¿Está saliendo agua hirviendo del suelo en Puebla por el Popocatépetl? La verdad del video viral

Por medio de redes sociales se viralizó un video en el que se ve que del asfalto sale agua hirviendo, y se señaló que era debido al Popocatépetl

El reciente aumento en la actividad del volcán Popocatépetl y las impactantes imágenes que se han mostrado por medio de redes sociales, noticieros, periódicos o demás medios de comunicación, han provocado que las personas que viven en los alrededores de “Don Goyo”, como el estado de Puebla, la Ciudad de México, Morelos, Estado de México o Tlaxcala, se mantengan preocupados y en alerta por posibles instrucciones que pueda dar Protección Civil o cualquier otro organismo encargado de la seguridad de las personas.

Te puede interesar: Popocatépetl hoy: volcán registró 154 emisiones este 18 de mayo

Sin embargo, este nerviosismo puede provocar que se propaguen noticias falsas, como la que difundió por medio de sus redes sociales Teresa Vale, el pasado 22 de mayo, quien aseguró que del asfalto de la carretera Puebla-Veracruz, estaba saliendo “agua caliente”.

Y es que la excandidata a alcalde por la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, compartió un video que rápidamente se hizo viral, en el que se ve que del asfalto sale agua hirviendo, con el mensaje “Agua caliente saliendo de la carretera Puebla Veracruz. Está muy preocupante. Ojalá y no manejen esto negándolo todo como en la pandemia”.

Te puede interesar: Popocatépetl hoy 18 de mayo: se detectaron 154 exhalaciones en 24 horas

Sin embargo, la realidad es que este video fue grabado en el puente de la Avenida Pedro Menéndez Gilbert en Guayaquil, Ecuador, el 27 de abril pasado, y se debió a un incendio debajo de un puente que fue provoicado por la acumulación de basura de recicladores.

Captura: TW @TereValeMX

De hecho, varios usuarios le hicieron saber su error a Teresa Vale por medio de los comentarios. “Jajaja Jajaja con policías extranjeros y todo!! Esto no es en México!” (sic), “No suban videos que no son”, “Su odio la tiene cegada y no le permite ser objetiva. Escuche bien el video NO ES MÉXICO” (sic), “Tiene razón, escuchen bien, no es México. Favor de cerciorarse antes de publicar”, “es Ecuador no desinformes” (sic), “Ese video ya es viejo y no es en Mexico”, “Fake!!!! Esto fue en Guayaquil, ocurrió un incendio debajo del paso a desnivel y el calor se irradió y el pavimento se calentó, los bomberos e ingenieros picaron el pavimento y vertieron agua para verificar la temperatura, esto jamás ocurrió en Puebla y mucho menos en la autopista a Veracruz, sería bueno checara su información, esto no suma, solo crea alerta en la gente” (sic).

Te puede interesar: Cómo ubicar refugios en caso de erupción del volcán Popocatépetl

Y es que, precismanete como dicen algunos comentarios, este video no es de México, sino de Ecuador.

Y es que el pasado mes de abril, se registró un incendio en el puente Pedro Gómez, en Guayaquil, Ecuador. Según una nota publicada por el medio El Universo, de ese país, en las bases del mencionado puente había almacenada una gran cantidad de basura. Fue esto lo que provocó un fuerte incendio que comenzó a las 04:00 del jueves 27 de abril, y que fue controlado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Se dio a conocer que, hasta las 12:30 de ese mismo día, la carpeta asfáltica del puente se mantenía hirviendo, y por los pequeños baches o aberturas comenzaron a salir burbujas, como se ve en el video compartido por Teresa Vale, lo que provocó que se mantuviera cerrado el puente, pues las altas temperaturas, que fueron de hasta 80 grados, hicieron “humear” la carpeta asfáltica.

(Twitter @TereValeMX)

Se informó que personal del equipo de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG) acudió a realizar las inspecciones y personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) mantuvo el carril cerrado por lo que se generó mayor congestión vehicular.

Se explicó que se generó muchísimo humo debido a la basura que estaba acumulada y que unas 10 unidades con más de 40 bomberos trabajaron en apagar las llamas.