que les ayudan siempre, siempre han estado en contra de nosotros. Me acuerdo de unos programas, no sé si existen todavía, de unos economistas, una señora…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, esos.

INTERLOCUTOR: ‘Los Alebrijes’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Esa lleva 20 años en contra.

INTERVENCIÓN: Maricarmen Cortés.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¡Esa! Pero a lo mejor ya cambió, ¿no?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: No, está igual. Y Pepe Yuste y…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Está igual? Bueno, tiene tiempo que no los escucho.

Y el que tiene Ciro también de experto.

INTERLOCUTOR: David Páramo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¡Ese! Ese es otro, ese años y años.

Entonces, todos ellos hablan de que no es negocio, ¿no?: ‘¡Y qué hace el gobierno con un banco!’ ¿Cómo no va a ser importante, si el gobierno maneja todo el dinero del presupuesto en la banca comercial y hay que pagar comisiones?

Imagínense que el presupuesto se maneje en un banco público. ¿Cuánto es ahorro de comisión o la utilidad del banco? igual que si se tuviese el dinero en cualquier banco comercial. También para los analistas, que me da a mí hasta pena ¿no?, me hasta pena, porque han ganado muchísimo dinero los banqueros en el tiempo que estamos nosotros en la Presidencia, el año pasado fue récord en toda la historia, ganaron 240 mil millones de pesos. Si no fuese porque le está yendo bien a la mayoría del pueblo, pues sí me daría mucha vergüenza, me daría muchísima vergüenza.

Ahora que fui a la Convención Nacional Bancaria y de Valores… No lo quería yo decir. A ver si no tienes cuánto ganaron por banco, de los 240, Juan Pablo te puede mandar eso. Para que vea nada más lo que ganó Banamex, a pesar de lo que sostienes, que es cierto. Como se tardaron en la operación y todas estas campañas les han afectado y era el banco el más importante y luego Bancomer y ahora Bancomer ya está manejando como el 50 por ciento de las operaciones.

INTERLOCUTOR: El Poder Judicial también retrasó, porque hace nueve años que tienen un… Y no lo pueden resolver, con Oceanografía y eso también afectó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, un amparo que… Es que es interesante, lo que pasa es que lleva mucho tiempo el estar explicando, pero imagínense que Oceanografía, un señor Yáñez, muy protegido por Fox y por Calderón, —son historias— contratista, —eso no lo dicen Loret de Mola, ni Joaquín López-Dóriga, ni Ciro— ese el contratista preferido, predilecto, de los panistas.

Entonces, creó un emporio, también apoyado por Gil Díaz o por un familiar de Gil Díaz, creo que su sobrino, su hijo y una persona que le gustaba mucho el lujo…

INTERLOCUTOR: Yáñez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El señor Yáñez, sí.

¿Saben que regalaba relojes, pero no como este, relojes de una serie especial? Por ejemplo, cuando la celebración del bicentenario mandó a hacer relojes especiales de un millón de dólares cada reloj.

¿Cuántos contratos les dio el gobierno de Fox y de Calderón sin licitación? Me va a costar mucho trabajo convencer a los filopanistas, conservadores, aspirantes a ‘fifí’ de los sectores medios, ya ahí esto no tiene remedio. No me rindo porque hasta las piedras cambian de modo de parecer y ya ven que soy perseverante, pero hay que seguir despertando consciencias, sobre todo, insisto, los jóvenes, que tienen una mente completamente fresca, no están maleados.

Pero esto es lo que ganaron. Ah, me equivoqué aquí, 240 mil, 236 mil el año pasado; y miren lo que ganó Banamex, 20 mil 433.

¿Cuánto vale, si hablamos de siete? ¿A cómo está el peso de fuerte ahora?

Pues vale 140, ¿no?, 130 mil millones. Quítenle lo que tiene que pagar de impuestos, son cerca de dos millones de dólares, como 40 mil millones de pesos. Entonces, ¿cuánto queda?, como 90 mil millones. Eso es una inversión de 90 mil, para tener 20 mil de utilidad al año, ¿en cuánto tiempo se paga?

Pero, además, con lo que va a significar el que el gobierno tenga ahí sus cuentas. Además, los bancos particulares cobran los impuestos, no todo es el SAT, no todo lo cobra el SAT, no todo lo maneja la Tesorería de la Federación; entonces, cobran los bancos particulares y se da una comisión.

Entonces, todo eso pues fortalecería mucho.

Es más, ¿por qué no tiene un banco así el gobierno?, porque antes tenía y en otros países hay bancos del gobierno. Porque todo esto se satanizó durante el periodo neoliberal o neoporfirista, el gobierno no tenía por qué meterse en nada y se entregaron a las empresas particulares hasta los servicios públicos: la salud, los reclusorios, el agua, la recolección de basura.

¿Para qué dejaron al Estado?

Nada más como policía para protegerlos, para eso el Poder Judicial, para eso el Poder Legislativo. Les repito, hagan la revisión de todas las reformas que se hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal, todas las reformas que hicieron conjuntamente el PRI y el PAN; todas para favorecer este modelo privatizador, para despojar al pueblo de México de sus bienes, ni una sola reforma en beneficio del pueblo.

Nada más en el caso de los trabajadores, imagínense la infamia de modificar el sistema de pensiones y entregar los fondos a las Afores, a los bancos, para ser administrados y que al final un trabajador no se jubile ni siquiera con su salario, sino que reciba, si le va bien, el 40 por ciento de su salario al jubilarse.

La reforma laboral que aprobaron, hemos corregido mucho, pero falta.

La contratación por hora, eso lo fraguaron panistas, priistas, para no crear antigüedad, no tener derecho a prestaciones.

El outsourcing o subcontratación, todo eso fue creado, aprobado en el Congreso.

Para eso querían el Estado. Imagínese, haciendo un símil, hay unos delincuentes de cuello blanco en un casino, sentados en una mesa jugando póker y cuidándole las espaldas unos policías o guardaespaldas. Para eso querían al Estado y ya con un letrero nada más, que podría ser: ‘déjenlos trabajar’.

Ah, pero si les iba mal en la jugada de póker y perdían, entonces sí entraba el Estado a protegerlos, a rescatarlos. Porque eso no era paternalismo ni populismo, eso era rescate y así manejaron todo el engaño. Entonces, ¿por qué planteo que es negocio?, pues por esto.

