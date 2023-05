Así suena la Cumbia de Don Goyo, la canción que pide al Popocatépetl que se relaje

Un grupo llamado Cumbia Nova lanzó el demo de un tema dedicado al volcán Popocatépetl

La intensa actividad del Popocatépetl afectó la vida cotidiana de los habitantes del Puebla, el estado más cercano al volcán. Durante varios días la ceniza cubrió las calles de la entidad y hasta hoy siguen vigentes algunas medidas como la suspensión de clases presenciales o los eventos al aire libre.

En ese contexto un grupo musical lanzó una canción dedicada al Popocátepetl. Se trata de la Cumbia de Don Goyo, un tema de menos de dos minutos de duración en el que la agrupación le pide al volcán que se calme y les permita reanudar sus actividades cotidianas.

“Escucha Don Goyo, ahí te vas esto para que te relajes”, se escucha al principio de la canción de Grupo Cumbia Nova en la que se describen los inconvenientes de la caída de ceniza en territorio poblano.

Al ritmo de cumbia, los cantantes se quejan de que la ceniza volcánica lastima los ojos y arruina la ropa, que termina cubierta de polvo. Incluso acusan a Don Goyo de ser un impedimento para ligar.

Al ritmo de cumbia una grupo musical pidió al Popocatépetl calmarse (Foto: Secretaría de Cultura CDMX)

“Ándale mi Goyo, relájate un poco, que enojadito no tienes que estar; todas las cenizas se meten en mis ojos y me haces llorar”, se puede escuchar en esta cumbia, seguido de: “Ya no me dejas lavar la mamalona”.

Ante estos inconvenientes, Grupo Cumbia Nova pidió al volcán bajar la intensidad de su actividad, con el coro: “Ay, Don Goyo, ya párale de fumar”.

En el video musical, en el que sale uno de los integrantes del grupo sacudiendo la ceniza, muchas personas pidieron una versión completa del tema y elogiaron su buen ritmo.

Entre los comentarios positivos hacia la canción estuvieron algunos como “Esta buena la rola, estaría bien que la sacaran completa” y “Jajaja esta pegajosa la canción”.

La ceniza volcánica afectó la vida cotidiana de los poblanos, por lo que un grupo decidió hablar del tema en una cumbia (REUTERS/Bernat Parera)

Otros usuarios de redes sociales tomaron el tema con humor e incluso aseguraron que podría tener algún efecto en el volcán. Algunas de las respuestas de este tipo fueron: “Una de dos o se enoja o se pone a bailar con ese rolón” y “Tranqui Don Goyo solo es una canción”.

El video se viralizó en Facebook, red social en la que superó las 300 mil reproducciones. La canción está disponible además de YouTube y Spotify.

Qué está pasando en el volcán Popocatépetl

El volcán Popocatépetl sigue presentando señal de tremor, por lo que la alerta sigue en Amarillo Fase 2. Sin embargo, su amplitud continúa decreciendo, por lo que el gobierno de Puebla incluso analiza la posibilidad de levantar las medidas de restricción en los próximos días.

La disminución de la actividad del volcán fue notable desde el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en el que se informó que al corte de las 11:30 horas se tenía registro de 19 exhalaciones y mil 089 minutos de tremor en un lapso de 24 horas. Asimismo, el informe se indicó que el vapor de agua emitido tenía baja concentración de ceniza.

La alerta por actividad volcánica de Don Goyo se mantiene en Amarillo Fase 2 (REUTERS/Bernat Parera)

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó por la tarde que hasta las 15:00 horas no se habían registrado explosiones.

Sin embargo, las autoridades continúan en alerta y por ello exhortaron a la población a mantenerse alejadas del volcán Popocatépetl ante el riesgo que representa la caída intensa de ceniza, emanación de gases tóxicos, avalanchas de roca, lahares (corrientes de lodo y escombros), la expulsión de fragmentos incandescentes (rocas a temperatura superior a los mil grados) y proyectiles balísticos (fragmentos de roca de más de 64 milímetros).

El Gobierno de Puebla advirtió que las personas que sean sorprendidas intentando ingresar a la zona restringida será reportado a las autoridades y serán sancionados conforme a la legislación vigente.