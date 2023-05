Becky G llegó a la CDMX y provocó una estampida

La cantante decidió no detenerse lo que ocasionó que fuera perseguida por las personas que buscaban acercarse a ella

Becky G llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para su presentación del fin de semana en el festival Tecate Emblema, sin embargo decidió evitar a las personas que buscaban acercarse a ella y a los medios de comunicación que querían entrevistarla y provocó una estampida humana.

Te puede interesar: Los mejores memes que dejó la falsa alerta sísmica por “error humano en mantenimiento”

La cantante de Bailé Con Mi Ex hizo caso omiso a las preguntas que lanzó la prensa y a los fans que buscaban tomarse una foto con ella. La famosa se rodeó por los integrantes de su cuerpo de seguridad y a consecuencia de los aventones, algunos reporteros y camarógrafos sufrieron caídas.

Finalmente Becky G abordó una camioneta a las afueras de la Terminal 2. La intérprete de Mayores, a pesar de estar “a salvo” en el vehículo prefirió no dar ninguna declaración al respecto de su decisión o del concierto que dará este fin de semana en la Ciudad de México y se fue del lugar fuertemente custodiada.

La cantante huyó de la prensa y de los fanáticos que la esperaban en el Aeropuerto de la Ciudad de México. (Ig: @iambeckyg)

Rebecca Marie Gómez, nombre real de la reggaetonera, no permitió ser abordada por los medios de comunicación y huyó. Los reporteros y sus fans mostraron decepción por la negativa de la cantante y sólo pudieron ver cómo se alejaba a bordo de su camioneta,

Te puede interesar: Medio Metro fue detenido por policías de la CDMX, esto es lo que pasó

Sin embargo, algunos de los testigos aseguraron que todo pudo acabar en una tragedia porque las personas que se cayeron pudieron ser pisados a consecuencia de la estampida que podría haberles causado heridas graves. Hecho que ocasionó que Becky G fuera criticada por no conceder un par de palabras y de fotografías a quienes buscaban sus declaraciones.

Algunos reporteros se mostraron molestos porque fueron empujados por los guardias de seguridad personales de la famosa, la prensa comenzó a intercambiar insultos con estas personas mientras otros le pedían que se detuviera, por favor, pero sin conseguir que ella hablara.

Te puede interesar: De qué tratará el evento de Daft Punk con coordenadas en el Zócalo de la CDMX

“Becky detente, por favor”, “hey, no me empujes, estúpido”, “te pasas Becky, eh”, “oye, que feo”, “Gracias, Becky, bienvenida”, fueron parte de los comentarios de los asistentes que buscaban una foto o una breve entrevista con ella.

Becky G no se detuvo para intercambiar unas palabras con la prensa a pesar de que se lo pidieron "por favor". REUTERS/Aude Guerrucci

Algunos de los fans de Becky G que vieron el video aseguraron que ella no se detuvo a responder las preguntas de los distintos medios de comunicación debido a que está atravesando un proceso difícil después de que se enterarar que su prometido le fuera infiel, asunto de que no se pronunció al respecto de si continuará su relación con él o finalmente terminó.

“Ella salió corriendo porque ya sabía que le iban a preguntar cosas personales, hubiera dicho que no daría entrevista en este momento”, “Sí sentí un poquito feo que no se detuviera, pero ella no está pasando un momento fácil y se comprende”, comentaron algunos usuarios de redes sociales.

Por otra parte internautas dijeron que fue grosera su actitud y que pudo terminar mal con algún herido. Ante esto pidieron que ya no la busquen para entrevistas.

“Pero ya no la entrevisten, cuando necesite su rueda de prensa para promocionar algo, sólo ignoren a esa mujer”, “Creo que estuvo muy mal que no se detuviera”, espetaron.

Fans de Becky G aseguraron que no confrontó a la prensa porque le preguntaría sobre su situación actual con su prometido Lletget quien le fue infiel. (Foto: Instagram @theylovedaboy)

¿Por qué está Becky G en México?

La intérprete de Sin Pijama llegó este viernes 12 de mayo a nuestro país porque se presentará en el Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su participación será el próximo domingo 14 de mayo a las 21:00 horas.

Los fans de la reggaetonera podrán disfrutar de sus más grandes éxitos como Mala Santa o Bailé Con Mi Ex. La cantante figura en el cartel del festival al lado de distintas figuras de la música nacional e internacional como Belinda, Robbie Williams, Black Eyed Peas, Moenía, Enrique Iglesias, entre otros.