“Alicia Keys belicona”: La cantante coreó ‘Ella Baila Sola’ en su concierto de Guadalajara

Los tapatíos esperaban que en cualquier momento saliera "Peso Pluma" (TikTok: @lacecitorres)

Usuarios de redes sociales posicionaron a Alicia Keys entre las principales tendencias de redes sociales durante la mañana de este sábado 20 de mayo por un momento muy especial que se vivió en su concierto de Guadalajara. Y es que una vez más la estrella estadounidense sorprendió a sus fans mexicanos con una canción de regional: Ella baila sola.

Te puede interesar: Alicia Keys viajó en globo aerostático en Teotihuacán previo a concierto en CDMX

La estrella estadounidense arrasó en México con tres shows de su World Tour 2023. Su primera parada fue en Monterrey, donde contó con la participación especial de Ángela Aguilar para cantar a dueto dos temas: Looking For Paradaise y Qué Agonía. Tras el éxito que alcanzó repitió la fórmula en la Ciudad de México con mariachi en vivo.

Sin embargo, fue su última parada en territorio mexicano la que más llamó la atención de sus fans porque cambió el sencillo Ángela Aguilar por una mezcla inesperada mezcla de Ella baila sola y Girl On Fire. Y es que no sólo coreó los versos que canta Peso Pluma, también sacó a relucir sus mejores pasos de baile.

Su nombre real es Alicia Augello Cook. (TikTok: @lacecitorres)

Como era de esperarse, la sorpresa que preparó Alicia Keys para todos sus fans tapatíos se viralizó en redes sociales gracias a todos aquellos que inmortalizaron el momento con sus dispositivos móviles y lo publicaron en sus cuentas de TikTok. Aunque la mezcla fue bien recibida por muchos, otros tantos lamentaron que la neoyorquina se sumara a la tendencia.

Te puede interesar: Alicia Keys y Ángela Aguilar conquistaron el Auditorio Nacional a ritmo de mariachi: “Vivo en las nubes”

“Hay que estar en la onda para vender”. “Se escucha con madre la 2a voz”. “Eso mi tía Licha! tu dale reina!”. “La tía Keys”. “Me acaba de perder”. “La audiencia está confundida. Ella es genial, sabe de buena música”. “Yo hasta pensé que saldría Peso Pluma”. “Alicia Keys belicona”, fueron algunos comentarios.

Otros pocos esperaban que mientras Alicia Keys estaba haciendo los coros saliera Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real de Peso Pluma o Doble P), pero eso nunca sucedió.

Peso Pluma aseguró que no tiene ningún conflicto con Pedro Tovar, aunque el compositor se molestó porque no lo consideró para cantar "Ella baila sola" con Jimmy Fallon. (Foto: IG:fallontonight)

Se desconoce si la intérprete de Dream On buscó a su colega tapatío para cantar juntos tal y como lo hizo con Ángela Aguilar, no obstante, existe la posibilidad de que Doble P no hubiera aceptado por sus supuestas diferencias con Eslabón Armado que habría comenzado tras su presentación estelar en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Te puede interesar: Así sonaría Peso Pluma cantando “Vete ya” de Valentín Elizalde, según una Inteligencia Artificial

Ni Peso Pluma ni Alicia Keys se han pronunciado al respecto.

Cabe mencionar que la artista neoyorquina hizo un recorrido por su historia musical durante su concierto en Guadalajara y se robó las miradas de todos los asistentes con un body azul marino lleno de destellos plateados que cubrió desde sus pies hasta su cabeza.

Alicia Keys y su familia se cargaron de energía en Teotihuacán (Instagram/AliciaKeys)

Alicia Keys visitó Teotihuacán

La cantante aprovechó su estancia temporal en México para visitar uno de sus lugares arqueológicos más sorprendentes: Teotihuacán. Todo sucedió tan sólo unas horas antes de que comenzara su espectáculo en el Auditorio Nacional ubicado en la CDMX y no lo hizo sola, en todo momento estuvo acompañada de su esposo Swizz Beatz y sus hijos Egypt y Genesis.

Alicia Keys compartió los mejores momentos de su paso a través de su cuenta de Instagram. Gracias a ello se sabe que no sólo posó frente a las pirámides, también se subió a un globo aerostático con y desde las alturas destapó una botella de champagne.

[Instagram/AliciaKeys]

“México, ya me estás dejando sin aliento. Ciudad de México, ¡¡¡no puedo esperar para celebrar contigo esta noche!!!”, escribió.

“Me muero sólo de ver donde estuvo”, “Esperamos vuelva pronto”, “No puedo esperar a verte en Guadalajara”, “Bienvenida, te gustará nuestra cultura, nuestra gente, nuestra comida”, “Más de 20 años esperando este momento” y “Disfruta de tu tiempo en México”, fueron algunas reacciones de sus fans.