Pero les voy a decir algo más, porque se trata de separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, no como antes, que los que mandaban eran los de arriba, el pueblo no existía, al pueblo nada más se le volteaba a ver cuando había elecciones, para quitarle los votos y legitimar el mismo sistema de saqueo, de robo, de bandidaje oficial. Ya no es así, ahora separación del poder económico del poder público, como se separó en su momento el poder del clero con el poder público, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Y eso no es ser antirreligioso, eso es ser anticlerical, que son cosas distintas. Juárez no era antirreligioso, era anticlerical, que es distinto, porque no era posible que no viviéramos en una República, sino en un poder monárquico o bajo el dominio de una corporación religiosa, de cualquier signo, ¿eh?

Cuando se habla de libertad religiosa se tiene que considerar que significa la libertad religiosa que no haya una religión dominante, que en libertad cualquier ciudadano pueda ejercer la religión que más se acerque a sus sentimientos. Libertad religiosa es libertad de creencia. Y respetar también a los no creyentes, a todos.

Bueno, ahora estamos en un proceso en donde el poder público está situándose como debe de ser: por encima del poder económico o del poder de un grupo, de una facción, un gobierno de todos.

¿Y por qué hago toda esta relatoría?

Para decirles que no descarto, el asunto es nada más el tiempo, pero no descarto el que podamos hacer una solicitud para tener un banco, porque podemos cumplir con todos los requisitos. Ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen faltan las ventanillas, todo lo que cobra la Tesorería de la Federación es con aplicaciones. Entonces, si no se pueden tener las oficinas, sí se podría tener el sistema para recibir, recaudar los fondos.

Esto, por ejemplo, que hablábamos de los pagos de contribuciones y también distribuir los fondos, dispersar los fondos, es cosa nada más de ver cuáles son los requisitos y se podría lograr, o el mismo Banco del Bienestar que tuviese una plataforma digital.

INTERLOCUTOR: ¿Por qué no hacerlo así?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero explorar todas las posibilidades.

Es lo mismo, imagínense las aseguradoras, el gobierno tenía una aseguradora y no hay. ¿Cuánto dinero destina el gobierno del presupuesto en seguros?, porque hay que asegurar todo, esto está asegurado, todas las plantas eléctricas, desde luego el Metro, todas las instalaciones públicas tienen seguro; bueno, hasta edificios históricos se tiene que adquirir un seguro. Entonces, ¿por qué no el Estado tiene una aseguradora.

INTERLOCUTOR: Tenía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenía. Por eso, o sea…

INTERLOCUTOR: Asemex y Aseguradora Hidalgo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Pero no ver esto como estatismo, mucho menos como el establecimiento del comunismo, no, es mantener equilibrios. Porque no se trata de cerrar las aseguradoras que existen, no, esas van a seguir existiendo. ¿Qué no quedamos, pues, de que debe de haber libre mercado y competencia? El hecho de que el gobierno tenga una plataforma digital que funcione como un banco no significa cancelar a Bancomer, expropiar los bancos, no, pero que sí tenga el gobierno los instrumentos básicos.

Esto tiene que ver también mucho con el hecho que no querían que el gobierno actuara en nada, el gobierno no estaba destinado a servir al pueblo.

¿Para qué era el gobierno en el periodo neoliberal?

Para facilitar el saqueo, para que se ayudara con un aparato burocrático, por cierto, bien renumerado, por eso los sueldos elevadísimos, bien ‘maiceados’ y que ayudaran a transferir bienes públicos al sector particular.

Entonces, antes Pemex tenía sus plataformas de perforación, los que tienen más edad se acuerdan, saben de lo que era un perforador, un ‘chango’, un ayudante de piso: eran equipos de perforación. Viene la política neoliberal, desaparecieron todos los equipos de perforación y todo al contrato.

Pero así fue y, bueno, entregaron los bancos, las aseguradoras, las empresas, puertos, aeropuertos, minas y la industria eléctrica.

El petróleo, lo que decíamos, que fue un milagro de que el pueblo, que es mucha pieza, tomara la decisión de decir ‘basta’, porque, si no, hoy estaríamos comprando petróleo crudo, lo puedo probar técnica, científicamente, hoy no tendríamos ni para nuestras refinerías petróleo crudo.

Y hoy estaría generando, cuando mucho, la Comisión Federal de Electricidad el 10 por ciento de toda la energía eléctrica y ya para el año próximo se iba a quedar nada más administrando las líneas de distribución. Iban a entregar completamente, ese era el plan, por eso hicieron la reforma energética, que los legisladores del PRI y del PAN aprobaron.

Y hasta coraje da, porque hay testimonios de que no sólo aprueban esas reformas para privatizar el petróleo, que va a acorde con el pensamiento conservador, que era a lo que aspiraban desde la época en que el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Por eso surgió el PAN al año siguiente, para oponerse a la nacionalización del petróleo, a la expropiación del petróleo, ese era su principal objetivo: la privatización.

Bueno, pero todavía les cumplen con eso gobiernos entreguistas, les cumplen dando marcha atrás a los principios que llevaron a expropiación petrolera y, no conformes, piden dinero para votar. Y ahí está en el acta que elaboró el director de Pemex, de cómo entregaba dinero a legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética. Salieron, pero finos.

Por eso no deben de dejar afuera a Lilly Téllez, ya la están queriendo hacer a un lado y Lilly Téllez está muy bien posicionada en las encuestas, está en primer lugar. Además, es muy atractivo lo que propone, dice que si ella gana me va a meter a la cárcel. Entonces, como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos. Es buena candidata, que no la quieran marginar, es como para decir: Lilly, aguanta, el pueblo se levanta. Bueno, pero eso es otro asunto.

INTERLOCUTOR: En una segunda pregunta, señor presidente: ¿qué posibilidades hay que su gobierno presente un esquema, estudios que hay sobre el dumping que tienen las exportaciones de los Estados Unidos a México de granos, sobre todo de maíz y de trigo?, porque esto afecta no sólo a México.

Porque a los productores les rompe el esquema cuando se puede importar por debajo de los costos maíz amarillo transgénico, que no es de buena calidad, que tiene muchos… Pero esto también afecta a los Estados Unidos.

Estuvimos platicando con el investigador Timothy Wise, que ha hecho todo un estudio muy amplio sobre los efectos nocivos del dumping en Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos se gasta una millonada en subsidiar a los productores de ese país y para que exporten, para que tengan una sobreproducción. Y los que más se favorecen es, como siempre, los grandes corporativos agroindustriales de ese país y también se favorece a los corporativos mexicanos, a las empresas que trabajan con trigo, como Bimbo o como…

¿Qué posibilidades hay de que…? Esto en México, este dumping afecta a los productores. Además, a los productores mexicanos de maíz blanco se les cataloga como maíz amarillo en la bolsa de Chicago. Entonces, tiene el maíz blanco… Es mucho más, tiene un valor mucho más grande y sirve para la alimentación; en cambio, el maíz amarillo transgénico es nocivo.

