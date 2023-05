Sergio Sendel se olvida de los villanos y así luce vestido de mujer

El actor inició su carrera junto a Lucero en la telenovela "Cuando llega el amor" en 1990 (Foto: Instagram@sergiosendel.oficial)

Sergio Sendel cuenta con una larga trayectoria en el cine y la pantalla chica mexicana, donde ha desarrollado una carrera en telenovelas, en las que ha destacado como un villano en distintas producciones desde que debutó a finales de los 80.

Hoy, a sus 56 años, el actor de proyectos como Mi fortuna es amarte, Juntos: el corazón nunca se equivoca y Lo imperdonable se encuentra alejado de la televisión pues está inmerso en un proyecto en las tablas teatrales que ya ha empezado a dar de qué hablar.

Y es que ha llamado la atención que el hombre que siempre ha dado vida principalmente a villanos y personajes “rudos” en los melodramas de Televisa, ahora se dejará ver en otra faceta totalmente distinta.

Sendel participará en la obra Dos por uno, donde le dará vida al personaje de “Verónica Buenaventura” vestido con prendas femeninas y usando peluca. La obra se trata de una comedia y se presentará bajo la producción del también actor Pepe Magaña.

Sergio Sendel ha destacado como uno de los villanos más emblemáticos de Televisa (Foto: Twitter/@MiMaridoFamOf)

Para dar vida a este personaje del que aún no se tiene mayor información, pues no se sabe si se tratará de una mujer cisgénero, una mujer trans o una travesti, Sergio Sendel prefirió conservar su vello facial.

“El actor para aceptar interpretar a una mujer, pidió no quitarse el bigote, y además, cabe señalar que el productor Pepe Magaña, tuvo que conseguir unas zapatillas especiales para el actor en Estados Unidos del número 11 de hombre con tacón, muy difícil de conseguir, para poder lograr este personaje”, se lee en un comunicado de la obra.

En Dos por uno Sergio Sendel explorará su lado femenino al lado del resto del elenco integrado por Lorena Herrera, Julio Camejo, Raquel Bigorra, el mismo Pepe Magaña, Luis Barceló y Paulina Magaña.

A sus 56 años, el actor afronta todo tipo de retos actorales (Foto: Archivo)

En las imágenes dadas a conocer por la producción de la comedia se le puede ver a la voz de “Diego, el tigre dientes de sable” en la saga de La era del hielo, portando una peluca rubia, enfundado en un vestido rosa neón con falda tableada, calcetas y zapatos negros de tacón bajo y posando en el marco de una puerta.

Se conoce que dicho vestuario es el que Sergio usará en la obra que se presentará en diversas ciudades de México y Estados Unidos. La transformación física de Sergio Sendel para su papel ha generado diversos comentarios, entre ellos el de la periodista Maxine Woodside, quien expresó en una reciente emisión de su programa Todo para la mujer:

“Pues se tendría que quitar el bigote yo creo, ¿no?. Además con un calcetín horrendo”, dijo la llamada reina de la radio. “Qué gusto que salgan del área de confort y que los podamos ver en una faceta diferente a la que siempre, de villano”, dijo la periodista Ivonne de los Ríos en la emisión.

Dos por uno se presentará el próximo 31 de mayo en Mérida y el 1 de junio en Cancún.

Se trata de una comedia producida por Pepe Magaña (Foto: Archivo)

Aunque es masivamente conocido por sus papeles de villano en la televisión, Sergio Sendel ya lleva un camino recorrido en el terreno de la comedia. Así lo comentó en 2018 a propósito de su participación en la obra El amor perjudica seriamente la salud:

“He tenido oportunidad de hacer comedia y lo he hecho desde hace mucho años, sobre todo en teatro, porque en la televisión mi carrera ha sido básicamente antagónica. Pero en teatro he hecho comedia con Gabriel Varela, con el Caballo Rojas en su momento, que fue un gran maestro para mí, también con Alejandro Suárez, que es un buen amigo”, explicó a Publímetro.

"Verónica Buenaventura" es el nombre del personaje de Sergio Sendel en Dos por uno (Foto: Instagram)

“Y en la comedia me divierto mucho, me la paso muy bien. El teatro es cansado, pero si te diviertes, se hace mucho más ameno el asunto. Por eso ya no hago muchas cosas, por ejemplo, hacer televisión es muy sacrificado y, si aparte el proyecto no te convence, pues para qué hacerlo”, añadió.