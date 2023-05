Caso Bachilleres 2: suspendieron clases tras muerte de joven que fue atacada con un petardo

Las autoridades capitalinas ya abrieron una carpeta de investigación por los hechos ocurridos la noche del 22 de mayo (Foto: Fiscalía CDMX)

La noche del 22 de mayo, una joven de 17 años perdió la vida luego de ser atacada con un petardo a las afueras del Bachilleres 2 Elisa Acuña Rosetti.

Tras más de siete horas de lo ocurrido, la institución en la que ocurrieron los hechos emitió un comunicado para dar aviso a las y los estudiantes sobre la suspensión de clases.

“Se les informa que derivado de lo acontecido el día 22 de mayo en el entorno del plantel y con motivo de investigaciones, se suspenden las actividades académicas del turno matutino”, se lee en el comunicado emitido alrededor de las 07:00 horas de este martes.

La situación despertó enojó tanto en estudiantes como padres y madres de familia, mismos que reclamaron sobre la poca anticipación con la que se había emitido el aviso, pues se dio poco antes de que comenzara el horario escolar.

En muchos de los comentarios emitidos vía Facebook se señaló que muchos de los y las alumnos viajaban desde muy lejos para poder llegar al plantel.

La víctima era menor de edad, según confirmaron las autoridades. (Twitter/@Gposiadeoficial)

“Hay chicos que salen 5 o 6 de la mañana de sus casas para llegar a la escuela y ustedes con unos minutos de anticipación simplemente suspenden” y “Que falta de respeto por parte del plantel... suben el aviso ya que uno está de regreso, mientras ya hicieron ir a los chicos desde temprano, teniéndolos allí afuera del plantel, los hicieron gastar en pasaje”, fueron algunos de los reclamos realizados en la cuenta oficial del plantel.

En tanto hubo algunos otros comentarios que se centraron en la muerte de la joven de 17 años así como en la seguridad, pues hasta el momento las autoridades escolares no se han posicionado al respecto.

“Los directivos tienen muy poca empatía, como no es su hijo el que falleció, se lavan las manos y aquí no pasó nada, claro que no, pasa y mucho. Ojalá y se pongan en nuestro lugar y hagan algo en verdad que termine con tanta inseguridad y riesgo”, señalo una usuaria en redes sociales.

Policías de la SSC acordonaron la zona. (Twitter/@osvaldocastell2)

Poco después de ser emitido el primer comunicado, las autoridades del mismo plantel confirmaron que las clases del turno vespertino también habían sido suspendidas,

Lo qué se sabe sobre el ataque con petardo

Poco antes de que dieran las 22:00 horas del 22 de mayo, se dio a conocer que una joven de 17 años falleció a un costado de la estación Politécnico, ubicado a las afueras del Colegio de Bachilleres 2, en la colonia Nueva Industria Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según los primeros reportes, la víctima, de nombre Jimena, estudiaba en el plantel educativo y se encontraba saliendo de las instalaciones cuando dos jóvenes (aún sin identificar) lanzaron un petardo, la explosión habría derivado en la muerte de la joven.

En punto de las 22:52 horas del mismo día la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMDX) dio a conocer ya se habían iniciado investigaciones por lo ocurrido.

Información extraoficial señala que los posibles agresores viajaban en un vehículo, algunas versiones apuntan a que podría tratarse de integrantes de grupos de choque mejor conocidos como “porros”.

En una declaración para Foro TV, un familiar de Jimena aseguró que el principal sospechoso sería miembro de la planta estudiantil del Colegio de Ciencia y Humanidades (CCH) Vallejo y que se habría huido en dirección a las unidades habitacionales ubicadas en las cercanías del Bachilleres 2.

En tanto, el área del suceso permanece acordonada, en el lugar fueron depositadas rosas y una veladora en memoria de Jimena.