Horacio Villalobos se burló de las historias de Martha Higareda y la llamó “mentirosa”

El conductor se burló de las anécdotas que compartió Martha Higareda y que la volvieron tendencia en redes sociales. (Ig: @horacitu_oficial) (Ig:@marthahigareda)

El polémico conductor Horacio Villalobos no guardó silencio ante las historias que compartió Martha Higareda sobre las distintas anécdotas que vivió con distintas personalidades del cine internacional o de hechos sorprendentes que ocasionaron que fuera llamada “mentirosa” en las redes sociales y ahora también por el famoso.

Fue en el podcast Farándula 021 donde el expresentador de Venga la Alegría se lanzó contra la actriz de No Manches Frida por las experiencias que se hicieron virales y se convirtieron en tendencia en redes sociales en las últimas semanas.

Horacio Villalobos se expresó así: “Te cuento una cosa, se está regodeando en puras mentiras, la pregunta aquí es cuál es el fin de eso. Yo creo llegó a la entrevista y decidió que iba a estar creativa”, espetó el conductor.

Agregó que sigue sin entender qué buscaba la protagonista de Amarte Duele al decir todo lo que dijo frente a las cámaras, Estas fueron sus palabras: “Qué pretende que la gente responda ante la frase ‘prefería hacer No Manches Frida antes que trabajar con Robert Pattinson´, no lo voy a decir porque es una grosería”, declaró el presentador.

Martha Higareda vuelve a estar bajo los reflectores, esta vez porque dijo que su mamá inventó la frase "la magia del cine"

Villalobos, entre risas de sus compañeros, detalló que deben invitar a la grafóloga Maryfer Centeno para que analice el lenguaje no verbal de la actriz mexicana sólo para comprobar lo que él ya consideraba como una mentira.

“Ahí sí tienes que invitar a Maryfer Centeno, que es la grafóloga y debe hacer el análisis de Martha Higareda tratando de mentirnos a todos, además se le nota que está mintiendo, es mala actriz... no mana, no me quieras ver la cara de pend*** diciendo mentiras”, expresó el también actor teatral.

Horacio Villalobos también arremetió contra la última película que grabó Martha Higareda, que fue Fuga de Reinas, donde la actriz dijo que fue resultado de una introspección personal, declaración que el exconductor de Venga la Alegría tomó para continuar con las críticas.

Horacio Villalobos criticó la nueva película de Martha Higareda titulada "Fuga de Reinas". (Cortesía)

“Ahora que estoy muy empapado de todos los clips de Martha Higareda entiendo porque hace cine tan pin*** feo... ya entendí porque es guionista, esta cosa de Fuga de Reinas que es horrorosa ella la escribió. Lo peor del caso es que esta señora escribe guiones y logra filmarlos, tiene su talento y podercillo dentro del cine... ella descubrió que era la introspección en Fuga de Reinas”, señaló Villalobos.

El presentador de televisión continuó con los ataques contra la protagonista de Niñas Mal y ahora también arremetió contra Yordi Rosado por el podcast que comparten ambos, el cual, de acuerdo con Villalobos, debería ser llamado “duelo de intelectuales”, ironizó el exmiembro del jurado de La Academia.

Fue el actor Carlos Rangel, mejor conocido como la Manigüis, quien siguió con las palabras en contra de Higareda y se sumó a la opinión sobre Fuga de Reinas, dijo que si esa era la forma en que inventaba sus historias entonces realizaría un trabajo “pobre” como guionista.

La actriz fue objeto de burlas por sus anécdotas que fueron cuestionadas por múltiples usuarios (Foto: Instagram)

“Ahí la tienen, diciendo que rechazó salir con Jared Leto para no serle infiel con su novio, pobrecita no... que su abuelito vio un alíen. Si esta es su inventiva y es su capacidad de imaginación que pobre puede ser su trabajo... que iba caminando en un restaurant y la salvó Ryan Gosling”, mencionó la Manigüis quien finalizó con el tema ante la negativa de todos sus compañeros quienes querían seguir hablando del tema.

Las anécdotas de Martha Higareda son muchas y todas le valieron para volverse tendencia en redes sociales debido a los memes que hicieron los internautas y que ahora originaron críticas en contra de la actriz, sin embargo ella se defendió diciendo que así como tiene la libertad de contar sus anécdotas, el público es libre de creerlas o no.