Pero hay otro factor muy, muy importante: hay una migración. O sea, al no tener posibilidades los mexicanos, porque los gobiernos neoliberales aceptaban el libre comercio, quitaron los aranceles con el Tratad de Libre Comercio de América del Norte, quitaron en el 2007, me parece, ya todos los aranceles para la importación de granos, se quitaron, entonces hubo expulsión del campo a las ciudades y a los Estados Unidos, una gran migración, muchísimos mexicanos salieron porque no tenían en el campo. Además, los apoyos, el gobierno sí aplicaba, los gobiernos neoliberales aplicaban la ortodoxia de nada de subsidios aquí en México, cuando en Estados Unidos sí había subsidios.

Entonces, explicarle al gobierno, al congreso de los Estados Unidos que esto está fomentando la migración, porque la gente no se puede quedar por ese comercio desleal que hay. Y explicárselos a este investigador de los Estados Unidos que es, de veras, una persona estudiosa que está viendo todos los efectos nocivos del dumping.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es un tema importante. Los productores de Estados Unidos, los grandes productores, pues tienen también mucha influencia en el congreso y cuidan mucho todo lo relacionado con el comercio de granos.

Nosotros lo que hemos logrado es que no se permita el uso del maíz transgénico para consumo doméstico, que en todo lo relacionado con la alimentación de los mexicanos lo que se utiliza para la harina de maíz, para tortillas, sea maíz blanco y somos afortunadamente autosuficientes en maíz blanco.

Y ya se aceptó ese acuerdo para no utilizar maíz amarillo para consumo humano. Ya emitimos un decreto, se modificó porque los escuchamos y se amplió el plazo, pero ya hay ese acuerdo. Lo ideal sería hacer una investigación a fondo las agencias de Salud de Estados Unidos y de México para ver posibles daños del transgénico. Porque esto es bueno para la salud de mexicanos y de estadounidenses, pero hay mucha resistencia a eso de parte de Estados Unidos, mucha resistencia por los intereses.

Entonces, lo mínimo es que nosotros no permitamos el uso del transgénico. Además, nosotros tenemos 60, 70 variedades de maíz nativo. El maíz es originario de México, tenemos que cuidar nuestro maíz, nuestras semillas y lo estamos haciendo.

Pero sí es un tema muy delicado porque son intereses, lo que tú planteas. Por eso el primer tratado fue muy desigual, porque se puso a competir en condiciones de desigualdad al productor mexicano con el productor de Estados Unidos, cuando el productor de Estados Unidos recibe subsidio.

Y aquí, como tú dices… Por eso hablaba yo del subsidio, porque satanizaron la palabra, subsidio era lo peor y resulta que en Estados Unidos subsidian, pero en grande. En Europa por tener una vaca, una res, le pueden dar al dueño hasta un dólar diario de subsidio; no crédito, ¿eh?, sino por producir. Y aquí se satanizó por completo el subsidio y se puso a competir a los productores de México con los productores del extranjero en condiciones, repito, de desigualdad. En Estados Unidos le llegan a dar al productor hasta el 80 por ciento de su costo de producción vía subsidio, entonces por eso pueden vender más barato.

Porque aquí en México hasta ahora es que estamos entregando de manera gratuita los fertilizantes, los Precios de Garantía, apoyando de manera directa a productores, porque antes estaban olvidados por completo; de todas maneras, es muy disparejo.

Pero sí son intereses muy fuertes. Bueno, están financiando investigaciones constantemente, influyen hasta en la decisión de a quién van a entregar los premios Nobel en ciencia. No, ese es un asunto muy especial.

Entonces, nosotros vamos despacio, pero sí cuidando la salud del pueblo. Ayer, por ejemplo, un magistrado —a ver si tienes el dato— le concedió un amparo a Philips Morris porque, como prohibimos lo de los vapeadores, se aventó el magistrado a conceder el amparo a la empresa en contra de la salud, argumentando que se viola el libre mercado. ¿Y la salud dónde queda?

¿No tienes la información? Vamos a aprovechar. Y a ver también quién fue el magistrado, porque esto antes no se conocía. Pero imagínense cuánto interés económico, sí, nada más que a costa de la salud del pueblo y de los jóvenes.

Y, a ver, que nos mande Alejandro Svarch lo del mensaje —a lo mejor lo tienes tú— sobre el vapeador, sobre la canción que grabaron sobre el vapeo, para que nos sirva.

Estos corporativos mundiales destinan muchísimo dinero a la publicidad y a lo que llaman lobby, que realmente es coyotaje, pero muchísimo dinero para el lobby, para el coyotaje, para corromper a todo el que se deja.

A ver si tenemos la resolución. Claro que vamos a impugnar esa resolución, ese fallo, tenemos que andar pendientes.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, este investigador de los Estados Unidos también dice que no hay tanto diferencial de costos de producir con transgénicos que dejarlos sin transgénicos, el problema son los intereses de Monsanto o Bayer y de otras empresas de biotecnología, que son las que están.

Pero tratar de convencer al gobierno de los Estados Unidos de que hay un mercado aquí en México para los granos que no sean transgénicos, mientras que los transgénicos están teniendo problemas. Es más, en Estados Unidos tampoco se acepta, las cajas de cereales vienen libres de transgénicos, de los cereales que se venden en los supermercados. Entonces, hay una lucha también en los Estados Unidos para no consumir eso y han logrado que en las cajas se hagan estos productos sin grano transgénico.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros hemos hecho ya planteamientos:

Primero, que se haga la investigación médica de salud sobre los posibles daños del transgénico, sobre el maíz; no hemos avanzado en eso.

Y otra cosa que ya se había aceptado, que estamos esperando, es que se comprometan a producir maíz blanco, lo que tú estás señalando.

INTERLOCUTOR: Sí, sin transgénico.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sin transgénico y que se pueda adquirir y vender; sin embargo, es que el transgénico requiere de un agroquímico especial. O sea, es una cadena y eso tiene que ver con las grandes empresas.

INTERLOCUTOR: Y la tecnología.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Pero, bueno, hay que continuar buscando esto. Pero esto es.

