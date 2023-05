Qué dijo la UNAM sobre la enfermedad que padece Luis Miguel, ¿tiene cura o no?

Luis Miguel se encontraba cantando cuando tuvo un percance con el volumen en uno de sus audífonos, se cree que fue la razón por la que padece una enfermedad auditiva

Luis Miguel confirmó que padece una enfermedad auditiva que en su momento se especuló que podría alejarlo de los escenarios, sin embargo la gira que dará inicio el próximo mes de agosto desmintió esta información, pero cuál es el padecimiento que afecta al cantante, la UNAM habló al respecto y aclaró si tiene cura o no.

¿Cuál es la enfemedad que afecta al Sol de México? El intérprete de La Incondicional confesó que padece tinnitus, también llamada acúfeno. De acuerdo con José Antonio Talayero Petra, profesor de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un padecimiento que afecta la audición porque se presenta la percepción de un sonido sin necesidad de que realmente exista una fuente que lo genere.

Las personas que se ven afectadas por tinnitus dicen que este sonido normalmente es un zumbido o silbido. En algunos casos es intenso y puede presentarse en uno o en ambos oídos. De acuerdo con la UNAM alrededor del 10% de la población mundial tiene esta enfermedad.

La UNAM habló sobre la enfermedad que afecta a Luis Miguel y habló sobre si es curable o no. (Hilda Ríos/Cuartoscuro) (Captura)

En el caso de Luis Miguel se menciona que el problema fue ocasionado por un error del ingeniero de sonido quien subió el volumen de su audífono a niveles muy altos cuando se presentaba en Buenos Aires, Argentina, lo que ocasionó el enojo del cantante, sin embargo trascendió que fue este suceso lo que desencadenó el problema auditivo del intérprete de La Media Vuelta.

El experto de la UNAM detalló que en caso de confirmar que esta fue la razón por la que el músico padece tinnitus entonces esta sería la explicación: “Seguramente se dio por un trauma acústico, es decir, una lesión local a nivel del oído interno, que causó un daño celular y que el cerebro lo interpreta como si hubiera un zumbido permanente”, explicó.

Sin embargo, el profesor José Talayero dijo que no es el único motivo por el que se puede desencadenar este peculiar sonido en los oídos, sino que también puede ser por estrés e incluso por depresión.

Luis Miguel padece tinnitus, enfermedad que pudo haberlo alejado de los escenarios. (Foto: Cuartoscuro)

La razón por la que el experto de la Máxima Casa de Estudios dijo que no lo alejó de los escenarios es porque, seguramente, el nivel de sonido del zumbido no es mayor al volumen de su voz y de esta forma no afecta su desempeño al momento de cantar.

¿Esta enfermedad es incurable?

El académico José Talayero, otorrinolaringólogo de la Facultad de Medicina, aseguró que lamentablemente esta enfermedad auditiva que afecta a Luis Miguel no se puede curar, pero puede ser tratada para disminuir su efecto, sin embargo el tratamiento no previene su aparición, pero sí la progresión de la tinnitus.

El intérprete de Hasta Que Me Olvides aseguró que ya se encuentra en tratamiento para poder contrarrestar un poco los efectos de este mal que lo aqueja. La medicación que recibe se debe basar en la causa que lo originó, así como la intensidad de este tintineo.

Luis Miguel aseguró que se encuentra en tratamiento contra la tinnitus. (Cuartoscuro)

El experto de la UNAM detalló que el zumbido puede intensificarse debido a emociones fuertes como el enojo o la tristeza, e incluso por llorar, por lo que aprovechó la declaración para recordar que este es uno de los ejemplos por los que es importante ciudar la salud emocional por la relación estrecha que tiene con la salud física.

La explicación sobre porqué las emociones incrementan los síntomas de la tinnitus es porque, de acuerdo con el académico, el ruido que se produce por esta enfermedad pasa por el sistema límbico que es el encargado de manejar las emociones.

A Luis Miguel parece no afectarle el padecimiento auditivo para continuar con sus conciertos debido a que, ante el sold out que presentaron sus primeras fechas, aperturó más conciertos en nuestro país, incluidas tres fechas en la Arena Ciudad de México.