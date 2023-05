El día que Thalía respondió a los señalamientos machistas en su contra por casarse con Tommy Mottola

Thalía y Tommy Mottola tienen más de 20 años de casados (Foto: Instagram/@tommymottola)

Thalía y Tommy Mottola son uno de los matrimonios más mediáticos de los últimos años, pues desde que ambos se comprometieron la negativa de más de uno no tardó en llegar. Muestra de ello es que a más de dos décadas su relación sigue dando de qué hablar, algo por lo que una inesperada respuesta del pasado ha cobrado gran viralidad en redes sociales.

Te puede interesar: ¿Santería?: Emilio Osorio confesó qué amuletos le dio Niurka Marcos para “La Casa de los Famosos México”

La protagonista de la trilogía de Las Marías en el pasado le concedió una entrevista a la periodista Cristina Saralegui, quien la interrogó con una de las polémicas más grandes que tuvo en los años 2000: ¿se casó con el productor musical por interés? Situación que la cantante mexicana no dudó en enfrentar de forma clara hablando sobre su matrimonio que en ese momento comenzaba a deformar bases sólidas.

“Al fin te vemos en casa, pensé que nunca vería este momento porque esta señora quería un príncipe para su hija (Yolanda Miranda Mange). ¿Qué tal Tommy, te ha salido príncipe?”, preguntó la periodista en su famoso talk show. “Me salió rey”, le contestó la actriz, para ser de nueva cuenta interrogada por la presentadora: “Siempre estuviste enamorada de él y él andaba chocho bobo, eso es lo que le digo a toda la gente que decía que te casaste por interés y que te defendí mucho aquí en este programa”, expresó.

Thalía aseguró que no se casó por dinero

La cantante no ha desmentido rumores de supuesta infidelidad Imagen: Facebook

La cantante que ha generado éxitos en la cultura pop como ¿A quién le importa?, Amar sin ser amada y Seducción en ese momento respondió con una gran gracia asegurando que nada de lo rumorado era verdad y que su matrimonio estaba basado en el amor y no en los beneficios económicos que él le podía ofrecer.

Te puede interesar: “¿Vas a tener participación en Televisa, Daniel?”: Pati Chapoy enfrentó a Bisogno en vivo

“Quiero agradecerte la defensa, porque yo soy fan de ti y siempre veo tu programa. Me da mucha risa escuchar esos comentarios que dicen que fue por interés o por aprovechada. Quiero aprovechar las cámaras, pero quiero decir que yo he trabajado toda mi vida y tengo lo mío que me ha costado muchísimo. Yo salí de un barrio, un barrio precioso en la Ciudad de México pero soy gente popular”, agregó con gran ironía la protagonista de María Mercedes.

La intérprete aseguró que lo que la hacía humilde se podía rastrear desde su origen, donde sin miedo alguno confesó el tipo de cosas que hacía y que más de uno no le iba a creer, como comer tacos en un mercado o degustar de las cosas que hay en los populares tianguis de la capital del país.

(Instagram/@tommymottola)

“Me gusta irme al mercado y echarme mi taquito, echarme mi ponche y mis curados, son una chava de barrio. Y estoy donde estoy porque me ha costado uno y la mitad del otro. Te voy a decir una cosa, he trabajado tanto todos estos años que hasta soy la artista mejor pagada de la historia de Televisa”, comentó.

Te puede interesar: Kuno Becker confesó el terror que vivió por culpa de las drogas y cómo su perrita lo salvó: “Me podía morir”

Confesando lo que su gran trabajo le había generado en la empresa que durante el siglo XX se convirtió en la más importante de habla hispana a nivel mundial, la cantante recordó lo que le dijo y pensaba el hijo del Tigre Azcárraga: “Hasta Emilio Azcárraga se ríe y me dice ‘Ay mi reina, me exprimiste todo el cochinito que tenía yo guardado y la verdad es que sí, soy el contrato mejor pagado en la historia de Televisa”, expresó Thalía.