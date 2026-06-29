Caso Ximena Guzmán y José Muñoz: el secretario de Seguridad de la CDMX señala más delitos relacionados a “La muñeca”

Pablo Vázquez Camacho aseguró que el grupo especial de investigación se reúne cada semana y que los avances se darán a conocer cuando la indagatoria lo permita. Créditos: Captura de pantalla de redes.

Autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno federal detuvieron el viernes pasado a Jovany “N”, alias “La Muñeca”, presunto integrante de la célula delictiva señalada como responsable del homicidio de los funcionarios capitalinos Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, asesinados en mayo de 2025 sobre calzada de Tlalpan.

La captura se concretó en el municipio de Yautepec, Morelos, con la colaboración de autoridades estatales de esa entidad.

Quién es el detenido y qué se le atribuye

Jovany “N” es identificado por las autoridades como presunto miembro de una célula delictiva activa en narcomenudeo y extorsión. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, precisó durante una conferencia de prensa organizada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que el detenido “se presume, además de su participación en diversos delitos en tanto miembro de una célula delictiva, como podrían ser el narcomenudeo y la extorsión, habría tenido participación en el entramado de coordinación del ataque” contra los dos servidores públicos.

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Detención de "La Muñeca" en Morelos. Crédito: Especial

Al momento de su detención, se le aseguró un arma de fuego corta, una báscula gramera y dosis de presunta droga y quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por qué la detención es relevante para la investigación

Jovany “N” era, según Vázquez Camacho, “uno de los objetivos principales” en esta etapa de las indagatorias. Su captura, afirmó, “nos va a permitir avanzar en la investigación” y abre nuevas líneas de seguimiento que las autoridades no detallaron por razones de reserva.

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La jefa de Gobierno Brugada advirtió que la investigación "no se detiene" y que las instituciones trabajan "para que no haya impunidad, no solo en este caso, sino en todos los casos" bajo su responsabilidad. Crédito: Captura de redes sociales

“Es una detención relevante, era uno de los objetivos principales que teníamos en esta etapa de la investigación Jovany ‘N’ está identificado como presunto miembro de una célula delictiva que habría tenido participación en los hechos”, agregó Vásquez Camacho.

La detención se produce cuando se cumple más de un año del homicidio de Guzmán Cuevas y Muñoz Vega, un caso que en mayo de 2025 motivó la creación de un grupo especial de trabajo por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El operativo que hizo posible la captura

El grupo especial está integrado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la FGR. El equipo se reúne semanalmente para revisar avances, según informó el propio secretario.

Vázquez Camacho subrayó que fue “a partir de la información, de la investigación y la inteligencia generada en este grupo” que se logró ubicar al objetivo en Morelos.

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Qué sigue tras la captura

La jefa de Gobierno Brugada advirtió que la investigación “no se detiene” y que las instituciones trabajan “para que no haya impunidad, no solo en este caso, sino en todos los casos” bajo su responsabilidad.

Las autoridades informarán los detalles adicionales del caso —incluidos los avances derivados de esta detención— en una sesión específica cuya fecha no fue precisada, “cuando la investigación permita dar un nuevo corte general de avances”, según indicó el secretario.

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La captura

El pasado viernes 26 de junio, fuerzas federales detuvieron en el Mercado Municipal Centenario 1970 de Yautepec, Morelos, a Jovany “N”, alias “La Muñeca”, señalado como integrante de la célula criminal responsable del doble homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada.

La detención ocurrió a las 3:56 de la tarde y el detenido fue trasladado a la Delegación Morelos de la FGR sin detonación de armas de fuego.

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El caso

El ataque contra los dos servidores públicos ocurrió el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, en una operación planeada con al menos veinte días de anticipación que involucró siete vehículos y al menos seis personas en la ejecución material. Con la captura de “La Muñeca”, el total de detenidos en el caso asciende a 19, aunque su presunto papel específico en el crimen no ha sido revelado.

FOTO DE ARCHIVO: Coronas con fotografías de José Muñoz Vega y Ximena Guzmán Cuevas, dos altos asesores de la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, que fueron asesinados a tiros, afuera de una funeraria en la Ciudad de México, México, el 21 de mayo de 2025. REUTERS/Toya Sarno Jordan/Foto de archivo