Lorenzo Córdova se lanzó contra Sheinbaum por “entrometerse” en asuntos de la UNAM

Lorenzo Córdova aseguró que no busca ser rector de la UNAM (Fotos: INE // Twitter/@Claudiashein)

El ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, arremetió contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo tras haber opinado sobre la dirección de la máxima casa de estudios.

Te puede interesar: Claudia Sheinbaum visitó el cubículo que tenía cuando era profesora de la UNAM: “Me da mucha emoción”

El ex consejero utilizó su cuenta de Twitter para mandar un duro mensaje a la “corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien aseguró no debía entrometerse en los asuntos de designación del próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunado a lo anterior, el catedrático adelantó que, pese a los distintos señalamientos de la jefa de Gobierno y de otros integrantes de la Cuarta Transformación (4T), él no está buscando competir por la dirección de la Universidad o algún otro cargo público.

Te puede interesar: Lorenzo Córdova respondió a Claudia Sheinbaum tras decir que no lo quiere como rector de la UNAM

“No sé qué tiene que estar opinando la Jefa de Gobierno de la CDMX de la sucesión en la UNAM, que es autónoma de los gobiernos. Sin embargo, que duerma tranquila: no me interesa competir por la Rectoría. Hay quienes no pueden vivir sin un cargo público... yo no. No somos iguales”, sostuvo el ex funcionario electoral. en redes.

Lorenzo Córdova se lanzó contra la jefa de Gobierno (Foto: Cuartoscuro)

Fue el pasado 17 de mayo cuando la mandataria capitalina, durante una rueda de prensa, se lanzó contra Lorenzo Córdova al ser cuestionada sobre la posible candidatura del ex consejero con miras a la Rectoría.

Te puede interesar: ¿Son normales los recientes sismos ocurridos en CDMX? Esto dijo la UNAM

Claudia Sheinbaum recalcó su postura sobre el ex presidente del INE, quien aseguró no ser la mejor opción para la máxima casa de estudios, sobre todo ante su participación en el órgano electoral.

La aspirante a la candidatura presidencial pidió a la Junta de Gobierno de la UNAM decidir a su próximo rector bajo un ejercicio democrático que pueda involucrar a toda la comunidad universitaria.

“No creo, desde mi particular punto de vista, que él sea lo mejor para la Universidad Nacional, pero eso ya que decida la Junta de Gobierno y que tome en cuenta la opinión verdadera de todos los universitarios”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

Lorenzo Córdova dejó el INE el pasado 3 de abril REUTERS/Raquel Cunha

Además de esto, la jefa de gobierno no dejó pasar la oportunidad para señalar y criticar el trabajo de Lorenzo Córdova al frente al Instituto Electoral, pues aseguró que aunque su cargo tenía un carácter de imparcialidad, el ex funcionario se mostraba en repetidas ocasiones en contra del gobierno de la Cuarta Transformación.

La “corcholata” aseguró que el ex presidente del INE estuvo inmerso en el fraude electoral del 2012, con la compra de votos y su desinterés por esclarecer los hechos. Estas fueron una de las tantas razones por la que Sheinbaum Pardo descartó como buen rector al ex funcionario electoral.

Lorenzo Córdova fue presiente del INE por 11 años ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

“Ustedes saben mi opinión de él al frente del Instituto Nacional Electoral, y el grave problema de él es que era representante del pueblo de México en realidad, para desarrollar elecciones imparciales, pero fue parte de la compra del voto del 2012 cuando no hubo realmente ninguna actitud por parte del INE del reconocimiento de lo que fue un fraude electoral”, resaltó la mandataria capitalina,

Lorenzo Córdova dejó su cargo como presidente del INE el pasado 3 de abril, no obstante, su salida se vio enmarcada en una serie de críticas por parte simpatizantes y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos aliados, quienes acusaron a el ex funcionario de apuntar por la Rectoría de la UNAM una vez cesando sus funciones, entre otros señalamientos.

Sin embargo, el ex presidente del órgano electoral ha salido a esclarecer en distintas ocasiones que sí regresará a la Universidad como catedrático y no como un posible perfil para ocupar la cabeza de la UNAM.