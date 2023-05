Pancho Barraza dio detalles del aparatoso accidente del que salió ileso

El cantante de regional mexicano aclaró que está fuera de peligro

Fue el pasado 9 de mayo cuando el cantante Pancho Barraza causó la preocupación de sus seguidores pues el artista de música regional mexicana sufrió un accidente automovilístico en la carretera que va de Tepic a Mazatlán.

Afortunadamente y pese a lo aparatoso del incidente, el intérprete pudo salir “sin un rasguño”, por lo que se mostró muy agradecido de poder contarlo.

“Yo estoy bien, totalmente bien, de la cabeza, el cuerpo, bien, totalmente bien, mis pies, todo normal, nomás que el carro se despedazó, pero yo estoy bien”, dijo el intérprete en un video que compartió en sus redes sociales.

“Estoy bien, bendito sea Dios algo tengo que hacer aquí en la vida porque Dios no me ocupa por allá. Estamos bien, físicamente estoy muy bien, emocionalmente estoy muy bien. No se preocupen, soy su Pancho Barraza ese que ustedes quieren ver y el fin de semana nos vemos donde están anunciadas las fechas para trabajar, ahí nos vemos. Estamos bien, no se preocupen, gracias a Dios”, agregó el grupero.

Barraza dio detalles de las circunstancias en que ocurrió el siniestro vial (Foto: Archivo)

Pese a que el daño para el artista no fue físico, su automóvil modelo deportivo de la marca Ferrari quedó totalmente destrozado en su costado izquierdo, por lo que probablemente fue pérdida total.

Sin embargo, el cantante explicó que pudo salir ileso “de milagro” y notificó a su público que no cancelaría sus presentaciones próximas, las que se llevaron a cabo en el marco del Día de las Madres.

”Todos los eventos programados para el próximo fin de semana continuarán sin ningún inconveniente. Agradecemos a todos medios de comunicación y fans su preocupación”, expresó en el clip difundido en sus perfiles oficiales.

Debido a la preocupación que el artista de 61 años generó entre su público, Pancho Barraza brindó más información sobre las circunstancias en que se suscitó el siniestro que puso en riesgo su vida.

Barraza se encuentra fuera de peligro, ya fue revisado por personal médico (Foto: Instagram)

“Fue un accidente como normal de esos accidentes que no es un descuido ni tuyo ni de ellos, son cosas que se dan por la ocasión”, dijo recientemente en entrevista para el programa De primera mano.

El músico nacido en Sinaloa detalló que en su intento por librar a un tráiler en la carretera, perdió el control de su vehículo.

“O sea, yo intento rebasar y yo creo que el individuo no me vio… no lo puedo asegurar porque no le pregunté, él se fue, pero estoy seguro que si me hubiera visto no echa su tráiler arriba de mi carro”, añadió el músico.

“Entonces, viene otro tráiler de frente y la cuestión era esquivar el golpe frontal con el tráiler que venía de frente, y bendito sea Dios estoy bien”, agregó.

Pancho da gracias de poder haber salido "sin un rasguño" (Foto: IG panchobarrazaoficial)

Pancho Barraza dijo que el impacto “arremangó con todo el lado izquierdo de mi auto, el tráiler que venía de frente y el otro se llevó el lado derecho, pero no me pasaron por encima, bendito sea Dios”.

Ante esta estremecedora experiencia, el cantante de Mi enemigo el amor reflexionó sobre la importancia de conducir con precaución.

“Ser más precavido es la lección, porque cuando vas en carretera se ve cuando hay y no hay riesgos, entonces este era un riesgo que sabía que existía; el riesgo que no te vea un trailero si tú vas en un auto deportivo es muy grande”, expresó Francisco Javier Barraza Rodríguez.

“Hay que intentar tener más pericia, más astucia, un poquito más de visión a la hora de conducir”, expresó el cantautor nacido en Guasave.

Pancho Barraza salió vivo "de milagro" tras esquivar dos trailers en la carretera (Foto: Instagram)

Barraza tampoco mencionó otros detalles importantes como si viajaba solo o había más personas dentro de la unidad. Se conoce que el cantante de banda ha vivido semanas de arduo trabajo en los escenarios, pues recientemente se presentó con su show en Hermosillo, Sonora y en Tijuana, Baja California.