Exnovia de Peso Pluma confesó tener parálisis facial

La exnovia de Peso Pluma confesó que tiene una parálisis facial que la aqueja desde hace tiempo. (Ig: @jailyneojeda)(@pesopluma)

Jailyne Ojeda, modelo de OnlyFans de quien se rumoreaba un romance con el exitoso cantante de corridos tumbados Peso Pluma compartió a través de sus redes sociales un testimonio sobre un padecimiento que le ha llevado a tener conflictos con sus seguidores y con las personas en la calle porque la tachan de poner “malas caras”.

Y es que ella informó que desde hace 7 años padece una parálisis facial que le impide sonreír porque esto haría que se notara el padecimiento que aqueja a la también influencer y que dañó sus nervios del rostro. Ella compartió en redes sociales que todo fue a consecuencia de una complicación en una operación estética en la nariz.

Este fue el mensaje que compartió en su cuenta oficial de TikTok:

“Jailyne se ve bien mam***... Lo que no saben es que no puedo sonreír porque tengo parálisis facial, tengo 7 años con parálisis facial, pero poco a poquito me está regresando mi sonrisa... “, mencionó Jailyne Ojeda.

La modelo informó que la parálisis facial se desencadenó por una operación que le dañó los nervios del rostro. (Ig: @jailyneojeda)

La modelo agregó las siguientes palabras: “Casi siempre me tapo la boca cuando me rio para que la gente no se de cuenta y se burle de mí”, Además publicó un comentario en donde dijo que le gustaría poder sonreír para demostrar lo feliz que se siente, pero por pena y por miedo a las burlas prefiere no hacerlo.

“Que más quisiera yo que poder sonreír y demostrar mi felicidad sin tener que taparme, pero pues no se puede”, dijo la estrella de OnlyFans.

Los comentarios de apoyo a Jailyne Ojeda no se hicieron esperar. Los internautas compartieron sus propias experiencia durante una parálisis facial y otros más mandaron palabras de aliento a la exnovia del intérprete de Rosa Pastel.

La modelo de OnlyFans aseguró que no sonríe porque le da pena y miedo que las personas se burlen de ella. (Ig: @jailyneojeda)

Sin embargo, también recibió comentarios que desataron su molestia. Alguno de los internautas dijo que siempre tenía una excusa para todo, no obstante la famosa del internet contestó, disgustada, que cómo podría creer que padecer una parálisis facial era una excusa y con qué fin lo sería. Como consecuencia llamó enfermos mentales a sus haters.

Jailyne Ojeda pidió a todos sus seguidores, pero principalmente a las mujeres que ven sus videos en las plataformas digitales, a no realizarse una cirugía estética en la nariz porque puede ocasionar daños en sus nervios del rostro y causar una parálisis facial, padecimiento con el que vive desde hace 7 años, pero que poco a poco cede gracias a distintos tratamientos.

¿Por qué finalizó la relación entre Jailyne Ojeda y Peso Pluma?

Un video donde aparecía Peso Pluma junto a la influencer Maya Nazor, expareja del cantane Santa Fe Klan, comenzó a circular en redes sociales hasta volverse viral. En el material audiovisual apareció la pareja mostrándose muy cercana en un antro en Guadalajara, Jalisco. Estado que visitó el intérprete de Ella Baila Sola con motivo de asistir como comentarista a la pelea de Saúl El Canelo Álvarez.

Jailyne Ojeda compartió que vio el video donde Peso Pluma se besó con la exnovia de Ángel Quezada y fue por ello que comparó a Maya Nazor con Karely Ruiz quien se besó con Santa Fe Klan durante uno de los conciertos del cantante originario de Guanajuato.

La exnovia de Santa Fe Klan salió con Peso Pluma en Guadalajara

La modelo de OnlyFans se mostró decepcionada porque aseguró que ella consideraba a Maya como una amiga y se expresó así de la también influencer:

“Tú dices que Karely es mala por lo que hizo y tú me estás haciendo lo mismo; tú eres igual que Karely”. Fueron las palabras que compartió Jailyne Ojeda a través de sus redes sociales. Confirmando así que en efecto Peso Pluma y la modelo sí mantenían una relación amorosa.