Senadora del PRI acusa negligencia de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex por derrames de hidrocarburos

Carolina Viggiano acusó presunta negligencia durante la gestión de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex y señaló daños ambientales por derrames de hidrocarburos.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, lanzó duras críticas contra el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, al asegurar que su paso por la empresa productiva del Estado no solo afectó a su familia, sino también al país.

La legisladora sostuvo que durante su administración hubo negligencia que derivó en daños ambientales, incluidos derrames de hidrocarburos en el mar, y afirmó que los servidores públicos deben actuar con calidad moral y congruencia.

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En declaraciones a medios de comunicación, Viggiano señaló que Rodríguez Padilla “hizo mucho daño a los mexicanos” y lamentó que personas sin autoridad moral ocupen cargos desde los cuales se toman decisiones de gran impacto para el país.

Condena denuncia por presunta violencia contra su esposa

La senadora también se pronunció sobre la denuncia presentada por María Felicia Jiménez Lavie, esposa del exfuncionario, quien difundió un video en el que presuntamente aparece siendo agredida por Rodríguez Padilla dentro de su domicilio.

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Viggiano calificó los hechos como “sumamente reprochables” y cuestionó que el exdirector de Pemex invocara la presunción de inocencia después de que las imágenes se hicieran públicas.

Afirmó que el material muestra una situación grave y lamentó que, según el video difundido, la agresión ocurriera frente a los hijos de la pareja.

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Además, criticó que la reacción inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum no incluyera una condena directa a la conducta denunciada, aunque reconoció que posteriormente el Gobierno federal afirmó que el caso será investigado conforme a la ley.

Sheinbaum descarta proteger al exfuncionario

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá protección para ningún servidor público involucrado en hechos de violencia contra las mujeres y pidió que se aplique “todo el peso de la ley”.

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La mandataria explicó que, debido a que los hechos ocurrieron en Morelos, corresponde a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo la investigación y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir.

Asimismo, informó que la Secretaría de las Mujeres ya estableció contacto con María Felicia Jiménez Lavie para brindarle orientación y acompañamiento institucional.

Sheinbaum también confirmó que Víctor Rodríguez Padilla ya no ocupará el cargo que se contemplaba para él en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, debido a que el nombramiento nunca fue formalizado.

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Incluso, descartó que pueda integrarse posteriormente a otra dependencia de la administración pública federal.

¿Qué se conoce hasta ahora del caso?

Estos son los principales antecedentes de la investigación:

María Felicia Jiménez Lavie difundió un video en el que denuncia una presunta agresión ocurrida en marzo de este año.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación por violencia familiar.

La Secretaría de las Mujeres brinda acompañamiento a la denunciante.

Víctor Rodríguez Padilla anunció que enfrentará el proceso separado de cualquier cargo público .

El Gobierno federal canceló el nombramiento que se analizaba para incorporarlo a un nuevo puesto.

Investigación continúa mientras crecen las reacciones políticas

La difusión del video provocó una amplia reacción entre representantes políticos y autoridades, quienes coincidieron en que el caso debe esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

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Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene una política de cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres y subrayó que la ley debe aplicarse sin excepciones, independientemente del cargo o la posición de las personas involucradas.

Por su parte, Carolina Viggiano insistió en que quienes ejercen funciones públicas deben responder también por su conducta fuera del servicio, al considerar que el desempeño de un funcionario debe estar acompañado de integridad y responsabilidad.

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La senadora sostuvo que tanto la gestión de Rodríguez Padilla al frente de Pemex como la denuncia que enfrenta reflejan la necesidad de exigir mayores estándares éticos a quienes ocupan cargos de decisión, mientras la Fiscalía de Morelos continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.