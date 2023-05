Joven se estaba tatuando el nombre de su novia cuando ella lo llamó para dejarlo; caso viral

Usuarios en redes sociales lamentaron la situación (Tiktok @jonatan_ulises_)

Cuando alguien está encandilado suele hacer todo tipo de cosas para demostrar su amor a la otra persona, sin embargo, algo que suele ser sumamente polémico es cuando las parejas deciden tatuarse el nombre de sus enamorados.

Aunque no se descartan casos donde aquellos que se hacen un diseño en conjunto en la piel, permanecen juntos durante toda su vida, hay otros que desafortunadamente terminan y deciden recurrir a diversas técnicas para removerse los tatuajes.

Pero en esta ocasión, un joven quedó entre la espada y la pared, ya que mientras estaba realizándose de forma permanente el nombre de su novia, ella le llamó para darle una terrible noticia.

Cómo fue el momento

Fue a través de TikTok donde el usuario identificado como Jonatan Ulises (@jonatan_ulises_) mostró el instante en que se encontraba en un estudio de tatuajes.

Joven se tatúa nombre de su novia (Tiktok jonatan_ulises_)

En el clip se observa al joven recostado, mientras el artista le está realizando un diseño en el cuello.

Ahí, el tatuador le preguntó a su cliente si el nombre de “Alejandra” era de su mamá, a lo que él respondió que no, sino que se trataba del de su novia.

El trabajador le preguntó al hombre si estaba decidido a hacerse el tatuaje y si lo había pensado bien, a lo que él respondió afirmativamente.

Así, mientras el hombre estaba ahí postrado, también tenía su teléfono y hablaba con su pareja. No obstante, en un momento de la llamada, ella le dijo de forma contundente que ya no quería seguir con la relación.

“La neta es que ya no quiero nada contigo y ya no me vuelvas a buscar, bye”, dijo la mujer.

Joven se tatúa nombre de su novia (Tiktok jonatan_ulises_)

En ese momento, el enamorado abrió los ojos y el tatuador al percatarse de la situación también detuvo sus instrumentos inmediatamente para ver que procedería.

Más tarde, el titkoker compartió otro clip en donde aconsejó a sus seguidores no realizarse tatuajes de sus parejas y menos si llevaban muy poco tiempo de estar saliendo.

Usuarios se rieron del joven

El usuario no aclaró si esto fue una broma o en verdad lo capturado en el clip fue cierto, sin embargo, el clip rebasó los 3.3 millones de me gusta en la plataforma y múltiples internautas reaccionaron.

“Abajo de su nombre ponle: ‘me la pela’ y ya”. “El tatuador bien agüitado porque ya no le van a pagar”. “Como se van a tatuar el nombre de su pareja, es obvio que van a terminar en algún momento”. “Eso si duele la verdad”, son algunas de las menciones.

Tatuadora se negó a hacer polémico tatuaje

Esta no es la única historia que ha conmocionado a los internautas, pues recientemente circuló en redes sociales la historia de una tatuadora que no quiso hacer un diseño en el cual una joven le solicitó poner “Propiedad de Víctor”.

En su cuenta de TikTok @leidymora_666, Leidy Mora explicó la situación que vivió con el presupuesto que le solicitó la mujer: “Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto, si sororidad, ética o simplemente que no quiero ser parte de estas cosas”, mencionó.

la mujer quería tatuarse “Propiedad de Víctor,”, junto con la fecha 30/12/2019 y la frase “por siempre” (TikTok @leidymora_666)

La tatuadora decidió responderle de forma contundente a la cliente y le explicó las razones por las cuales no veía viable trabajar con ella.

“Hola, esperamos que estés bien. Qué pena contigo, en el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes ya que atentan contra la moral de la mujer. En esta ocasión no te podemos ayudar”, fue la respuesta que le enviaron desde el estudio de tatuajes, aún sin poder creer la cotización que les solicitaron.

Las reacciones se dividieron en redes, pues algunos aplaudieron a la tatuadora y otros le recordaron que cada quién era libre de decidir sobre su cuerpo.