¿No tienen lo del vapeador, la musiquita?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Como no se ha hecho pública, nos están mandando el oficio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿El oficio qué?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Como no se ha hecho público a los medios… Al rato se la van a mandar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ya decidieron, ¿no?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y qué? ¿Por el debido proceso no lo puedo decir?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No, no, sí. No lo tengo ahorita.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero que hoy, si es posible, se dé a conocer, con todos los elementos.

Pero ¿no tienes lo del…? Y aquí lo pasamos una vez.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí, el video.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El video, para los jóvenes, porque se hablaba… Nada más con eso hay elementos suficientes para no permitir la comercialización de los vapeadores, porque sostienen ahí que tienen cinco sustancias nada más y que no son dañinas y se hizo una investigación y se encontró que tienen como 30, 25, 30, sustancias y sí hay sustancias muy dañinas, incluso cancerígenas. Ya para que los especialistas de Cofepris señalaran que era peor que el cigarro, que es más dañino que el cigarro…

Pero, bueno, vamos.

PREGUNTA: Buenos días.

Liliana Piña, de ATiempo.com.mx y PuenteLibre.mx, de Ciudad Juárez.

Mi primera pregunta es, presidente: el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el proyecto de la ley que designa al fentanilo como arma química y solicitó el apoyo de los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la droga. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor presidente, sobre declarar el fentanilo como arma química?

Y si ya obtuvo respuesta de la carta que se envió a China con las pruebas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nosotros vamos a seguir cooperando con Estados Unidos, ayudando al gobierno de Estados Unidos en todo lo que es el combate a las drogas y en especial el combate al fentanilo, entre otras razones y yo creo que eso es lo principal, por cuestiones humanitarias, porque hace mucho daño el fentanilo y pierden la vida muchos estadounidenses y lamentablemente jóvenes.

Entonces, nosotros vamos a seguir ayudando en todo para que no se trafique con fentanilo, ya lo hemos ofrecido a legisladores del Partido Demócrata, del Partido Republicano, ya les hemos explicado lo que hemos estado haciendo.

Me solicitaron que interviniéramos con China para que no se trasladara fentanilo a México. Envié una carta al presidente de China. Llevamos muy buena relación con el gobierno de China, como con otros gobiernos del mundo.

Lo primero que expresaron es que ellos no permitían la comercialización del fentanilo y que no se exportaba fentanilo de China. Poco después, se encontró un cargamento de fentanilo procedente de China en el puerto de Lázaro Cárdenas y ya está interviniendo el gobierno de China.

Y estamos por establecer un acuerdo entre el gobierno de china y el Gobierno de México, en especial con la fiscalía de la República para evitar la entrada de fentanilo de China a México. Lo mismo vamos a hacer con Corea del Sur y hay disposición de parte de ellos de apoyar. De modo que así garantizamos que se combata el fentanilo y otros precursores que llegan de Asia.

Estamos combatiendo el tráfico de estos químicos dañinos. Y hay reacciones porque antes los puertos estaban tomados por la delincuencia, los puertos de México y ahora se está limpiando, los puertos están a cargo de la Secretaría de Marina y vamos a seguir evitando la entrada de fentanilo y de otros precursores químicos y también destruyendo laboratorios.

INTERLOCUTORA: Pero entonces la segunda carta que se envió ya con las pruebas de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque se ofreció de que iban a hacer una investigación, se les está dando toda la información, están viendo los recientes cargamentos que se decomisaron y está el compromiso de establecer un acuerdo, que es lo que nos importa a nosotros, el que se evite la salida de China o de cualquier otro país de Asia, de cualquier otro país.

Ayer se confiscó también fentanilo de Corea, que pasó por puertos, por un puerto de España.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: De Valencia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Valencia y estamos en eso constantemente.

Lo que queremos es que no se use este problema lamentable, grave, que tienen en Estados Unidos para culpar a México con propósitos politiqueros, como lo hacen algunos personajes, porque la política es otra cosa, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla.

No me atrevo así a llamar a alguien ‘político’ a la ligera, porque la política es un noble oficio, que lo han venido degradando, pero, bueno, hay personajes que usan estos asuntos delicados, preocupantes, para sacar provecho en lo personal, hacen politiquería y eso es inmoral. La política es un imperativo ético, no se puede mentir.

Además, no se le puede echar la culpa a México, no se puede faltarle el respeto, ni lo vamos a permitir, a nuestro pueblo, ni faltarle el respeto a los migrantes tampoco. Por eso, que no se extrañen, todo el que se lance en contra de México y que quiera ocupar cargo, con todo respeto, la recomendación va a ser que no se vote por ellos, que los mexicanos, estadounidenses, que lo piensen, que lo reflexionen y que no los utilicen; incluso a los hispanos.

Porque el que persigue a migrantes está violando hasta principios bíblicos, aunque vaya al templo, el que persigue a migrantes. Y lo mismo al que miente, como al que roba. Entonces, ya basta de hipocresías, ¿no?

El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Nada que con la publicidad, el gran lanzamiento de los candidatos y ya empiezan a declarar barbaridad y media, a ofrecer cosas que ni siquiera van a poder cumplir.

Este precandidato de Estados Unidos, de Florida: ‘Voy a construir el muro’. A ver, con un poco de luz en la frente, ¿va a construir dos mil kilómetros de muro? Si han pasado cinco, seis, presidentes, construyendo muro y no han hecho ni siquiera la mitad de los tres mil 180 kilómetros que tenemos de frontera y él va a construir el muro. ¿Quién le va a creer, si los estadounidenses ya están bien informados?, ni modo que se van a dejar chorear.

¿Y para qué el muro?

Dice: ‘Ah, porque los migrantes nos traen las drogas’. Falso. Mentirosos. Los migrantes no llevan droga, los migrantes van a buscarse la vida, a trabajar, van a hacer valer una libertad de las cuatro que proclamó ese gran presidente Franklin Delano Roosevelt, cuatro libertades: la libertad de palabra, la libertad de creencia, la libertad a vivir sin miedos ni temores y la libertad de vivir libre de miseria.

Yo el otro día estaba repasando, a ver, de todos los gobernantes de Estados Unidos cuáles han sido los más amigos respetuosos de México. Y puede haber otros, pero destacadamente dos:

Abraham Lincoln, que era republicano, porque no sólo protegió a Juárez, a su familia, no sólo no reconoció nunca a Maximiliano, no sólo eso, sino antes de eso, cuando de manera arbitraria un presidente demócrata tomó la decisión de invadir a México en la guerra de 1847, Lincoln era legislador y votó en contra de la invasión a México y eso le costó que lo trataran de traidor. Y ya no pudo reelegirse, perdió la siguiente elección, pero pasó el tiempo y se convirtió en el gran líder, el que proclama de la abolición de la esclavitud y gran amigo de México en otro momento muy difícil, cuando los franceses querían convertirnos en Colonia.

