Así suena la cumbia de Martha Higareda

Martha Higareda ha ganado popularidad en las últimas semanas debido a sus curiosas historias, mismas que los internautas han calificado como mentiras. En redes sociales, los usuarios de internet han hecho gala de su creatividad, creando graciosos memes y videos en TikTok.

Recientemente salió a la luz “La cumbia de Martha Higareda”, un tema musical basado en las anécdotas que la actriz ha viralizado los últimos días. La divertida canción ha sacado carcajadas entre los usuarios de redes sociales.

“Como siempre las redes todo nos sorprende, la Martha Higareda nos voló la mente, ya les contaré la primer mentira. Dejó Hollywood por No manches, Frida. A los cuatro meses ella empezó a hablar y que con un alien habló un familiar. Dijo que Jared Leto la quiso enamorar pero que ella misma lo mandó a volar”, dice la canción.

El terma fue escrito por “Mister Cumbia”, y ya cuenta con miles de reproducciones. El video colgado en la cuenta de YouTube del intérprete está formado con un collage de los mejores memes que se han originado a partir de las polémicas historias de la actriz.

El nombre de Martha ha escalado a los primeros lugares de las tendencias. Y aunque gran parte de los internautas no creen en los comentarios de la actriz de No manches, Frida, algunos usuarios se dieron a la tarea de recopilar pruebas que demuestran que, al parecer, Higareda no está mintiendo.

La cumbia de Martha Higareda también dice: “Ella en el gabacho que sueña en inglés, quien le va a creer. Dice que Peso Pluma la conoció en persona y que le compuso la de Ella baila sola. Ah qué mi Marthita no haya qué inventar, por eso su cumbia le vamos a cantar. Marthitha, qué mentirosita, ya nadie te cree nomás nos da risa”.

Y es que la actriz salió en su defensa, argumentando que ella tiene el derecho de contar lo que quiera, y el público podría creerlo o no. Asimismo, dejó claro que sus historias son reales y son el producto de haber vivido tantos años en Hollywood.

Las mejores anécdotas de Martha Higareda

Muchas han sido las historias que la actriz ha contado; sin embargo, algunas de las más populares tienen que ver con sus supuestos encuentros con importantes celebridades de Hollywood. Por ejemplo, Martha contó que alguna vez, Ryan Gosling, actor de Lalaland, la salvó de caer al suelo de un restaurante.

Asimismo, reveló que Jared Leto, cantante de la banda 30 seconds to Mars, intentó conquistarla, pero que ella lo rechazó, debido a que en ese momento de su vida estaba comprometida y sus valores le impidieron ser infiel.

También, una historia que ha gustado a los internautas es aquella donde cuenta que rechazó un importante papel en una película junto al actor de Crepúsculo y The Batman, Robert Pattinson, debido a que se encontraba inmersa en la producción de la taquillera cinta mexicana No manches, Frida.

Del mismo modo, Martha Higareda ha contado que es una superdotada, pues aprendió a hablar a la edad de cuatro meses; y que una de sus amigas escribía los discursos para el millonario Elon Musk.

En defensa de sus anécdotas, la actriz de Te presento a Laura dijo: “Me han pasado muchas cosas y pues algunas decido compartirlas. Yordi y yo en el podcast De todo un mucho hicimos algunos episodios que se llaman ‘Historias que le pasan a los famosos’ donde él como persona conocida ha tenido muchas experiencias que le han pasado y yo también”.