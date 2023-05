Zacua: esto cuesta y así puedes comprar el auto eléctrico producido en México

Esta es la primera empresa de autos eléctricos en México. (Foto: REUTERS/Imelda Medina)

Más allá de Tesla y en medio de las proyecciones para que los autos eléctricos dominen el mercado en los próximos años surgió una marca mexicana con la que se busca transicionar a energías menos contaminantes en el país.

De la empresa Motores Limpios S.A de CV. Zacua es un automóvil 100% eléctrico producido en Puebla. Debido a que no usa combustibles fósiles al conducir el vehículo no se generan emisiones de CO2, gases de efecto invernadero o cualquier otra partícula contaminante del aire.

De acuerdo con la información oficial, con este auto, se evita contribuir a las congestiones ambientales que sufre la ciudad, además de acuerdo con especialistas “cargar un vehículo con energía eléctrica es menos contaminante que quemar gasolina”.

Este automóvil se comenzó a fabricar en 2018 en la zona del Parque Industrial de Puebla una de las cosas que lo caracteriza es que su ensamblaje se hace de manera artesanal.

De hecho, se debe tomar en cuenta que, debido a que su producción no es en masa, sino que se hace bajo pedidos, la entrega del mismo puede llegar a tardar 2 meses después de ser adquirido (aunque en algunos caso, si se cuenta con algunos modelos en stock el tiempo de entrega se reduce a tres semanas).

(Foto: Especial)

Lo que se debe tomar en cuenta con un auto eléctrico

Además de aminorar el impacto ambiental (en comparación con el modelo tradicional de automóviles) adquirir un vehículo eléctrico conlleva otras ventajas, como el ahorro del pago de la tenencia, verificación y por supuesto, gasolina, ya que estos automóviles están exentos de éstos.

No hay necesidad de preocuparse por el “Hoy no circula” lo que implica que su uso se puede dar con normalidad los 365 días del año. Además, los autos eléctricos no participan en el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

Si bien su uso implica diversos pros, también se deben tomar en cuenta otros puntos para su adquisición, en primera instancia, el modelo Zacua está limitado a 85 km/h, de acuerdo con la regulación en cuanto al límite de velocidad en Ciudad de México.

(Foto: REUTERS/Imelda Medina)

La duración nominal de la batería es de 200 kilómetros recorridos (el uso promedio en 60 km al día), y ésta variará según las pendientes, declives, velocidad y los hábitos de manejo con los que se utilice.

Además, este tipo los dos modelos de Zacua ( MX®2 y MX®3) cuentan solo con dos asientos más la cajuela, lo cual limita el número de pasajeros que pueden hacer uso del vehículo. Paralelo a ello, se distribuye sólo en seis puntos del país y son: Zona metropolitana del Valle de México, Monterrey, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Esto a su vez implica que estos coches no pueden aplicar para ser usados en la plataforma Uber y DiDi ya que una de las condiciones para ello es que el coche sea para 4 pasajeros además del conductor, además de contar con bolsas de aire. Así que Zacua no aplica para este tipo de uso.

El precio de los dos modelos existentes de Zacua es de 499 mil 900 pesos, la diferencia entre el MX®2 y MX®3 radica principalmente en la cajuela mientras que la del primero es de 247.5 centímetros cuadrados y la del segundo es de 487.5 centímetros cuadrados.

Cabe señalar que en 2022, y de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) el número de vehículos eléctricos e híbridos en México superó las 45 mil unidades en 2022.