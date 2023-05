Peso Pluma contra Luis Miguel; Tiktoker encuestó a jóvenes sobre quién es mejor y las redes reaccionaron

Daniel Munguia salió a las calles a encuestar a los más chicos sobre Doble P y "El Sol", esta fue su respuesta.

Daniel Munguia entrevistó a jovenes sobre quién es mejor contante: Luis Miguel o Peso Pluma. El video, colgado en su cuenta de TikTok, ya tiene miles de reproducciones, likes y un montón de comentarios. La polémica encuesta desató el debate entre los usuarios de las redes.

Te puede interesar: Mujeres hicieron zumba al ritmo de Peso Pluma y se volvieron tendencia en TikTok

Y es que, tanto Peso Pluma como El Sol se encuentran en un muy importante momento de su carrera. El cantante de corridos tumbados está conquistando el mercado digital de la música, sus canciones se encuentran en los primeros lugares de las listas de popularidad, y ha cantado en escenarios tan importantes como el festival Coachella.

Luis Miguel, por su parte, está experimentando un nuevo aire en su carrera. Su esperado regreso a los escenarios está cerca y las fechas en México de su próxima gira mundial Luis Miguel Tour 2023 están completamente agotadas, demostrando, que aunque pasen los años, los fieles seguidores del intérprete de Ahora te puedes marchar siguen al pendiente de su ídolo.

¿Quién es mejor? ¿Luis Miguel o Peso Pluma? La respuesta de los adolescentes generó un debate en TikTok (capturas de pantalla: pesopluma/soydanielmunguia/lmxlm)

El tiktoker salió a las calles a preguntar a los adolescentes su opinión respecto a las voces de los respectivos cantantes. El resultado generó un debate en la caja de comentarios del video, pues, como era de esperarse, muchos de estos jóvenes se decantaron por el interprete del mega éxito mundial Ella baila sola. Esto, pareció no gustarle nada a los usuarios más grandes.

Te puede interesar: Peso Pluma es fan de Luis Miguel y así lo manifestó

Con una abismal diferencia, Peso Pluma ganó la encuesta. Algunos de los jóvenes entrevistados argumentaron su respuesta: “Pues claro que Peso Pluma, yo no oigo música de viejitos”. Y es que la diferencia generacional es bastante notable. “Peso Pluma pero prefiero a Junior H”, “A mí me gusta más Peso Pluma pero se me hace que está mejor Luis Miguel”, fueron algunas de las respuestas de los encuestados.

Solo un par de los adolescentes contestaron que preferían la música de Luis Miguel, y que su voz era mucho mejor que la del cantante de corridos bélicos. Un par de chicas, además de votar por Hassan Kabande Laija, se aventaron a cantar una de sus canciones, demostrando así su amor al ídolo del momento para muchos jóvenes del país.

Solo un par de los adolescentes contestaron que preferían la música de Luis Miguel, y que su voz era mucho mejor que la del cantante de corridos bélicos (Luis Miguel)

Esto, por supuesto, generó polémica en los comentarios del video, pues aunque algunos comprenden que, la respuesta de los jóvenes es completamente entendible pues Luis Miguel no pertenece a su generación; otros pusieron el grito en el cielo, pues no consideran lógico que los adolescentes tengan ese punto de vista tan opuesto al de ellos.

Te puede interesar: Albañiles bélicos causan sensación en TikTok por bailar al ritmo de Peso Pluma

“Para los que dijeron Luis Miguel son los verdaderos goat”, “Luis Miguel no utiliza autotune”, “¿Cómo que música de viejitos?”, “Los que dijeron Luis Miguel sí tienen cultura”, “Se ve que no saben lo que es la música”, “No le saben a la música”, “Luis Miguel sí está guapo”, “Esta juventud”, fueron algunos de los mensajes que los internautas dejaron en la caja de comentarios del video.

Un par de chicas, además de votar por Hassan Kabande Laija, se aventaron a cantar una de sus canciones, demostrando así su amor al ídolo del momento para muchos jóvenes del país (@ElPesoPluma)

Incluso, algunos usuarios de TikTok se decantaron por dejar opiniones mucho más elaboradas, como “A veces creo que la sociedad decae en cada paso que da, empezando con el deterioro en el entendimiento del verdadero arte. Te amo, Luis Miguel”, o “La pregunta no tiene sentido, para empezar, peso pluma es una categoría de box y Luis Miguel uno de los más grandes cantantes de la historia”.

Estando los dos en la cima, el debate ha sido constante en redes sociales. Recientemente, Peso Pluma se refirió al éxito de Luis Miguel por su más reciente gira mundial, expresando a través de su cuenta de Twitter que El Sol es admirable y la estrella de la música mexicana más importante de la historia de la nación.