Felipe Calderón respaldó a Lilly Téllez para cambiar a Morena por una “derecha moderna”

Felipe Calderón respaldó a la senadora (Fotos: Cuartoscuro // EFE)

El ex presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, se pronunció en favor de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez García, tras su propuesta política de “derecha moderna” rumbo a las elecciones del 2024.

A través de redes sociales, el ex mandatario del país señaló que las propuestas de la legisladora, y aspirante a la candidatura presidencial, son asertivas y al mismo tiempo “controvertibles” al romper con los discursos predominantes del gobierno encabezado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gobierno de la Cuarta Transformación.

Felipe Calderón destacó que a pesar de la intención “simplista” de la senadora, es posible reconocer su intento por presentar nuevas propuestas políticas, sobre todo a a poco más de un año de que se celebren las elecciones federales, en donde se renovarán cargos locales, la jefatura de Gobierno, y el titular del Ejecutivo federal.

Lilly Téllez, senadora del PAN, hizo un llamado a la ciudadanía para virar el rumbo del país y votar por la "derecha moderna" en 2024. Foto: Twitter, @LillyTellez

“Muy controvertible, sin duda, lo que dice Lilly Téllez. Pero al menos intenta una narrativa distinta; simplista quizá, pero insisto, al menos lo intenta, y se esfuerza en hacerlo con claridad.”, aseveró el ex presidente

La senadora del PAN ha sido señalada como una de las posibles candidatas de la oposición para disputar el cargo presidencial, por lo que a través de una serie de videos mensajes, Lilly Téllez ha incentivado a la ciudadanía a votar por un cambio político en las próximas elecciones.

Recientemente la senadora blanquiazul acusó a la izquierda mexicana, representada en la actualidad por el gobierno de López Obrador, de ser la causa de los distintos problemas que aquejan al país, razón por la cual pidió la oportunidad de dar paso a una nueva forma de gobierno, a una “derecha moderna”.

AMLO mañanera. (Foto: Presidencias)

De acuerdo con Téllez García, la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue la causante del empobrecimiento del país, llevando a las clases medias ser parte de la población más precarizada y por ende, los “más pobres” los dirigió a la “miseria”.

“Morena quiere que dependas de lo poquito que te da el gobierno, mientras los líderes de Morena se roban el dinero de los hospitales, de las escuelas, de la seguridad (...) de todo”, aseveró.

De esta manera comparó la situación del país con entidades como Venezuela y Cuba, a los cuales señaló de dar paso a los gobiernos de izquierda, dejando atrás la oportunidad de convertirse en “países ricos”.

Por otra parte, la senadora destacó los “aciertos” que ha generado la “derecha moderna”, la cual se ha establecido en distintos países con desarrollo económico y prosperidad como Corea del Sur, Japón, Reino Unido, entre otros, según la blanquiazul.

AMLO y Lilly Téllez se han enfrentado en distintas ocasiones (Foto: Especial)

“La derecha moderan quiere un gobierno con límites, que los poderosos ya no lo usen tanto, que atraigan muchas inversiones, que la fuerza del Estado se use para combatir a los criminales y no a quienes opinen diferente, que no se metan con nuestros niños, que no se metan con nuestras creencias”, destacó la senadora.

Cabe destacar que la senadora del PAN había sido una de las primeras integrantes de Morena, partido que dejó tras sostener distintas controversias con sus integrantes y sobre todo, con el presidente de Andrés Manuel.

En distintas ocasiones Lilly Téllez ha revelado sus conflictos con Morena, a quien señaló de ser un partido que incumple sus promesas, y que, además, encumbra los delitos de sus integrantes.

La senadora ha señalado que, desde el interior de la bancada morenista, denunció el caso de Segalmex, sin embargo, sus compañeros “le dieron la espalda” al recomendarle no hablar del tema ante las posibles problemáticas que podría traer.