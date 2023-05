El "Diamante Negro" reveló a Gustavo Adolfo Infante que su amigo, Andrés García, habría sido robado por el hijo de Margarita Portillo. Crédito: Youtube: Imagen Entretenimiento

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Roberto Palazuelos reveló que Andrés García quiso “matar” al hijo de Margarita Portillo, esto porque, supuestamente, el muchacho le habría robado una cantidad importante de dinero, lo que habría desatado la colera del actor.

Según Palazuelos, fue más de un millón de pesos los que el joven habría robado a la pareja de su madre, y que Andrés, al darse cuenta, había explotado al grado de querer solucionar el problema haciendo una locura.

Ante esto, el Diamante Negro, quien cuenta que fue su confidente y el que lo ayudaba a relajarse cuando se le calentaba la cabeza, lo animó a buscar una solución mucho menos extrema.

Según Palazuelos, fue más de un millón de pesos los que el joven habría robado a la pareja de su madre, y que Andrés, al darse cuenta, había explotado al grado de querer solucionar el problema haciendo una locura

“Tuvo muchos problemas con Andrés López, el hijo de Margarita, porque ya le había robado antes. Le robó 1 millón 600 mil pesos”, contó el empresario en llamada con De primera mano, “Andrés lo quería matar, y yo le dije ‘¿Cómo vas a matar al hijo de tu esposa? Eso es una tontería. Yo siempre lo frenaba”.

Como alternativa a esto, Roberto Palazuelos le ofreció al actor otro camino para resolver la situación; uno que, en todo caso, le generara un beneficio a él. “Le dije ‘mejor me reúno con él y le saco un contrato de deuda y le bajo un carrito o algo para que te muevas, que te hace falta un carro’”.

Andrés García aceptó y Andrés López Portillo tuvo que pagar su deuda entregándole al actor un auto que llevaba pagando desde un tiempo atrás. El carro tuvo que ser liquidado por el joven y pasó a ser propiedad del esposo de su madre. Finalmente, tras esta situación, la deuda quedó saldada.

No obstante, Andrés García consideraba perdonar al joven, y de hecho, no quería verlo, contó el Diamante Negro. “Andrés no quería saber nada de él, y luego yo fui el que los acercó”.

Roberto Palazuelos también contó que, a pesar de haber “ayudado” a Andrés López Portillo a solucionar las consecuencias del robo y de cooperar para que su relación con el fallecido actor mejorara, él le había pagado mal.

“Fíjate cómo me paga el gordito. Yo lo acerco a él, le ayudo con el programa, yo le quito la madriz* que le iban a dar y le ayudo; y él va y dice que yo dije que era un viejo (Andrés García) y que por eso no le hablaba y va y dice un chorro de cosas que yo nunca dije”, contó Roberto Palazuelos.

ACAPULCO, GUERRERO, 05ABRIL2023. Funeral del actor Andrés García, en la casa de su viuda en Acapulco, Guerrero. Tras complicaciones de salud, el actor de origen dominicano pero qué hiciera carrera en el cine mexicano; falleció el pasado 4 de abril. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

El empresario, reveló que, al contrario de lo que el hijo de Margarita Portillo dijo, la conversación entre ellos había tenido que ver con otro tipo de cosas, específicamente, hablar de la lucidez de Andrés García y lo importante que era cuidarlo, pues él era despistado y firmaba cosas muy delicadas. “Si sigue así no va a cerrar ningún negocio”, le habría dicho Roberto Palazuelos a Andrés López Portillo.

El actor de Dos mujeres, un camino, argumentó que, supuestamente, esta conversación fue utilizada por Andrés López Portillo para alejar a los dos histriones.

“Él se aprovechó de esa situación y fue cuando le llenaron la cabeza de cac* para que yo no regresara a su vida y entonces se atendieron con la cuchara grande, porque su abogado, su consejero y su protector de cuarenta años ya no estaba con él”, contó Roberto Palazuelos.

“Estas gentes aprovecharon para alejarme. Y sí, me peleé con él por tonterías, pero él y yo éramos muy parecidos y a cada rato nos peleábamos, y siempre nos amábamos, y con sus hijos era igual (…) Pero esta vez era muy estratégico que nadie regresara”, dijo el empresario.