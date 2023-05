Los mejores memes que dejó la repentina llegada de Danna Paola al Tecate Emblema

Danna Paola (instagram/dannapaola)

Luego de que el español Enrique Iglesias anunciara su cancelación como uno de los artistas principales en el festival Tecate Emblema y Danna Paola fuera una de las artistas elegidas de último minuto para entrar en el cartel, los memes no se hicieron esperar, debido a una situación muy particular.

Te puede interesar: Ellos son los cantantes que sustituirán a Enrique Iglesias en el Tecate Emblema

Y es que la intérprete de Oye, Pablo se estará presentando en el festival apenas unos minutos después de finalizar su participación en la Feria de Puebla. Esto ocasionó risas entre los internautas, quienes se valieron de su creatividad para expresar la gracia a través de memes.

Enrique Iglesias informó su ausencia de Tecate Emblema diciendo: “Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México de esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto”.

Meme Danna Paola en Tecate Emblema (captura de pantalla)

Uno de los memes más gustados, fue aquel donde un internauta comparó a la cantante con Gokú, protagonista de Dragon Ball Z. “Danna Paola será el verdadero Gokú usando la teletransportación llegando al Tecate Emblema después de su presentación en Puebla” escribió el internauta, agregando una foto del popular personaje japonés.

Meme Danna Paola en Tecate Emblema (captura de pantalla)

Del mismo modo, otro internauta bromeó diciendo que la cantante de Mundo de caramelo llegaría al Autódromo Hermanos Rodríguez lanzándose desde las alturas con un paracaídas, todo para llegar a tiempo a su show. Escribió: “Danna Paola aterrizando en paracaídas en el Tecate Emblema, luego de su exitoso show en Feria de Puebla”.

Meme Danna Paola en Tecate Emblema (captura de pantalla)

Otra internauta bromeó al respecto de la situación diciendo que Danna Paola tendrá que arribar al segundo show del día montada en un helicóptero. “Danna Paola llegando al Tecate Emblema después de su presentación en la Feria de Puebla 10 minutos antes”, escribió, y adjuntó un divertido video.

Te puede interesar: Enrique Iglesias canceló a última hora su presentación de este sábado en el Tecate Emblema en CDMX

En referencia a lo mismo, una usuaria de Twitter subió una divertida edición de la intérprete de El primer sin día ti dentro de un automóvil deportivo: “Danna Paola en ching* rumbo al Tecate emblema”.

Meme Danna Paola en Tecate Emblema (captura de pantalla)

EL usuario Mario Lipo, subió un meme para mostrar su fanatismo por la actriz de Élite, escribiendo: “Danna Paola cantando en Puebla y regresando a la Ciudad de México para cerrar el Tecate Emblema el mismo día”.

Meme Danna Paola en Tecate Emblema (captura de pantalla)

Pero no sólo surgieron memes en relación al repentino anuncio de Danna en el festival, pues algunos también tocaron el tema de la cancelación de Enrique Iglesias: “Enrique Iglesias: Oye me vas a matar. ¿No te molesta que nos veamos otro día?”.

Te puede interesar: Becky G llegó a la CDMX y provocó una estampida

Se ha rumorado desde hace un tiempo que Danna Paola y Belinda tienen cierta rivalidad. Un internauta bromeó al respecto publicando en su cuenta de Twitter: “Belinda enterándose de que Danna Paola es la nueva headliner del Tecate Emblema”, y adjuntó una de las escenas más divertidas de la película Chicas Pesadas.

Meme Danna Paola en Tecate Emblema (captura de pantalla)

Instagram anunció que los cantantes y bandas que entrarán en lugar del español Enrique Iglesias serán Kabah, Magneto y Caló, quienes forman parte del 90s Pop Tour; y por supuesto, la llamada Princesa de Pop Latino, Danna Paola.

Las bandas pop noventeras se presentarán en el escenario Tecate Stage a las 10 de la noche, mientras que la intérprete de Sodio estará tocando su música para todos su fanáticos cincuenta minutos pasados la media noche, cerrando el festival con broche de oro.

Meme Danna Paola en Tecate Emblema (captura de pantalla)

Danna Paola se encuentra inmersa en su más reciente gira: XT4S1S Tour, donde interpreta sus más recientes éxitos. Recientemente, la cantante ha dicho que está disfrutando su faceta como artista musical, y que se considera una cantante que actúa no una actriz que canta.