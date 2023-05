“El Potrillo” confesó la “traumática” lección de vida que Vicente Fernández le dio con Raúl Velasco

El cantante decidió que su hijo menor ya podía debutar en la música con tan solo 5 años (AP Photo/Marco Ugarte, archivo)

Tras una triunfal presentación en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, Alejandro Fernández no ha dejado de ser tendencia en redes sociales no solo por los miles de asistentes que deleitó, sino también por la serie de confesiones y declaraciones que ha dado previo y después del magno evento, como el hecho de que volverá a ser abuelo o que su debut a los 5 años “lo traumó” por culpa de su padre, Vicente Fernández.

En una de las entrevistas que El Potrillo concedió previo a cantar el pasado sábado 20 de mayo, en la Monumental Plaza de Toros México, el cantante se sinceró con Yordi Rosado -para su canal en YouTube- sobre sus primeros pasos en la industria y recordó que fue en Siempre en Domingo, programa de Televisa conducido por Raúl Velasco, su gran debut con tan solo 5 años, aunque la lección de vida que le dio El Charro de Huentitán no fue tan dulce como se pensaría.

“Es una enseñanza que me dio mi padre, sí me causó cierto trauma esa presentación pero al final me hizo entender que las cosas por muy mal que te vayan las tienes que terminar”, confesó.

“Alejandra” y los cambios por orden de “Chente”: así fue el debut del “Potrillo”

Alejandro Fernández debutó en el programa "Siempre en domingo" de Raúl Velasco (Instagram/ @alexoficial)

Todo artista que quisiera tener fama nacional y hacer su carrera despegar tenía que ser entrevistado por Raúl Velasco, pese a que actualmente sus “métodos” han sido más que cuestionables. Vicente Fernández consideró que el menor de sus tres hijos estaba listo para emprender su vuelo en solitario, motivo por el que no dudó en llevarlo a la empresa para la que trabajaría toda su vida, aunque tras su muerte sería la misma que, según su familia, lo traicionaría.

El cantante de éxitos como Un Millón de Primaveras, Estos Celos y El Rey escogió el tema Alejandra, pero mandó a hacer una serie de arreglos a la canción sin consultarlo o notificarlo con Alejandro Fernández. Para cuando ya se la había aprendido la versión original y estaba listo para salir al escenario, el resultado fue catastrófico pues todo el ensayo había sido nulo tras el aparente “pie que le metió su padre” sin darse cuenta.

“Yo ya me la sabía con el arreglo instrumental y mi padre me lo cambió todo. Yo tenía 5 años, no le podía decir nada a mi papá. Cuando salgo al escenario veo al público, me congelo, no supe qué hacer, se me olvidó, se me quedó la mente en blanco”, explicó.

Vicente Fernández le recomendó al “Potrillo” alcoholizarse previo a un concierto

Alejandro Fernández reveló que fue su papá quién le enseñó a tomar. Crédito: TikTOK@rolateunpodcast

Aunque la reciente confesión de su infantil debut ha impactado a sus fans y seguidores de la dinastía Fernández, tras la muerte de El Charro de Huentitán este tipo de anécdotas han comenzado a convertirse en públicas, pues el Potrillo no ha dejado de ventilarlas de forma consistente, como cuando aseguró que él fue quien lo enseñó a “tomar” antes de una presentación.

“Él fue el que me introdujo, yo era demasiado penoso, muy penoso. Mi papá, yo creo que con el ánimo de que me bajara el nervio cuando me iba a presentar, me dijo ‘Ch...gate un traguito de coñac’ y me gustó. (Ese día) llevaba dos meses sin tomar. Tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando, de repente, en mis conciertos, sí me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna manera me relaja. Sufro ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, ayuda muchísimo”, le confesó a Roberto Martínez, de Creativo.