Mauricio Martínez acusó a la abogada de Alexa Hoffman de tratar de intimidarlo: “Te interesa más limpiar tu imagen”

Olivia Rubio negó haber trabajado con Mauricio Martínez, siendo el motivo por el nuevo señalamiento de presunta corrupción (Foto: Infobae)

En el año 2020 el mundo del espectáculo mexicano se detuvo luego de que se hiciera pública una noticia: el actor Héctor “N” había sido denunciado por abuso sexual por su hija menor, Alexa Hoffman, siendo apoyada de manera incondicional por su madre y expareja del famoso, Ginny Hoffman. Sin embargo, tras ser absuelto de 7 delitos sexuales, una nueva polémica ha comenzado a girar en torno de la abogada de la presunta víctima.

Luego de que el actor mexicano Mauricio Martínez enfrentó a la legista Olivia Rubio tras haber negado haber sido parte de su caso contra Antonio “N” y que fuera despedida de este, según él, por haber intentado negociar económicamente con el productor musical sin su conocimiento y autorización, el histrión reconocido por ser el quinto mexicano en protagonizar un musical en Broadway denunció de forma pública que ella estaría internado callarlo e intimidar a través de mensajes que le han llegado a su familia y su colega Felipe Nájera.

“No, Olivia Rubio, aunque me mandes mensajes a través de gente que es como mi familia vía Felipe Nájera. Él no es mi amigo. ¿Por que meterlo a él y a mi familia en esto? No hay nada que hablar, nada que conciliar, nada que decirte. Aunque amenaces con demandarme, tengo pruebas…”, inició el mensaje e hilo en Twitter sobre la abogada de Alexa Hoffman.

“Deja de enviar mensajes”: Mauricio Martínez a Olivia Rubio

Hilo de la denuncia pública de Mauricio Martínez a la abogada Olivia Rubio (Foto: captura Twitter)

La gran viralidad que ha tenido el señalamiento previo a lo que pasará con el caso Parra y los bandos públicos que ha tenido a favor y en contra de este continúa resonando en medios de comunicación, algo por lo que según el actor de teatro la abogada de la supuesta víctima estaría tratando de “silenciarlo”.

“Que sustentan lo que opino de ti. ¿No habías negado a los medios que tenías comunicación conmigo? ¿Por qué ahora te interesa hablar conmigo? No tengo nada que decirte. Así que deja de enviarme mensajes. Ya habías ido a ver a mi abogada la semana pasada pero parece que no te bastó. Y por favor no pongas a otras víctimas a grabarme videos en Instagram pidiéndome apoyo (que luego borraron) de “víctima a víctima”. Es un recurso muy bajo ¡y es revictimizante! Yo no conozco a tu representada pero deseo que en este caso, como en todos los casos de abuso sexual se obtenga justicia”, agregó.

De qué forma ha sido involucrado el actor Felipe Nájera

Luego de que Alexa Hoffman confirmara que no solo se estaba realizando un documental sobre su caso por presunto abuso sexual e incluso se emitiera un avance, se informó que el actor que cobró fama nacional con Rebelde (20004) sería el responsable de ejecutarlo, pese a los cuestionamientos de por qué él si no tenía experiencia en la dirección. Motivos por los que se ha visto involucrado incluso en el escándalo de la abogada Olivia Rubio.

El actor Felipe Nájera es el encargado del documental sobre la denuncia de Alexa Hoffman (Foto: Instagram/@felipenajera)

“No necesito que el director del documental que preparas con tu representada le envíe mensajes a mi familia que dicen “Oli no quiere demandar a Mauricio, pues él es víctima también y eso sería re victimizarlo”. También tengo ese mensaje grabado, por cierto. Así que te pido de la manera más atenta que te detengas. Mi opinión no debe importarte. Es mi opinión y repito: tengo pruebas que lo sustentan. Deja de buscarme y enfócate en defender a tu representada cuando más te necesita y deja de ensuciar este caso metiendo a terceros”, expresó Mauricio Martínez.

Mauricio Martínez le desea lo mejor a Alexa Hoffman pero pide no ser callado por Olivia Rubio

“No fui grosero (como han repetido Felipe y tú representada); solo di mi opinión. Así que compórtate a la altura, no hagas esto más grande de lo que es y deja de meter a mi familia que eso es cero ético, cero profesional y francamente rebasa una línea que no debe cruzarse jamás. Pareciera que te interesa más limpiar tu “imagen” en redes sociales y medios de comunicación que hacer tu trabajo: defender a tu representada. No se litiga en medios ni en redes sociales. Enfócate en lo tuyo. Les deseo mucha suerte a ti y a tu representada”, finalizó el mensaje del actor.