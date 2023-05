Viuda de Andrés García respondió a las acusaciones de Roberto Palazuelos

Margarita Portillo compartió un video que Andrés García le pidió que grabara para responder a Roberto Palazuelos cuando él muriera (Instagram @andresgarciatvoficial/@robertopalazuelosbadeaux)

Margarita Portillo compartió un video de Andrés García en la cuenta de Instagram del fallecido actor para defenderse de las acusaciones que ha hecho Roberto Palazuelos en su contra, señalándola de supuestamente haber orillado al histrión a firmar papeles sin que el estuviera totalmente consciente.

Desde que murió Andrés, el Diamante Negro ha acusado a Margarita Portillo y a su hijo, Andrés López Portillo, de hacer que el actor modificara su testamento a favor de ella. Asimismo, los ha señalado por presuntamente alejarlo de las personas que lo protegían, como él.

Ya que hasta hoy el acapulqueño ha continuado haciendo declaraciones contra la viuda, ella publicó un video de Andrés García que él le pidió que le tomara meses antes de su muerte.

El video lo envió Andrés a los medios que replicaron las acusaciones del "Diamante Negro" y a Roberto, fue tomado meses antes de que muriera (Captura de pantalla/Instagram)

Según escribió Margarita, el protagonista de Pedro Navaja ya sabía que Roberto la acusaría por los cambios en el testamento y por eso le dejó ese mensaje.

“Quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos”

En dicho video, el nacido en República Dominicana pidió a Palazuelos que dejara en paz a su esposa y no volviera a mencionarla en medios. También le dijo que se olvidara de él.

Palazuelos no pudo despedirse de Andrés supuestamente por culpa de Margarita Portillo (Instagram/@andresgarciatvoficial)

“Para Beto: Beto, no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil, no tienes por qué andar hablando de mi mujer en público, si no tienes nada en la cabeza con que entretener al público, búscate un escritor que te lo escriba. Así que olvídate ya del nombre Andrés García y mucho menos molestes a mi mujer”, sentenció el histrión.

Esta es la primera vez que Margarita responde a los señalamientos de Roberto, quien actualmente estaría alistando una batalla legal para cambiar nuevamente el testamento de Andrés.

¿Qué ha dicho Roberto Palazuelos sobre Margarita Portillo y su hijo?

Cuando murió el protagonista de Tú o nadie, el Diamante Negro aseguró que Margarita no le había permitido acercarse a su amigo en sus últimos meses de vida al “lavarle la cabeza” y hacerle creer que estaba actuando en su contra.

Uno de los únicos que se ha unido a Roberto en las acusaciones ha sido Leonardo, el hijo menor de Andrés (Instagram/@leonardogarciaof)

Después, cuando supuestamente tuvo acceso al testamento, acusó a la viuda de Andrés de haber hecho que la herencia del Consentido de Dios fuera solamente para ella, su hijo y Rosa García, hermana de Andrés, haciendo a un lado a los hijos del actor.

Roberto también destapó que su amigo supuestamente nunca se divorció de su primera esposa, Sandra Vale y, por tanto, la unión matrimonial de García con Margarita podría ser invalidada.

Esto afectaría a la repartición de la herencia porque Sandra y el actor se casaron por bienes mancomunados, es decir, ella sería la dueña de la mitad de todo lo que le perteneció a Andrés.

Roberto aseguraba que Andrés fue su segunda figura paterna (Twitter/@robpalazuelos)

El protagonista de Perdiendo el juicio también señaló a Andrés López Portillo, hijo de Margarita, de presuntamente haber robado más de medio millón de pesos al dominicano.

“Tuvo muchos problemas con Andrés López, el hijo de Margarita, porque ya le había robado antes. Le robó 1 millón 600 mil pesos”, dijo el empresario en De Primera Mano.

El actor agregó que su amigo estaba tan molesto que “lo quería matar”, pero él intentó tranquilizarlo, ofreciéndole hacer un contrato de deuda y entregarle un automóvil.

Ambos aceptaron el trato y de esa forma quedó saldada la deuda, por ello, aseguró que él habría sido el responsable de acercarlos tras el supuesto robo.