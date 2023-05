“Ni se les ocurra pararse por Coapa”: Israel Reyes y Nailea Vidrio son amenazados tras la eliminación del América

La jugadora del Cruz Azul mantiene una relación sentimental con el futbolista del América. (Instagram)

La eliminación ante las Chivas en las semifinales del Clausura 2023 caló hondo entre los aficionados del América, por lo que algunas personas se desquitaron con los futbolistas de club. Uno de ellos fue en contra del defensor Israel Reyes y hasta con su novia Nailea Vidrio.

A través de sus historias de Instagram, la centrocampista celeste posteó como recibió una serie de amenazas de muerte de parte de un usuario, quien aseguró que por su culpa Israel Reyes ha bajado su rendimiento, y por ello no dio un buen partido ante el Rebaño Sagrado.

“Chiga tu madre mier**, pinche mier** pu**, ojalá se muera tu perro de mier**”, es el comentario que recibió Nailea Vidrio en su cuenta de Instagram. Ante ello, respondió “wey qué pedo, no les hice nada”.

Nailea enseguida mostró las amenazas en redes sociales. (Instagram)

¡Por Coapa no se paren!

En otra historia, un seguidor le comentó en la caja de preguntas: “Se pasan con la amenaza, solo es futbol”, a lo que ella respondió que varios seguidores americanistas los amenazaron, que no se pararan por las Instalaciones de Coapa.

“Ya hasta nos dijeron ‘ni se les ocurra pararse en Coapa’” escribió.

Aseguró que fueron amenazados si los ven a los dos juntos por las instalaciones del América. (Instagram)

En otras tres historias de Instagram, algunos de sus seguidores le brindaron el apoyo al par de futbolistas, destacando que algunos no deberían mezclar lo deportivo con lo personal.

“La Historia de mi vida. Yo no tengo odio en el corazón, aparte tengo también vida (Nunca vamos a tener contenta a la gente).

Algunos fans les mostraron su apoyo. (Instagram)

Por otro lado, Nailea aseguró que ya está acostumbrada a recibir esta clase de comentarios en redes sociales debido a fanáticos enfermos por el fútbol.

Afición americanista destroza a Reyes y se mete con Nailea con comentarios machistas

La afición azulcrema explotó contra el zaguero águila, luego del primer tanto de las Chivas en el Clásico Nacional de este domingo en la cancha del Estadio Azteca.

Y es que Reyes durante una acción individual perdió el duelo de mano a mano ante el mediocampista del chiverio, Roberto Alvarado, quien sirvió un pase filtrado a Ronaldo Cisneros que sólo ante el arquero americanista Luis Malagón puso el 1-0 y empató el global momentáneamente.

“Israel Reyes no se ha dado cuenta de que está jugando una Liguilla con el América, no con el Puebla; Lo mejor de todo es saber que la pinche put%$ de @NaileaVidrio si pudrió a Israel Reyes y al America, y ya no sirve ni madres a bailar; quiero matar a Israel reyes. Quiero asesinarlo, quiero darle balazo, quiero ir hasta a coapa y quemarle los pelos de pendejo. Quiero luego madrearme a la pende## de su novia, quiero MATARLO; La panocha de Nailea Vidrio le está matando la carrera a Israel Reyes jajajaja ahuevo”, fueron algunos de los insultos de los hinchas azulcremas.

En Twitter surgieron cientos de comentarios de odio, machismo y amenazas de muerte para ambos. (Twitter)

Tano Ortiz renuncia como DT del América

Luego de que Fernando Tano Ortiz adelantó en conferencia de prensa que su ciclo con el club América ya había llegado a su final, tras quedar eliminado por Chivas en el Estado Azteca, la tarde del lunes 22 de mayo, la directiva de Coapa aceptó la renuncia del Tano Ortiz.

Por medio de un comunicado oficial, las Águilas confirmaron que a partir de este momento, el argentino terminó su relación laboral con la escuadra azulcrema, por lo que explicaron a la afición que la decisión se dio en mutuo acuerdo.

Durante la conferencia de prensa al término del clásico nacional, el Tano Ortiz aseguró que ya no seguiría con las águilas

El estratega decidió no renovar su contrato con América para el siguiente torneo, así que dejó su cargo para que la directiva encabezada por Santiago Baños busque a su reemplazo tras ser eliminados de la semifinal del Clausura 2023 de la Liga MX.

“El Club América informa que Fernando Ortiz no seguirá como director técnico del equipo varonil, por lo que concluye su ciclo en la institución, por mutuo acuerdo”

Pese a que el estratega no llegó a la gran final del torneo, en Coapa agradecieron su trabajo a lo largo de los 14 meses que estuvo al mando del club, ya que la era de Fernando Ortiz inició luego de que Santiago Solari dejó el equipo en marzo de 2022.

“Fue un privilegio dirigir al equipo más grande de México, me voy agradecido con la directiva y la afición por haberme permitido ser parte de este club”, señaló el Tano.