Por eso, el pueblo de México decía en algún tiempo ―esto para los jóvenes― se llegó a decir: ‘Habrá muchos Abrahames, pero como Abraham no habrá’. Ese es Lincoln.

Y Franklin Delano Roosevelt, demócrata, respetuoso de nuestra soberanía. Decía Neruda que Roosevelt era el Titán de las Libertades. Esos dos, A Roosevelt le tocó ser presidente cuando el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo y fue respetuoso.

Y luego de eso vino, estuvo con el presidente Ávila Camacho. Se firmaron acuerdos porque se estaba a punto de iniciar la Segunda Guerra Mundial y México colaboró con Estados Unidos. Fue cuando se firmaron los acuerdos, tratados de braceros y fueron muchos mexicanos a ayudar a Estados Unidos a recolectar, a recoger cosechas, a construir líneas del ferrocarril en Estados Unidos, muchos obreros. Y un buen presidente.

Pero ¿qué tiene que ver —como hace Arozarena, como hace Arozarena, así— qué tiene que ver Lincoln, Roosevelt, con estos? Nada.

Entonces, por eso vamos a seguir nosotros ayudando, pero cuidando que no se hable mal de México y que también nosotros nos apliquemos para no dar motivo, por esos estos acuerdos con China y acuerdos con otros países de Asia. Y la Secretaría de Marina está haciendo un buen trabajo en los puertos, vamos avanzando.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ya tenemos la resolución del tribunal, los nombres de los magistrados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver. Nada más ponla para… Ahí está.

‘Los magistrados del 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvieron en contra del derecho a la salud, al privilegiar un derecho económico al confirmar la sentencia que concedió el amparo a la empresa quejosa Philips Morris para el efecto que no se aplique el decreto publicado el 31 de mayo de 2022 que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores.

‘Secretario en funciones del magistrado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, magistrado Víctor Hugo Velázquez Rosas, magistrada Rosa González Valdés’.

¿No tienes el video?

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: No hay nada más que decir, no hay más que ocultar: el vape te acorta la vida.

¿Por qué lo decimos?

Nos hemos dado a la tarea de abrir un vapeador y lo que encontramos no es tan bonito como lo que nos muestran en los anuncios. No hay nada que ocultar, acompáñanos al Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris. Hemos abierto uno de esos coloridos empaques para enseñarte lo que le metes a tu cuerpo. Desarmamos, estudiamos y analizamos a los vapeadores.

¿Quieres saber qué fue lo que encontramos?

Son más de 30 sustancias no reportadas al interior del vapeador: dimetil éter, linanol, alcohol bencílico. Quizás no las has escuchado porque ninguna de estas sustancias están hechas para inhalar, pues afectan los pulmones y nuestra capacidad respiratoria. Pero esto no te lo van a decir las marcas de vapeadores porque lo que quieren es que sigas gastando tu dinero.

Ellos invierten mucho dinero en publicidad, se registra que en el 2020 gastaron en total 164 mil millones de pesos, esto equivale a más de 19 millones de boletos de tu artista favorito en primera fila.

Que la salud de los jóvenes se deteriore a tan temprana edad no vale todo ese dinero

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está. Bueno, pues…

INTERLOCUTORA: En otro tema, presidente, si ya se tienen recomendaciones para la demanda en contra del abogado de García Luna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya estoy recabando información, sí voy a presentar la demanda en contra del abogado de García Luna.

Además, ahora sacaron una foto, que después la quitaron, de ese abogado con un abogado mexicano y su esposa, que son muy contrarios a nosotros, seguramente vinculados al bloque este de derecha. A ver si encuentras la foto.

Dice el abogado de García Luna que no puede llegar a México porque yo no se lo permito. Miente, nosotros no actuamos de manera arbitraria. Yo voy a presentar una denuncia en contra de él

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy esperando el momento, pero lo voy a hacer, porque con propósitos políticos y de manera tendenciosa quiso involucrarme en el caso de García Luna y va a tener que aclararlo.

Y vamos a pedir reparación del daño, porque no es Andrés Manuel o sólo Andrés Manuel, es el presidente de México y no puede cualquiera y menos un extranjero poner en tela de juicio la integridad, la honestidad del presidente de México.

Esta Gina Avilés, parece que su esposo es un señor, Katz, que es abogado, que siempre ha estado en contra de nosotros; pero yo creo que ella también, la señora, sí. Además, miente. Imagínese, un abogado que dice que yo no le permito que pise territorio mexicano. ¿Qué pruebas tiene? Está peor que los abogados huizacheros.

Pero sí lo voy a denunciar, lo vamos a denunciar.

INTERVENCIÓN: ¿Con qué abogado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos viendo, porque lo vamos a hacer de manera oficial, porque ellos dependen de la fiscalía de Estados Unidos, o sea, son de una asociación de abogados, pero es la fiscalía la que los convoca a que defiendan a quienes aparentemente no tienen para pagar abogados, entonces es como un abogado de oficio.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se llama… Sí, es un, ¿cómo se llama?, una defensoría de oficio, sí, pero depende del gobierno, aun cuando actúen aparentemente en forma independiente. Quien hace la selección, quien decide quién va a defender a quién son los del gobierno.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Lo que sí es que, si el daño moral es por dinero, va a ser para las víctimas, para huérfanos de quienes perdieron la vida, hijos de padres que perdieron la vida cuando había esta asociación delictuosa entre el gobierno y la delincuencia.

INTERVENCIÓN: ¿Y sobre el periodista de Tehuacán?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahorita.

INTERVENCIÓN: Entonces, ¿sería la demanda contra el estado de Nueva York, sería por…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos viendo eso, cómo lo hacemos, pero a partir de lo que él sostuvo en el juicio. Él le quiso sacar a uno de los testigos, Zambada… No. Sí, sí, que yo había recibido dinero para una campaña en la que enfrenté a Fox, cuando nunca fuimos candidatos rivales, pero eso lo introdujo. O sea, no tenía elementos de ningún tipo, abiertamente era involucrarme, mancharme, calumniarme. Entonces, le contesta el testigo, le dice:

―No, no es cierto.

―No, pero sí, usted.

