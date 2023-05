Burro Van Rankin pidió aumento de sueldo y lo corrieron de Televisa, según Shanik Berman

Según la comunicadora, el programa '40 y 20' fue cancelado tras la exigencia de un mejor salario. Crédito YT: Formula soft

Tras dos semanas en que Jorge El Burro Van Rankin ha estado en medio de la conversación por su reciente despido de Miembros al aire, programa en el que permaneció durante 14 años, ahora el conductor estaría definitivamente fuera de Televisa.

Y es que tras declarar el pasado Día del Trabajo en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que había sido despedido del programa de Unicable, dejó ver su molestia porque, según sus declaraciones, no le informaron la razón de su salida del show.

El Burro también criticó que el productor Lalo Suárez lo haya despedido en un pasillo de Televisa, lo que consideró casi una humillación tras su trayectoria en la empresa y pese a ser el único integrante original que continuaba en el proyecto de televisión de paga.

El productor de Miembros al Aire aseguró que la despedida de Jorge fue tranquila

Pero nueva información indicaría que Miembros al aire no es el único proyecto del que ha quedado fuera Jorge Van Rankin, pues según dio a conocer la periodista Shanik Berman, el programa de comedia 40 y 20 fue cancelado tras supuestas exigencias del Burro.

Y es que según lo declarado por la reportera, Jorge, Michelle Rodríguez y el resto del elenco de la serie, buscaron un aumento en su salario para continuar con la siguiente temporada de 40 y 20, mismo que les fue negado, y como consecuencia, el show habría sido dado por terminado tras nueve exitosas temporadas.

Según Berman, la producción decidió cancelar definitivamente la serie cómica (Foto: Instagram)

“Me enteré que El Burro Van Rankin y todo el elenco de 40 y 20, incluyendo Michelle Rodríguez, dijeron que querían que les subieran el sueldo y que si no, no grababan”, refirió la locutora en el programa Todo para la mujer.

Shanik señaló que los integrantes del reparto del programa exigieron que les subieran el sueldo y advirtieron que, de recibir una negativa, se rehusarían a trabajar. Sin embargo, la producción del programa al conocer sus intenciones no sólo se negó a darles un aumento, sino que habrían decidido cancelar definitivamente el programa estrenado en 2016.

La serie dio inicio en 2016 y ha alcanzado buenos niveles de audiencia (IG: 40y20laserie)

“Se unió todo el elenco y les dijeron: ‘ah, sí, ¿qué creen? Ya no hay 40 y 20′. Y los sacaron a todos de Televisa”, expresó la comunicadora de espectáculos ante Maxine Woodside.

Asimismo, Berman recalcó que esta decisión significaría la salida definitiva del Burro Van Rankin de la empresa de San Ángel. “Yo pensé que era nada más de Miembros al aire, pero El Burro ya no está en Televisa. Lo sacaron de Televisa (…). No puedes exigir: ‘o nos pagan o no grabamos’”, indicó.

“A nadie le gusta que le exijan”, comentó Shanik Berman, a lo que la llamada reina de la radio añadió: “Acuérdense que a todas las compañías les bajaron el sueldo. Todavía no se reponen de la pandemia y eso que hicieron un recorte bárbaro”.

“O sea que ya no está en Televisa en nada... ya no hubo un ‘En vivo’ porque ya no está”, recalcó Shanik Berman.

Tras nueve temporadas en Televisa, el programa habría sido cancelado (Foto: Instagram@40y20laserie)

El Burro Van Rankin compartió suite con Emilio Azcárraga Jean

Por su parte, Jorge Van Rankin dio a conocer que el pasado sábado 13 de mayo acudió al Estadio Azteca en Ciudad de México a presenciar el partido entre las águilas del América contra el Atlético de San Luis.

El presentador compartió en Instagram aspectos del encuentro, un video donde se ven los jugadores de ambos equipos preparándose y una fotografía donde se le ve junto a su gran amigo, Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa.

El conductor y el directivo de Grupo Televisa convivieron en el Estadio Azteca (Foto: Instagram@burrovan)

“El pasado sábado en el Azteca se juntó el americanismo, el próximo fin de semana todos de amarillo al Azteca, apoyemos al más grande”, escribió el Burro Van Rankin al pie de la imagen donde se le ve junto al empresario y otros tres hombres.