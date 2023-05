Kimberly La más preciosa ya se casó y no invitó Wendy Guevara: “Con esas amigas para qué quieres enemigas”

(Fotos Instagram: @soywendyguevaraoficial // @kimberly_lamaspreciosa)

Kimberly “La Más Preciosa” se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales durante las últimas horas por rumores sobre su esperado enlace matrimonial. Y es que varios internautas aseguraron que ya se casó por la vía civil con Óscar Barajas y no invitó a una de sus mejores amigas e integrante de Las Perdidas, Wendy Guevara.

En medio de las especulaciones, la influencer rubia realizó un live en sus redes sociales donde inevitablemente fue cuestionada al respecto por sus seguidores y no tuvo otra opción más que enfrentar la realidad. Sin profundizar en detalles confirmó que su amiga se casó con el médico cirujano que se robó su corazón hace menos de medio año y no la invitó:

Sí, hoy se casó Kimberly y yo no sabía, nadie sabía. Se casó hoy aquí en León por el civil, pero nadie sabíamos, o sea, no nos dijo. No nos tenía por qué decir a huev*, pero no nos dijo.

Kimberly Irene y Óscar Barajas se conocieron el 2 de enero de 2023 en un aeropuerto (Foto: Instagram)

La influencer no pudo ocultar la sorpresa que se llevó al enterarse que Kimberly La Más Preciosa unió su vida en matrimonio con Óscar Barajas ante un juez sin informarle a muchas personas que supuestamente serían invitadas especiales en su celebración y explicó que se sinceró al respecto ante las constantes preguntas que comenzó a recibir en su live.

La confirmación de Wendy Guevara desató un caos en redes sociales, pues muchos internautas arremetieron en contra de la feliz novia por no considerar a su amiga en un día tan especial, mientras que otros pusieron sobre la mesa la posibilidad de que exista distanciamiento entre Las Perdidas por algún conflicto.

“Con esas amigas para que quieres enemigas”. “A Kimberly no la invitaron a casa de Wendy cuando fueron todas. He visto su video y sale llorando porque no le dijeron nada ¿será por eso q nos le dijo?”. “Esa Kim y sus arranques”. “Ella dijo que Paola y las otras eran damas”. “Mucha urgencia!! se me hace que el marido ya empezara el plan”, fueron algunas reacciones.

Kimberly “la más preciosa”, Paola Suarez y Wendy Guevara “las pérdidas” son un éxito en internet (Foto: Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Hasta el momento, Kimberly La Más Preciosa no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, es verdad que durante una de sus transmisiones en redes sociales aseguró que tanto Wendy como Paola (Las Perdidas) y otras mujeres que suelen aparecer en sus videos integrarían su corte de honor. De hecho, en su momento también se lo pidió a su amigo Randall Herrera.

“Ya toda la gente sabe (que nos vamos a casar) porque fuimos con el juez a investigar y estábamos en un En vivo”, comentó Kimberly en aquella transmisión.

Incluso, durante ese mismo live informó que sus damas de honor, entre quienes también están consideradas Grecia Monzón, Evelyn Hernández y Karina Torres, deberían usar prendas negras con la intención de que ella resalte con su majestuoso vestido blanco.

Óscar Barajas es Médico cirujano, pero no se conocen más datos sobre él (Foto: Instagram)

¿Cómo se conocieron Kimberly La Más Preciosa y Óscar Barajas?

Oscar Barajas confesó en un live conoció a su ahora esposa en un aeropuerto y el flechazo fue casi instantáneo:

“Estabas esperando hacer el check-in y yo iba entrando al aeropuerto, eran como las 5 de la mañana, había una fila larguísima porque fue a inicios de año, el día 2 de enero… y después la vi en la fila que íbamos al mismo destino, me animé, le pedí una foto y ella dijo que sí pero bien equis, venía dormidísima, me tomé la foto, después nos vimos en el avión, ella estaba como en la 34 y yo como en el 30, pero enfrente”, expresó.