Alpinista ignoró alertas por actividad volcánica fue rescatado al quedar varado en el Popocatépetl

Un alpinista ignoró la alerta de amarillo Fase 3 y quedó atrapado en una zanja del camino Paso de Cortés cuando intentaba subir en su vehículo.

Este lunes por la mañana, personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil lograron rescatar sano y salvo a un alpinista que ignoró las alertas por actividad volcánica y quedó atrapado cerca del volcán Popocatépetl.

Te puede interesar: Popocatépetl hoy: volcán registró 154 emisiones este 18 de mayo

De acuerdo con el video del periodista Jesús Zavala, muestra el momento en el que elementos de Protección Civil acuden a la zona de “Don Goyo” conocida como Los Arenales, lugar donde el imprudente alpinista quedó atrapado cuando se dirigía por el Paso de Cortés, un puerto montañoso ubicado en el coloso y que usualmente mantiene restricciones a la población.

Según información del comunicador, el alpinista viajaba a bordo de su camioneta a menos de 12 kilómetros del cráter del volcán, superando así la distancia que el Gobierno Federal puso como límite tras anunciar la alerta amarilla Fase 3 del volcán.

No presentó ningún tipo lesiones

El alpinista por fortuna fue hallado sano y salvo. (Captura de pantalla video periodista Jesús Zavala)

Mediante una conferencia realizada este martes 23 de mayo, el secretario de Gobierno del estado de Puebla, Julio Miguel Huerta Gómez, anunció que hombre fue identificado como Ismael “N”, había subido al volcán el pasado domingo por la mañana hasta el paraje conocido como Los Arenales en su auto Golf, sin embargo, el hombre perdió el camino de regreso debido a la ceniza y fue hasta la noche de ese mismo día cuando elementos de Protección Civil lo encontraron.

Te puede interesar: Popocatépetl hoy 18 de mayo: se detectaron 154 exhalaciones en 24 horas

Posteriormente, dio a conocer que los elementos de Protección Civil, realizaban un recorrido por la zona cuando encontraron en el camino de Paso de Cortés a Ismael “N”, por lo que lo ayudaron a descender para ponerlo a salvo.

“En relación con el alpinista extraviado en el volcán Popocatépetl, la policía estatal, la policía municipal, localizaron una persona de género masculino dentro de 25 y 30 años de edad, de nombre Ismael, el cual es originario de Puebla capital y que fue localizado en la zona de los Arenales del volcán. Se procedió a resguardarlo y trasladarlo donde estaba su vehículo, que efectivamente estaba en un costado en la ruta de Cortés.

El secretario de gobernación de Puebla, Julio Huerta dio a conocer todos los detalles del rescate del alpinista rescatado en el Popocatépetl.

Ante estos hechos, el gobernador poblano, Sergio Salomón, hizo un llamado a la población a evitar acercarse al coloso debido a los riesgos que puede implicar en estos momentos.

Te puede interesar: Cómo ubicar refugios en caso de erupción del volcán Popocatépetl

“Una vez más, es un llamado a la prudencia, no es una condición de turismo, ni de paisajismo, ni de excursionismo. Pedimos a todos que no asistan a este tipo de eventos que hoy no quieran tomar tomas únicas para que puedan privilegiar la seguridad y la tranquilidad”, comentó el gobernador Sergio Salomón.

Se reanudaron operaciones en el Aeropuerto Hermanos Serdán

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, informó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán se reanudan con normalidad, por lo menos durante la mañana de este martes.

Además, anunció que el semáforo de alerta se mantiene en Amarillo fase 3 y que ante la previsión de la dispersión de ceniza hacia el este-noreste, se verán afectadas las siguientes zonas:

Angelópolis

Valle de Atlixco y Matamoros

Sierra Negra Serdán

Valles Centrales

Estado de Veracruz

Caída de ceniza por actividad en el volcán Popocatépetl. Foto: @CNPC_MX

AMLO descartó subir alerta por actividad volcánica

En conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a la población a no entrar en alarma ante la actividad del volcán Popocatépetl ante reportes de que ha bajado su intensidad, según comentó.

“Es menos la ceniza que emite, básicamente más hacia Puebla. Estamos pendientes día y noche, que no haya alarma. Estamos velando. No hay ninguna decisión de pasar a otra fase. Es el semáforo amarillo fase tres, todavía es preventivo”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional