México

Pareja es sentenciada a 70 años de prisión por matar a un hombre y herir a otro en Tecámac

La Fiscalía del Estado de México acreditó el rol de cada sentenciado, lo que fue decisivo para que el juez impusiera la misma pena a ambos responsables

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Pareja sentenciada a 70 años de prisión por matar a un hombre y herir a otro en Tecámac. Créditos: Fiscalía Edomex.
Pareja sentenciada a 70 años de prisión por matar a un hombre y herir a otro en Tecámac. Créditos: Fiscalía Edomex.

Tania Michelle Gómez Blancas y Benjamín Navarrete Barrón, alias “el Cherokee”, fueron condenados a 70 años de prisión cada uno por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, tras un ataque armado ocurrido en febrero de 2025 en la colonia Sierra Hermosa, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

La sentencia fue dictada por un juez tras el proceso legal impulsado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que acreditó la participación y responsabilidad de ambos acusados. Además de la pena privativa de libertad, el juzgador les impuso el pago de una multa de $524 064 pesos.

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Qué ocurrió en la colonia Sierra Hermosa

Los hechos se remontan al 27 de febrero de 2025. Según la investigación de la FGJEM, Navarrete Barrón, Gómez Blancas y dos hombres más empujaban un vehículo tipo Astra de color gris por calles de la colonia Sierra Hermosa cuando llegó una de las víctimas.

El hombre les reclamó que al interior del automóvil llevaban artículos de su propiedad por lo que la confrontación derivó en una discusión y acto seguido, los hombres del grupo comenzaron a agredir físicamente a las víctimas.

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Fue en ese momento cuando Gómez Blancas sacó un arma de fuego del vehículo y se la entregó a Navarrete Barrón alias “el Cherokee”. Este la accionó contra ambas víctimas: una de ellas murió en el lugar a causa de las heridas recibidas mientras que la otra persona herida salvó su vida tras recibir atención médica. Los cuatro responsables huyeron del sitio.

Cómo la Fiscalía identificó y detuvo a los responsables

Con el avance de las investigaciones, la FGJEM identificó a los participantes del ataque. La institución solicitó ante un juez las órdenes de aprehensión correspondientes y, al ser cumplimentadas, se concretó la detención de Navarrete Barrón y Gómez Blancas.

Agente de seguridad de espaldas con uniforme azul oscuro, gorra y el logo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fondo de edificio antiguo y personas.
La Fiscalía del Estado de México acreditó el rol de cada sentenciado, lo que fue decisivo para que el juez impusiera la misma pena a ambos responsables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal por los cargos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos hombres.

El papel de cada sentenciado, clave en la condena

La FGJEM acreditó ante el juez los roles diferenciados que cumplieron los dos sentenciados durante el ataque. Gómez Blancas fue señalada como quien proveyó el arma de fuego al extraerla del vehículo y entregarla directamente a Navarrete Barrón, quien la utilizó para disparar contra las víctimas.

Esa cadena de acciones —la provisión del arma y su uso— fue determinante para que el juzgador los declarara culpables a ambos de los mismos delitos y les impusiera penas equivalentes.

La sentencia: 70 años para cada uno

Tras el proceso legal, el juez declaró culpables a Navarrete Barrón y a Gómez Blancas de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. A cada uno le dictó 70 años de prisión, además del pago de la multa de $524 064 pesos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Los dos sentenciados permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social al que fueron ingresados tras su detención.

Tecámac, entre los municipios más violentos del Estado de México

El ataque del 27 de febrero de 2025 en la colonia Sierra Hermosa no ocurrió de forma aislada. Tecámac acumula desde hace años un historial de violencia que lo coloca entre los municipios con mayor incidencia delictiva de la entidad mexiquense.

Tecámac, entre los municipios más violentos del Estado de México. (Imagen ilustrativa) Crédito: Guardia Civil de Tecámac
Tecámac, entre los municipios más violentos del Estado de México. (Imagen ilustrativa) Crédito: Guardia Civil de Tecámac

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tecámac forma parte del grupo de 30 municipios del Estado de México que concentran más del 50% de los delitos del fuero común, entre ellos robo con violencia, lesiones dolosas y delitos patrimoniales.

Un dato que ilustra la magnitud del problema: 13 de cada 100 delitos cometidos en el municipio involucran armas de fuego, según un informe municipal respaldado por la propia FGJEM.

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