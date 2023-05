¿Christian Nodal no ha llenado el Foro Sol? Gil Barrera aseguró que por esa razón regalarán boletos

Christian Nodalha causado controversias en los últimos años (Christian Nodal)

Christian Nodal se presentará el próximo 27 de mayo en el Foro Sol para cautivar a miles de sus fans con sus más grandes éxitos, sin embargo, incrementaron los rumores respecto a que la venta de boletos para Foraji2 Tour no ha ido tan bien como se esperaba, pues aparentemente se empezarán a regalar las entradas para llenar el recinto.

Esta racha complicada para el cantante de Ya no somos ni seremos se remontaría a marzo de 2023, cuando se dio a conocer que no logró llenar la Arena GNP de Acapulco, Guerrero.

¿Se regalarán boletos para Christian Nodal?

Gil Barrera, reconocido en el mundo del espectáculo por ser director de la revista TVyNovelas dio a conocer desde su cuenta de Twitter que aparentemente se obsequiarán boletos para el evento en el Foro Sol debido a las ventas tan bajas que se han registrado.

“Estoy en posibilidad de confirmar que, están tan desesperados por llenar la presentación de #Nodal en el #ForoSol y que esta semana regalarán boletos por todos lados”, escribió.

Gill Barrera aseguró que regalarán boletos para Christian Nodal (Tw gilbarrera)

De igual manera, el periodista de entretenimiento remarcó que esto podría no ser tan positivo para aquellas personas que ahorraron para obtener sus accesos.

“Bonito obsequio para quien con mucho esfuerzo compró boletos con anticipación”, puntualizó.

Cabe señalar que, hasta el momento, el intérprete de Botella tras botella no ha dado a conocer su postura sobre estas especulaciones.

Usuarios reaccionaron a supuestos boletos gratis

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos aseguraron que la pérdida de popularidad del famoso cantante de regional mexicano podría estar influido por sus diversas polémicas.

Christian Nodal dará un concierto (Fotos: EFE/Rodrigo Jiménez)

“Me encanta el mitote, daré mi humilde opinión. Si no llena el show, es por una simple razón. La sociedad es #TeamBelinda @belindapop. A mi me gusta su música, pero me parecieron malas sus actitudes al final de su relación. Un hombre tiene que ser un caballero”, colocó una usuaria.

De igual manera, otra tuitera añadió: “Es que exponer toda tu vida y relaciones en redes sociales muchas veces siento que no les ayuda al contrario no se expone más y para mí son buenos compositores pero cantantes no tanto y otra cosa Los costos de los boletos”.

Todo sobre el concierto de Christian Nodal en el Foro Sol

El evento que se realizará el próximo fin de semana será el primero que el artista dará en este recinto, el cual tiene un aforo aproximado de 60 mil personas.

La venta anticipada de boletos para el show se realizó con el banco HSBC el 27 y 28 de marzo, mientras que la venta general inició un día después, el 29 de marzo, a través de las taquillas del recinto o en el sistema Ticketmaster.

Christian Nodal está listo para su concierto en el Foro Sol (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los costos de los boletos que aún están disponibles son los siguientes:

General B- 840 pesos

Sección Golden -5 mil 400 pesos

PIT A y PIT B- 4mil 800 pesos

Gradas- de 420 pesos a 3 mil 600 pesos

Ana María Alvarado habló sobre concierto de Nodal en Acapulco

Recientemente, Ana María Alvarado contó que acudió a la presentación de Nodal en Acapulco y se desconcertó al ver que el sitio no estaba con un gran aforo como se esperaba.

Christian Nodal realizará su primer Foro Sol (Christian Nodal)

“En esta ocasión me sorprendió que no se llenó. Esperaron bastante para ver si llegaba el público. Previo a Nodal cantó Rosy Arango e hizo un espectáculo alargando un poco, dando espacio para que se llenara”, comentó y añadió: