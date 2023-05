Selección mexicana jugará por primera vez en el estadio de Mazatlán

La Selección Mexicana jugará por primera vez en el Estadio Akron de Mazatlán (REUTERS/Raquel Cunha)

Previo a que la selección mexicana retome su actividad para la semifinal de la Nations League de Concacaf y empiece el torneo de verano de la Copa Oro, el Tri dirigido por Diego Cocca tendrá algunos partidos amistosos; sin embargo, en lugar de jugarse en el habitual Estadio Azteca de la Ciudad de México o en Estados Unidos, el equipo nacional tendría una nueva sede.

Te puede interesar: Selección Mexicana dio a conocer prelista para enfrentar a Estados Unidos en Nations League

En esta ocasión, el conjunto azteca viajará a Mazatlán, Sinaloa, para disputar por primera vez un juego en el Estadio Kraken. A falta del anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el propietario del estadio y del conjunto mazatleco de la Liga MX, Ricardo Salinas Pliego, se encargó de adelantar la noticia.

Fue a través de redes sociales que el empresario confirmó que la selección nacional tendrá un duelo amistoso en la cancha de los cañoneros. Redactó un mensaje en el que aseguró que el equipo tricolor usará las instalaciones de los cañoneros para tener un duelo amistoso antes de viajar al país vecino para competir en la Liga de Naciones.

El Tri jugará por primera vez en el Estadio Kraken de Mazatlán (Foto: Twitter/ @MazatlanFC)

Y es que dentro de su publicación compartió la imagen del escudo oficial de la selección nacional, por lo que señaló que la afición ya conocía de la noticia. Además calificó este suceso como un “regalo” para el público de los cañoneros, pues admitió que el equipo no ha dado resultados en la Liga MX.

Te puede interesar: Henry Martin, Santi Giménez buscarían entrar a la convocatoria de Diego Cocca para la selección mexicana

“Ahhh por cierto, les tengo noticias a los MAZATLECOS; se que han sido una afición grandiosa con el @MazatlanFC, ME TOCÓ VIVIRLO EN PERSONA… y que no hemos dado los resultados esperados, entonces a manera de disculpa con ustedes les tengo una sorpresa (que me imagino que ya anda en las redes sociales)”, publicó.

Por otra parte, las autoridades municipales así como del estadio solo estarían a la espera de las indicaciones de la FMF y Diego Cocca para iniciar con la venta de boletos, así como del operativo de seguridad que tendrán para aquel día, según compartió ESPN.

Diego Cocca se prepara para el torneo de la Copa Oro (Foto: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Debido a que es un juego amistoso fuera de la capital del país —y de las sedes habituales como en Jalisco o Torreón—, se espera que los costos de las entradas no sean elevados o similares como cuando juega en el Estadio Azteca.

Te puede interesar: ¡Oficial! Se confirmó la llegada de Andrés Lillini y Duilio Davino al organigrama de Selecciones Nacionales

Cabe apuntar que el día aún no está confirmado, pero se espera que sea en la primera semana de junio, pues el 15 de ese mes el Tri enfrentarán al conjunto de las barras y las estrellas en la Nations League, por lo que el conjunto amistoso será parte de la preparación del equipo para la semifinal del torneo de Concacaf.

En cuanto al rival que enfrentará, Salinas Pliego también habría adelantado que se trataría de Honduras. Será cuestión de días para que las autoridades deportivas del combinado nacional den más detalles sobre el juego amistoso de cara a los torneos de verano.

La lista final para las semifinales de la Nations League se conocerá una semana antes del inicio de las semifinales, las cuales se llevarán a cabo del 15 al 18 de junio (REUTERS/Raquel Cunha)

Fue el pasado 20 de mayo cuando el técnico de la selección compartió una prelista de 40 jugadores que podrían estar en la siguiente convocatoria para los compromisos en Nations League y posteriormente en Copa Oro. Entre algunas de las ausencias que destacaron fueron las de Hirving Chucky Lozano y Javier Chicharito Hernández.

El jugador del Napoli no fue convocado por una lesión que tuvo con el Napoli, mientras que del Chicharito no se ha dado su regreso al Tri. Pero, quien regresó a la lista se trató de Jesús Tecatito Corona, quien se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una fractura de peroné.

De la lista, 28 futbolistas compiten en la Liga MX, mientras que 12 jugadores compiten en el viejo continente. La lista final se conocerá una semana antes del inicio de las semifinales, las cuales se llevarán a cabo del 15 al 18 de junio.