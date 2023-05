Fofo Márquez acusó a HotSpanish de estar involucrado en asesinato de “El pirata de Culiacán”; tiktoker se defendió

El influencer aseguró que su examigo estaba presente cuando mataron al Pirata de Culiacán (Tiktok dawin608)

Roberto González, mejor conocido como Hotspanish, continúa en el ojo del huracán por sus recientes encontronazos con Fofo Márquez. Y, en esta ocasión, el influencer se defendió después de que su examigo asegurara que él estuvo involucrado en el asesinato de Juan Luis Lagunas Rosales, El pirata de Culiacán.

La enemistad entre los creadores de contenido habría comenzado después de que HotSpanish realizó una colaboración con Karely Ruiz y Fofo arremetió contra ambos.

Qué dijo Fofo Márquez sobre el Pirata de Culiacán

A través de sus redes sociales, Fofo Márquez compartió una serie de videos en donde aseguró que HotSpanish estuvo el día en que asesinaron al Pirata de Culiacán y especuló que aparentemente el ataque habría sido originalmente para el influencer, pero que este habría manipulado la situación para que la otra persona fuera quien recibiera los disparos.

¿Ya le contaste a la gente que tu pusiste al pirata de Culiacán para salvar tu pellejo?¿No verdad? pero yo me las sé todas, me las sé completas. Sino también niégamelo, miénteme, porque no sales de tu casa. Solo vas a Plaza Patria y sales todo paniqueado. Yo te sé muchas cosas, te metiste con fuego papá”, comenzó a decir el influencer.

Fofo Márquez aseguró que en el asesinato del Pirata de Culiacán, HotSpanish habría esta do involucrado (Instagram)

De igual manera, el creador de contenido que se caracteriza por mostrar la lujosa vida que lleva destacó que todas las declaraciones que diera HotSpanish serían algo bueno para su reputación.

“Lo bueno es que cada cosa que dices, punto para mí, papá. La gente se está dando cuenta que eres bien mentiroso, entonces sigue mintiendo, no hay pedo”.

HotSpanish exhibió llamada con Fofo Márquez

En TikTok comenzó a circular un video en donde HotSpanish dio su versión de los hechos y, aunque confirmó que estuvo el día en que asesinaron Al pirata, aseguró que él no tenía nada que ver.

Asimismo, exhibió una llamada que tuvo con Fofo en donde los dos discutían sobre el tema. Ante esto, se escuchó en la grabación el momento e que Márquez señaló que supuestamente el influencer sabía que estaba en peligro desde antes y, por ello prefería quedarse el mayor tiempo en su hogar.

“Llevabas cuatro años sin salir de tu casa, no soy culero. Te salvaste a ti”, comentó.

Fofo Márquez arremetió contra Fofo (Captura de pantalla/TikTok)

Para ese momento, HotSpanish le respondió de forma contundente y destacó que si bien asistió al sitio donde el famoso fue tiroteado, él no tenía indicios de que algo así pudiera suceder.

“Ese día él iba a tocar un evento, es como si te invitan a un evento donde ya te anunciaste que vas a ser el DJ, y que ese día te quiebren y si yo voy, ¿a quién le van a echar la culpa a Hotspanish?, ese cabrón ya tenía anunciando que se iba a presentar ahí de semanas, yo qué tengo que ver ahí. yo lo miré dos veces en la vida”, rescató.

En la llamada Fofo intervino y puntualizó: “Ni siquiera te pones a pensar que tengo herramientas... si fueras otro cabrón me dejo ir como gorda en tobogán. Quiero que sepas que lo hice para llamar tu atención”.

HotSpanish volvió a dejar en claro que él no era un amigo íntimo del Pirata de Culiacán, además de que explicó que aparentemente todo fue una coincidencia.

Hotspanish dio su versión de los hechos l (Hotspanish)

“Hice dos videos con él, eso no es conocer a las personas. Yo estaba en el lugar equivocado y que me hayan echado la culpa ya es muy aparte”, añadió.

El influencer recordó que cuando El pirata fue asesinado, él se espantó al escuchar los tiros, por lo que decidió preservar su vida y se fue del lugar. En este sentido, HotSpanish le dijo a Fofo que si él tuviera algún tipo de culpabilidad, no habría regresado como lo hizo.

“Hay que dejar las cosas ahí, lo único que hice fue defenderme a lo que ya habías dicho. Entonces tú lo miras duro porque son cosas hacia ti. A esta persona no le importa a quién se lleve, no estás bien. Ojalá tu mamá ve este video (...) señora, su hijo le está metiendo cosas a las mujeres para echárselas, va a terminar en la cárcel, anéxelo. Yo quise hablar con él, pero no entiende, sus personas que lo rodean están mal”, aseveró.

Juan Lagunas murió a los 17 años en un ataque directo (Foto: Especial)

Qué le pasó al Pirata de Culiacán

El pirata de Culiacán, quien era un creador de contenido bastante polémico, fue asesinado en el bar Menta2 Cantaros en Zapopan, Jalisco,

Un informe de la Fiscalía estatal explicó que alrededor de las 23:00 horas del del 18 de diciembre de 2017, en un local de música norteña, unos hombres armados irrumpieron a balazos y se enfrentaron directamente con El Pirata, pero en su camino se llevaron por delante la vida de un empleado de 25 años que estuvo agonizando hasta fallecer.