―No ―le repite―

Ya para que el señor Zambada tenga más firmeza que este abogado, que tenga más apego a la verdad que el abogado…

INTERVENCIÓN: Le insiste, que si el declaró eso y ‘el Rey Zambada’ le dice: ‘Yo no pude haber declarado eso, porque eso nunca ocurrió’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, así fue, así fue. Pero luego…

INTERVENCIÓN: Pero previamente ya había una declaración donde se verifica que era cierto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: ¿No?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

Entonces, quiero saber sobre esto y lo tiene que aclarar y además tiene que reparar el daño. Y con esto que estoy viendo últimamente pues ya me estoy dando cuenta de dónde viene.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, buscan involucrarnos a nosotros para cuando menos lograr lo que siempre ha deseado la mafia del poder, el que se acepte de que todos somos iguales; y no, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y eso es lo que él tiene que aclarar.

INTERLOCUTORA: Por último, señor presidente, días atrás el estado de Tamaulipas conformó una mesa interdisciplinaria para defender el agua. Esto generó preocupaciones de nueva cuenta entre los habitantes de varios municipios en el estado de Chihuahua, pues temen que otra vez se dé la orden de apertura de las presas, lo que pondría en riesgo el proceso agrícola y vital del líquido para el consumo humano. ¿Qué reporte tiene usted de esta situación y cuál sería el llamado a las autoridades?

Sería todo por mi parte. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No nos metemos ahí. La vez pasada hubo mucha manipulación con la gente, echándonos la culpa a nosotros. Y es un asunto que afortunadamente ahora no vamos a padecer porque ha estado lloviendo, están bien las presas.

En aquella ocasión teníamos que cumplir con un convenio que se tiene con Estados Unidos y no queríamos que utilizaran ese incumplimiento en contra de México, pero politiqueramente Gustavo Madero, la actual gobernadora y otros se envolvieron en la bandera de la defensa del agua y de Chihuahua y demás y ya no nos metemos y no les vamos a dar motivos.

Porque no están haciendo bien su trabajo y al pueblo, como decía precisamente Abraham Lincoln, se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. La gente de Chihuahua ya está muy consciente que nosotros no buscamos perjudicar al pueblo de Chihuahua; al contrario, estamos ayudando y vamos a seguir ayudando mucho. Pero ahí hay una facción que tiene intereses partidistas.

Fui después de la lamentable desgracia a Ciudad Juárez y me mandaron unos provocadores; entonces, hay que andar con cuidado, no testerearlos, nada más dejarle a la gente que se dé cuenta, ¿no?, de quienes defienden al pueblo, quienes están a favor del pueblo y quienes están en contra del pueblo.

El problema de los conservadores es que no quieren al pueblo, no le tienen amor al pueblo, son muy clasistas, muy racistas, ese es el principal problema que tienen. No existe el pueblo para ellos, eso es lo que los molesta y los obnubila y que la gente se está dando cuenta.

Los nacos, ¿no? A mí una vez una señora, de estas encopetadas, fui a inaugurar —era yo jefe de gobierno, ya se los platiqué— una réplica de una cabeza olmeca aquí en Santa Fe. Y vino Miguel Alemán, que era gobernador de Veracruz, que era quien nos regaló la réplica y decidieron colocarla ahí en ese cruce, ahí en Santa Fe. Era yo jefe de gobierno.

Entonces, conociéndolos a los fifís, di instrucciones: No se vaya a entorpecer el tráfico, no se vaya nadie a estacionar en doble fila, tratemos de hacer todo rápido, lo más rápido que se pueda. Y, pues sí, pero el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, habló, creo que habló el secretario de Cultura y ya se estaba pasando el tiempo y ya me tocaba hablar a mí —eso también me pasó en otro encuentro en la Alberca Olímpica, pero, bueno— y ya me tocaba hablar, yo dije: Ya, ya, ya, ¿qué voy a decir?, ¿qué voy a decir?, pues muchas gracias y felicidades y he dicho. Y ya vámonos.

Pero ya estaba yo, ya a punto de hablar, ya para terminar el acto y pasa una señora en una camioneta de esas de lujo, ¿no?, pero así distante, voltea a ver y me alcanza a ver y baja el vidrio y grita, pero a todo pulmón: ‘¡Andrés Manuel, eres un naco!’.

Eso viene, ya hablamos, de tiempo atrás. Es que los que invaden para robar, para saquear tienen que justificar esa arbitrariedad, ese atraco, sintiéndose superiores, pues fue lo que hicieron los europeos cuando vinieron a saquearnos, de inmediato comenzó el discurso de la civilización, que vinieron a civilizarnos.

Ayer hablaba yo y voy a seguir hablando de esto, porque avanzaron bastante en negar nuestros orígenes, en hacernos avergonzarnos de dónde venimos de nuestros orígenes, que somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas, que nunca tenemos por qué avergonzarnos; al contrario, estar sumamente orgullosos de nuestra identidad.

Ahora se están mostrando ya la pieza olmeca de 400 años antes de Cristo, que es una belleza, es una escultura espléndida, una obra de arte. ¿No la tienes por ahí para volverla a ver? Y esta pieza se trabaja, se labra, 400 años antes de Cristo. Si sacamos la cuenta, es casi dos mil años antes de que llegaran a México los europeos a, entre comillas, traernos la civilización.

Pero eso lo introdujeron hasta lo más profundo, al grado de que, yo les comentaba, en el pueblo con más cultura, que es el pueblo de Oaxaca, uno de los pueblos con más cultura en el mundo… Y ojalá todos conocieran Oaxaca y conocieran los pueblos de México, el México profundo, para que vean cuánta cultura hay en México. Bueno, una comunidad zapoteca, rasgos zapotecos, vestimenta zapoteca, sin hablar el zapoteco; pero no lo habían dejado de hablar recientemente, ya llevaba tiempo, porque era tanta la hostilidad que hasta a veces los padres ya recomendaban que no se hablara la lengua. Escuchen también.

¿Cómo dicen?

‘Dialecto’. No, no es dialecto, es lengua.

Ayer hablábamos de dónde viene el naco, del totonaco, de la cultura totonaca, de una cultura que floreció en las costas de Veracruz, que tuvo momentos de esplendor, de gran desarrollo. Ahí está Tajín, vayan a Tajín.

Entonces, tenemos que mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres.

Y, por último, decirle a los que se creen superiores a los de la moronga azul, que no existen las razas. Ese es el problema que tienen los conservadores, entre otros, clasistas, racistas.

