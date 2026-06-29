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Alito Moreno acusa que integrantes de Morena viajan a Estados Unidos para entregar información

El líder del PRI declara que algunas personas ligadas al partido ya tendrían relaciones formales con autoridades estadounidenses

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La conmemoración de los 115 años del movimiento revolucionario fue utilizada por la oposición para criticar al gobierno y resaltar el descontento social
“Alito” Moreno sostuvo que algunos integrantes de Morena ya tienen vínculos formales con el gobierno de Estados Unidos. Crédito: X @PRI_Nacional

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno afirmó este 29 de junio que “integrantes de Morena viajan a Estados Unidos para dar información y que algunos “ya tienen vínculos ya institucionales formales con el gobierno y agencias de ese país.

Ante medios, Alito Moreno sostuvo que existen datos que son públicos y publicados” sobre personas “imputadas” que, según él, son gobernadoras, gobernadores, legisladores e integrantes de gobiernos de Morena en los últimos ocho años. “Esto va a dar pie a que haya más investigaciones, aseguró.

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En el sentido de un mayor número de investigaciones, el dirigente del PRI dijo: “Entonces, como, como se dice comúnmente, cuando el barco se empieza a hundir, las primeras que saltan son las ratas y yo creo que entre ellos se van a empezar a echar culpas.

Alito Moreno señaló que, en ese escenario, “tendría que ser un gobierno, que no es el Gobierno de México, quien haya investigado y quien verdaderamente sancione y castiguen a todos estos narcopolíticos de Morena.

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La presidenta de Morena descalifica el reportaje de The New York Times sobre presuntos contactos de Morena con Estados Unidos

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, salió al paso este domingo ante una publicación del diario The New York Times que señala una presunta colaboración de funcionarios del partido con autoridades de Estados Unidos. La también exsecretaria federal descartó los señalamientos y los calificó como parte de una “narrativa de la ultraderecha nacional e internacional” construida durante años contra el movimiento

Ariadna Montiel rechazó el pasado 28 de junio la publicación de The New York Times sobre una presunta colaboración de funcionarios de Morena con autoridades de Estados Unidos y la atribuyó a una “narrativa de la ultraderecha, en un momento en que el partido busca contener señalamientos que vuelven a colocarlo bajo presión pública nacional e internacional.

El reportaje del diario sostiene que al menos una docena de funcionarios electos en México, entre ellos gobernadores y legisladores, muchos del partido gobernante, se habrían acercado a autoridades estadounidenses para intercambiar información sobre otros políticos.

Según la publicación, esos contactos ocurrieron después de que el gobierno de Donald Trump acusó a 10 funcionarios mexicanos, en activo y retirados, de colaborar con organizaciones del narcotráfico.

Montiel respondió en conferencia de prensa que Morena no tapará a nadie, pero tampoco permitirá que se instale una versión contra el movimiento. “Nosotros no somos cómplices de nadie, nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento sea eso, una narrativa de la ultraderecha, afirmó.

La dirigente también sostuvo que cualquier indagatoria debe realizarse conforme a la ley y al Estado de derecho. “Vamos a estar siempre pendientes de las investigaciones de las autoridades mexicanas, como es el caso de Sinaloa, que desarrolla la FGR, afirmó.

En la misma intervención, Montiel buscó contrastar esos señalamientos con la organización interna del partido. Dijo que existe “gran entusiasmo entre los aspirantes registrados en los estados convocados por Morena rumbo al ciclo electoral de 2027.

Como respuesta territorial, anunció que las asambleas en defensa de la soberanía nacional cobran mayor peso en el contexto actual. Informó que cada aspirante registrado recibió una guía para colocar esa actividad entre sus prioridades y cerró con un mensaje sobre la estrategia del partido: “Ante ello, la información, la verdad y el trabajo cerca del pueblo”.

El reportaje ubica contactos tras acusaciones de Washington

Ariadna Montiel
El reportaje señaló que los contactos ocurren tras acusaciones del gobierno de Donald Trump contra 10 funcionarios mexicanos por presunta colaboración con organizaciones del narcotráfico. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El texto fue firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer. De acuerdo con The New York Times, el incentivo detrás de la supuesta colaboración sería anticiparse a investigaciones que los propios funcionarios temen que puedan centrarse en ellos y detonar una cascada de testigos y acusaciones que debilitaría al partido.

De acuerdo con el diario, esa ola de contactos habría sido impulsada por acercamientos privados de la DEA con políticos mexicanos para obtener información sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales. También señaló que esa línea se habría reforzado con testimonios de narcotraficantes detenidos y extraditados, incluidos integrantes de Los Chapitos.

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