Albañiles bélicos causan sensación en TikTok por bailar al ritmo de Peso Pluma

Al ritmo de Peso Pluma, los trabajadores sacaron un par de carcajadas

En TikTok surgió un video de un grupo de albañiles que, en su momento de descanso, se desestresan bailando al ritmo de Peso Pluma, específicamente el mega éxito Ella baila sola. La divertida situación generó comentarios de todo tipo y el clip se volvió viral.

Te puede interesar: Mujeres hicieron zumba al ritmo de Peso Pluma y se volvieron tendencia en TikTok

En el video se puede ver a los trabajadores, quienes interpretan la historia de la canción, donde dos amigos ven bailar a otro de los albañiles en completa soledad. Esto provoca que que uno de ellos, como dice la canción, se acerque al albañil solitario para sacarlo a bailar.

Y es que Hassan Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, está en boca de todos. Sus canciones son continuamente parodiadas en redes sociales, y en TikTok, los trends en su honor suelen ganar bastante popularidad al punto de volverse virales y generar tendencias.

En el video se puede ver a los trabajadores, quienes interpretan la historia de la canción, donde dos amigos ven bailar a otro de los albañiles en completa soledad (TikTok/el.monteee)

Peso Pluma se encuentra en un gran momento para su carrera musical. Ha pisado escenarios como el de Coachella y ha levantado controversia por la autoría de su famosa canción, misma que interpreto en el show de Jimmy Fallon, siendo el primer mexicano en presentarse en dicho programa de Estados Unidos.

Te puede interesar: Niña se volvió viral en TikTok por imitar a Peso Pluma

El video de los albañiles tumbados cuenta hasta ahora con más de 3 millones de likes y más de 20 mil comentarios, entre los que destacan aquellos que toman con bastante humor la situación.

“¿Por qué la obra no avanza?”, “Muy buena diversión”, “Con razón la obra no avanza”, “Lo puse de fondo de pantalla”, “El don esperando el baile”, “El don sólo vino a checar la obra y hasta un baile se aventó”, “Sólo quiero ser uno de ellos”, fueron algunos de lo comentarios que los internautas dejaron en el divertido video.

El video de los albañiles tumbados cuenta hasta ahora con más de 3 millones de likes y más de 20 mil comentarios, entre los que destacan aquellos que toman con bastante humor la situación (Twitter/ @ElPesoPluma)

Concursos de baile al ritmo de Peso Pluma, internautas que mezclan al intérprete de Ella baila sola y la música de Luis Miguel, trends, filtros, bailes, bromas y retos; el nombre artístico de Hassan Kabande está teniendo gran relevancia en la popular plataforma.

Te puede interesar: Tiktoker cantó versión de “Ella baila sola” de Peso Pluma al estilo Luis Miguel

TikTok se vuelve cada vez más popular. La red social ha permitido que situaciones y personas tan cotidianas se vuelvan virales y trasciendan a otras redes sociales, como el caso de los albañiles tumbados, quienes han conquistado internet gracias a su carisma. El video se volvió tan popular que incluso personas cuyo idioma es el inglés dejaron mensajes en la caja de comentarios.

La influencia de TikTok ha sido tal que otras redes sociales han buscado imitar sus dinámicas. El principal mercado de la popular red sociales son los jóvenes y los niños; no obstante, hay lugar para todos, incluidos los fanáticos de Peso Pluma, quienes no han dudado en usar las virtudes de la plataforma para rendir cariño a su ídolo.

Peso Pluma se pronuncia sobre la demanda de Pedro Tovar: 'Hablamos y todo está bien (AP)

Polémica por la exitosa canción “Ella baila sola”

Resulta que el éxito que ha llevado a Peso Pluma a los escenarios más importantes para cualquier aspirante a músico internacional, no es únicamente de él, pues se trata de una colaboración con Pedro Tovar, de Escuadrón Armado. Recientemente, trascendió la idea de que Hassan no estaba dando el respectivo crédito a su compañero.

Ante una supuesta enemistad entre ambos cantantes por esta situación, Peso Pluma declaró: “No hablo en entrevistas porque a mí no me gusta el chisme, a mí donde me gusta hablar es aquí en el escenario y les voy a decir una cosa, yo y mi compa Pedro y mis compas de Eslabón hablamos, déjense de mam*das, dejense de jod*er con sus notas amarillistas. Somos los dos mexicanos, deberíamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo con la música. Los chismes siempre van a estar, pero crédito al que se merece y ese es Pedro Tovar que escribió la canción”.