Por cierto, agradecerles a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran o que me quitaran que me consideraran non grato. Hubo quienes votaron en contra de esa propuesta, nada más que nos ‘cepillaron’, ni modo.

Pero el pueblo de Perú pues es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Ahí están los incas, gran cultura. Si no puedo ir a Perú pues lo único que lamento es que no voy a poder a ir a Machu Picchu, es lo único. Y, desde luego, ver a ese pueblo tan bueno, un pueblo extraordinario. Es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno.

PREGUNTA: ¿Qué va a pasar con la Alianza? Porque ahora parece que Chile ya está de acuerdo en que se la entreguen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema.

A Petro, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, no, porque también a él lo declararon no grato, ¿no? Pero no le han hecho juicio, ¿o sí?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No, también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿También? Sí, entonces se la entrego a los chilenos.

PREGUNTA: ¿La entregaría en diciembre?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí. Pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues mientras no haya normalidad, democracia en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos.

PREGUNTA: ¿Hay posibilidad de una ruptura en la Alianza?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, sencillamente se queda en pausa, se queda en pausa.

Y se la entregamos nosotros, o sea, le voy a mandar una carta al presidente Boric diciendo pues que ya no nos estén echando la culpa a nosotros, los politiqueros en el Perú y ya.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no hace falta, porque ellos no son el pueblo. O sea, ustedes saben, lo que pasa que aquí no se dice nada de eso.

¿Qué saca López-Dóriga? ¿Qué saca Ciro? ¿Qué saca Loret? A lo mejor… Estoy hablando al tanteo porque… Pero el Reforma, o todos.

Que me declararon no grato, pero ¿sacan las razones, el por qué?

Ahora de tanto insistir, porque no es en vano lo que hacemos, ya fue una comisión, ya están despabilándose los de Naciones Unidas, ya están declarando de que todos los que perdieron la vida, gente humilde, gente pobre que fue reprimida por los que están ahora en el gobierno.

¿Ustedes creen que los de los medios convencionales, —no todos, desde luego— de México han publicado —el Reforma— de que el Congreso en el Perú tiene el 20 por ciento de aceptación del pueblo?

PREGUNTA: Cuatro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

INTERLOCUTORA: Cuatro y 90 de desaprobación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pero vamos a subirle, 20.

¿Cuánto tiene de aprobación la señora presidenta que está usurpando el cargo?

Debe tener como 25, 30. O el pueblo no, no confundir.

Y la… O sea, que tiene treinta y ¿qué? Treinta y… No.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No, 23.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Veinte y tres. Esto a lo mejor ni en el Perú lo saben.

O sea, obvio que primero ya habíamos convocado, ¿no?, que iba a haber una reunión aquí; no le dieron permiso al presidente Pedro Castillo.

Pero, también, recordando, gana, con poco margen, pero gana la elección de manera democrática, porque el pueblo así lo decide; sin embargo, no lo esperaban, querían seguir los mismos, los simpatizantes o asesorados por Vargas Llosa y todo el grupo ese. El señor que está también detenido, que ya debe de estar grande, que hasta lo deberían de sacar de la cárcel, ¿cómo se llama?, que fue presidente.

INTERVENCIÓN: Fujimori.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fujimori, su hija y todo.

O sea, es que, fíjense, Vargas Llosa se enfrenta al señor Fujimori, le gana el señor Fujimori. Vargas Llosa se enoja —lean un libro que se llama Como pez en el agua, que él escribe sobre su experiencia como candidato— y entonces, como se siente aristocrático, ¿no?, se ofende y pide su nacionalidad española y ya empieza a alternar, a codearse con la realeza. Ya se va del Perú y le dice a Fujimori puras lindezas en ese libro y a los que apoyaron a Fujimori.

Pues resulta que pasa el tiempo y terminan aliados. Fujimori, Vargas Llosa apoya en esta última elección a la hija de Fujimori. O sea, para que vean lo consecuentes que son, la honestidad de esta gente.

Y gana Pedro, un maestro. Y desde que llega, porque no tenía mayoría, porque no tenía un partido sólido… Nosotros llegamos porque hicimos un trabajo de organización y se creó un partido, que no puedo mencionar, fuerte. Es lo único que puede permitir, no sólo llegar, sino llevar a cabo, que es lo más importante, los cambios, la organización del pueblo. El pueblo es el motor del cambio. Lo que decía Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada’. Esto es una gran lección.

Entonces, él llega con el apoyo de movimiento social y con mucha simpatía, la gente harta del dominio de los de siempre, todos dedicados a robar. Yo creo que es el país con más presidentes o en la cárcel enjuiciados.

Y gana, pero no tenía mayoría en el congreso. Esto también es aleccionador. Te lo digo a ti, puerta, para que lo escuches tú, ventana.

Entonces, como tenía mayoría, creo que al mes o a los dos meses de haber tomado posesión ya tenía la primera denuncia para destituirlo, ya el congreso ya había iniciado el primer juicio para destituirlo, creo que en seis meses lo intentaron como tres o cuatro veces.

Al final lo quitaron, lo destituyeron. Creo que tardó como un año, año y medio, pero nunca lo dejaron hasta que lo destituyen con un proceso ilegal y lo encarcelan y asume la vicepresidenta, que supuestamente pertenecía a su grupo.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No quiero hablar de eso, si no nada más es explicar. Pero tú sí, ¿no?, tú eres libre, yo tengo que medirme, autolimitarme.

Y lo quitan. El día que lo van a destituir habla por teléfono aquí, yo no estaba, estaba en una reunión, pero pide que me informen que lo van a destituir y que quiere asilo. Claro, todos los teléfonos intervenidos, porque ahí ni modo que vaya el Reforma o Carmen Aristegui o el Proceso a quejarse que hay escuchas o guacamayas, zopilotes, no. Entonces, estaba saliendo hacia la embajada y lo detienen y a la cárcel.

¿Quiénes lo detienen?

Fíjense, sus mismos guardias. O sea, una conspiración de la élite, de la mafia del poder.

¿Y por qué?

Entre otras cosas, por ser serrano, por ser maestro, por ser humilde, porque hay muchísimo clasismo también y racismo. Y en el fondo, porque se han dedicado saquear al Perú, hay una oligarquía nacional que controla todo y empresas extranjeras. Acuérdense ustedes de que una empresa española, ahora me voy a acordar…

INTERVENCIÓN: Repsol.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Repsol, en los tiempos de Calderón firmó un contrato con el gobierno de Calderón.

