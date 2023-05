Peso Pluma y Dania Méndez habrían confirmado romance tras arribo a la CDMX

Peso Pluma y Dania Méndez fueron señalados por internautas de haber iniciado un noviazgo (Fotos: Instagram/@fallontonight/@dania.mndz)

Peso Pluma ha cobrado gran fama internacional después de que el sencillo Ella Baila Sola -perteneciente a Eslabón Armado- se posicionara entre las canciones de corridos tumbados más escuchadas de México y el mundo. Manteniendo dicha euforia, el cantante ha sido vigilado por más de un fan, por lo que fue captado en República Dominicana junto a una popular chica reality show levantando de forma inmediata rumores de romance que ahora habrían sido confirmados según fans.

Luego de que el cantante de corridos tumbados del momento grabó un video musical a lado de la ex integrante de Acapulco Shore, Dania Méndez, titulado Bye se desataron rumores de que estarían teniendo algo más que laboral, siendo reforzados por sus interacciones en redes sociales y las publicaciones que han hecho de forma directa o indirecta apareciendo en ambos perfiles.

Sin embargo, a su arribo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, más de una cámara captó a la que podría convertirse en la pareja del momento si hacen la relación oficial. Aunque la atención se centró en el cantante y él no respondió ninguna de las preguntas de los reporteros, la tomó de la mano y la protegió del acecho de los medios, algo por lo que sus fans han considerado que es una clara pero indirecta declaración de que sí están entablando un amorío.

Peso Pluma y su silencio a Eslabón Armado

Peso Pluma y Dania Méndez arribaron juntos en el Aeropuerto de la Ciudad de México (Foto: captura Instagram/@sientesequienpueda)

Medios de comunicación como ¡Siéntese quien pueda! intentó hacer que el famoso hablara o mínimo cantara, algo que fue más que nulo pues desde que los reflectores se centraron en él decidió no externar ni una sola palabra y agachar la mirada, topándose con su gorra, cuando un tema sensible le era cuestionado.

En cuanto se le preguntó sobre la gran controversia que existe en torno al grupo musical que le dio la oportunidad de colaborar en el sencillo Ella Baila Sola -canción que le ha dado fama internacional-, Peso Pluma prefirió seguir en silencio su camino a su lujosa camioneta, algo por lo que incluso algunos internautas han comenzado a “cancelar” al cantante de corridos tumbados.

“Este wey le debe la carrera a la gente y ellos quieren saber sobre su vida, si está peleado con los de Eslabón Armado, si ya anda con Dania Méndez, si durmió bien, qué sé yo. No se vale ese tipo de actitud cuando se debe a la gente”. “Ojalá así los medios de comunicación se pongan en ese plan con él y todo lo que sea publicidad a su porquería de música”. “No quiere hablar, mejor que no cante nunca más, eso sí sería un gran favor a la sociedad mexicana y al regional que se ha visto manchado con esa porquería que llaman corridos tumbados”, expresaron internautas.

El cantante y la agrupación no se encuentran en buenos términos (Foto AP/John Locher)

Las primeras señales de romance entre Peso Pluma y Dania Méndez

Tras un éxito abrumador en Acapulco Shore, integrarse a La Casa de los Famosos 3 y lamentablemente ser víctima de acoso sexual Big Brother Brasil quedando registrado por miles de televidentes a nivel internacional -lo que causó gran furia y el respaldo de miles-, Dania Méndez se ha consagrado como una de las nuevas estrellas más populares del momento y cada uno de sus pasos también es vigilado, como su reciente encuentro con el cantante de regional mexicano.

Luego de interacciones en redes sociales y fotografías filtradas en Twitter, la también modelo y el joven de 23 años de edad han sido señalados de estar entablando un romance por miles de internautas y fans, sin embargo la razón de su acercamiento sería por motivos ajenos al amor como se ha especulado con alta expectativa.