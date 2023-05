¿Te alcanza para una casa? Así puedes consultar tus puntos Infonavit en 2023

Las personas interesadas en adquirir un crédito hipotecario deberán consultar primero la cantidad de puntos con los que cuentan (Foto: Pixabay)

Al momento de pensar en adquirir una casa las personas se cuestionan si los puntos con los que cuentan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) son suficientes, por tal motivo es importante conocer el procedimiento para consultarlos.

Te puede interesar: Infonavit: cómo evitar que un crédito se vuelva impagable

Lo anterior ya que el instituto cuenta con un sistema que se encarga de medir y clasificar a todos sus derechohabientes, para que de esa forma tengan la oportunidad de solicitar un crédito con el que podrán comprar una vivienda, un terreno o hacer remodelaciones en sus hogares.

El primer paso para pedir un crédito con el Infonavit es precalificarse, es decir, comprobar si se es apto para recibirlo y al mismo tiempo conocer el monto al que se podría hacer acreedor en caso de ser admitido.

Te puede interesar: Desde jugosos salarios, hasta no ser revisados en los aeropuertos: los 40 “lujos” de la SCJN

De acuerdo con la información proporcionada en el portal del instituto, la mínima cantidad de puntos que los usuarios deben tener para solicitar un crédito es de mil 80, mismos que se pueden calcular de diferentes formas, por ejemplo:

La cantidad mínima de puntos es de mil 80 (captura de pantalla: Infonavit/ web)

- Edad y salario: de tal forma que dependerá del ingreso mensual del trabajador y de su edad al momento de pedirlo, en este caso se pueden sumar hasta 235 puntos.

Te puede interesar: TEPJF ordenó investigar a “Corcholatas” por mitin en Toluca

- Ahorro en la subcuenta de vivienda: en la que se tomarán en cuenta factores como el tiempo de cotización y la constante aportación, para lo cual se pueden sumar de entre 124 y 191 puntos.

- Tipo de contratación: ya sea temporal, permanente o indefinida, en donde se pueden sumar hasta 130 puntos.

- Estabilidad laboral: en dicho campo se otorgan hasta 130 puntos, sin embargo, dependerá de la capacidad de la empresa para retener al derechohabiente.

- Pago de la empresa: en este ámbito se pueden obtener 129 puntos, pero se tomará en cuenta el nivel de cumplimiento de la empresa referentes a sus obligaciones patronales.

- Cotización realizada de manera continua: este ítem suele otorgar más puntos en medida que la cotización se mantenga constante y puede llegar a añadir hasta 191 puntos extras al puntaje total.

Así se pueden ir acumulando puntos Foto: INFONAVIT/ Getty Images

- Contexto: se realiza una evaluación de la ubicación y el giro del patrón y llega a añadir hasta 293 puntos.

¿Cómo consultar mis puntos Infonavit 2023?

Para poder corroborar la cantidad de puntos que tiene cada derechohabiente se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Primeramente, se tendrá que ingresar al siguiente link: https://www.mi-portal-infonavit.com/checar-puntos e ingresar a la cuenta propia de Infonavit.

- Luego se deberá ingresar el Número de Seguridad Social (NSS).

- Una vez dentro, el sistema arrojará la información relacionada con el puntaje y en caso de tener mil 80 o más, se podrá realizar la precalificación.

Mi cuenta Infonavit (Captura de pantalla)

En caso de tener menos de la cantidad mínima solicitada, el sistema le hará saber el motivo por el cual no es apto para pedir un crédito con la institución: “Se le explicará qué todavía no califica para recibir un crédito del Organismo ya que aún no posee los puntos suficientes, a lo que se le podría sumar otros motivos adicionales como puede ser la ausencia de una relación laboral o falta de aportaciones patronales”.

Asimismo, la precalificación le permitirá conocer a las personas algunas consideraciones sobre el préstamo como:

- El monto completo del préstamo: sin contar gastos extras como la titulación, las operaciones y los financiamientos.

- Descuento que se realizará mensualmente: mismo que generalmente incluye el fondo de protección de pago, pago a ecotecnologías, cuota de administración y seguro por daños.

- Cantidad de puntos en Infonavit que se posee en el momento: el cual se determina en función de siete indicadores; cuatro de ellas enfocadas a las características del trabajador y tres que evalúan aspecto de la empresa.