INTERVENCIÓN: La cuenca de Burgos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aparte. Sí, un contrato para traer gas del Perú de la región de…

INTERVENCIÓN: Camisea.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Camisea y era una empresa, es una empresa española.

Me acuerdo que el contrato lo entregaron en el gobierno de Calderón sin licitación a Repsol, 26 mil millones de dólares y todavía en Perú no sabían de que el gas que Repsol ya había contratado con México era el gas que iban a sacar de Camisea, que iban a congelarlo en un proceso de licuefacción y traerlo en barco a Manzanillo.

Entonces, ¿qué es lo que defienden los personajes del Congreso y del gobierno?, pues esos intereses, es el colonialismo de siempre.

También es un descaro que apenas y lo detienen cuando iba a la embajada nuestra para buscar asilo y sale un mensaje de la embajadora de Estados Unidos en Perú diciendo que el congreso del Perú había actuado correctamente, palabras más, palabras menos.

Y me acuerdo, ayer lo dijo o antier, de cuando fuimos a buscar a Evo, cuando el golpe en Bolivia, que el gobierno de Perú nos prohibió el uso el espacio aéreo, imagínese eso, les dieron órdenes, no quisieron cargarle combustible al avión.

Y sí les platiqué, porque es interesantísimo —¿por qué no pones otra vez el plano de América Latina, del cono sur?— interesantísimo de cómo un gobierno de derecha, de centro, pues el presidente Abdo, que por eso lo señalo, permitió que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue a buscar a Evo, que le salvó la vida a Evo, cargara combustible gasoavión. ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: Turbosina.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Turbosina, sí, en Paraguay. Y luego, Bolsonaro permitió que se utilizara el espacio aéreo de Brasil, porque no se podía…

Súbele, súbele. Aquí está Bolivia. Aquí le dieron porque no fue en La Paz, fue otro lugar, no recuerdo. Sí, le dieron, después que le dispararon al avión le dieron creo que 40 minutos para que se saliera del espacio aéreo de Bolivia.

Y se habló, porque intervino Relaciones, estábamos pendientes el general secretario, Marcelo y yo esa noche, un domingo y se habló con la diplomacia del Paraguay.

Y aquí se cargó el avión, porque no podía ir a ningún lado, porque aquí todo esto prohibido, Perú.

Por eso no es la señora que está ahora de presidenta, no, no, no, es un grupo que domina, porque esto fue antes, que eso ni tampoco lo deben de saber los peruanos, que hasta vergüenza les debe de producir a los peruanos que están a favor del humanismo y de la vida y de la justicia.

Bueno, cargó aquí y luego Brasil, Bolsonaro permitió esto. Porque aquí había uno de izquierda, que no lo voy a mencionar y también prohibió.

¿Ustedes creen que se manejan solos estos? ¿Quién daba las órdenes?

Y aquí a las Islas, acá, Galapos.

INTERVENCIÓN: Galápagos

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, Galápagos. Y ya al mar, a los límites, a lo que es este, el mar territorial y a México.

Entonces, ¿qué…? Es lamentable completamente. Ojalá y la gente…

Y me gustó lo de ayer porque cuando menos hubo 40 diputados que votaron en contra, o sea, no nos mayoritearon, quiere decir que aun en el grupo político… Ahora en el pueblo no tengo duda que la gente quiere liberarse, quiere justicia, quiere democracia y ahí no hay más.

Lo que tienen que hacer es algo parecido, nos guste no nos guste, a lo de Ecuador. Iban a quitarle el fuero al presidente y hay un procedimiento en su Constitución en donde el presidente puede, incluso en el Perú también, disolver el Congreso y al mismo tiempo… Se llama…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Muerte cruzada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muerte cruzada, sí. Al mismo tiempo renuncia el presidente, o sea, dos poderes se van y se convoca a elecciones. Y es bueno el procedimiento, ¿por qué?, porque es el pueblo el que en elecciones va a renovar a dos poderes.

Eso es lo que deberían estar haciendo en el Perú, convocar a elecciones y desde luego liberar al presidente, reponer el procedimiento, buscar un acuerdo y que se convoque a elecciones para tener un nuevo congreso y un nuevo Poder Ejecutivo; si no, pues va a ser de crisis en crisis.

¿Qué es eso?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Lo que opina la gente del Perú que quiere elecciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está, miren. El pueblo es sabio. Esto es lo que quiere la gente y estos aferrados, aunque tengan el 20 por ciento de aceptación…

PREGUNTA: ¿Cuándo le mandaría la carta a Chile?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues nada más que tenga tiempo, porque voy a gira. Cuando yo regrese, a lo mejor la semana que viene, sí, sí. Ya ojalá el embajador de Chile en México ya le diga que le voy a mandar la carta para que ya sepa.

PREGUNTA: ¿Carta o llamada telefónica?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Una carta, para hacerlo formal. No hay ningún problema, es que no representa nada, ellos usaron eso para tratar de defenderse de todas sus arbitrariedades, pero eso ya no funciona.

PREGUNTA: Entonces, se va a estar en pausa con…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nosotros estamos en pausa. O sea, se le entrega a Chile. Si Chile se la entrega al Perú, pues ya es su asunto. Pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en Perú, no participamos, es una pausa, un poco… Bueno, no, es distinto.

Pero, bueno, vámonos a desayunar.

PREGUNTA: Lo de Tehuacán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, se va avanzando. Ayer ya el gobernador dio una declaración sobre esto, ya se tiene identificados a los autores materiales, nada más que no puedo decir más.

PREGUNTA: ¿Para el lunes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo espero que ya lo más pronto posible.

Y también que conozca un poco los antecedentes. Él era muy amigo del finado Miguel Barbosa. Acuérdense que Miguel Barbosa es de un municipio cercano, no de Ajalpan, sino de otro municipio, de Tehuacán, el finado Barbosa se formó ahí en Tehuacán. Entonces, este señor era muy amigo de él, de Barbosa y fue secretario del ayuntamiento de Tehuacán, de donde nació, que está muy cerca de Tehuacán.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí, de la zona, de la región

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Ajalpan, sí, hacia Teotitlán, hacia Oaxaca, Teotitlán de los Flores Magón.

Bueno y una buena persona. Esa es la información que tenemos, el finado. Y ya se está viendo, parece que no tiene que ver con la actividad periodística reciente, es un asunto…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Fue funcionario del ayuntamiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que fue secretario del ayuntamiento, sí. Pero en eso se está ya y ya les vamos a informar.

+++++