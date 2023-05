Alex Kaffie fue suspendido de Imagen Televisión por hablar mal de Nacho Lozano: ¿qué dijo del conductor?

A petición de Lozano, Kaffie fue castigado por los directivos de Imagen Televisión. Imagen: Facebook.

El regreso de Nacho Lozano a Imagen Televisión tendría que ser un motivo de celebración para todas las partes. Sin embargo, su retorno al matutino de noticias De Pisa y Corre, sólo se ha visto bañado por la controversia, y ‘las malas nuevas’ se siguen sumando. Ahora se afirma que el informador de espectáculos Alex Kaffie habría sido suspendido por la televisora, todo por hablar mal del retornante conductor y especialmente por “echar de cabeza” a toda la producción del programa Sale el Sol.

Según el programa de espectáculos Chisme No Like, Imagen Televisión tomó la decisión de suspender a Alex Kaffie de la televisora hasta nuevo aviso. De hecho, los anfitriones de dicha emisión de chismes aseguraron que aquella era la razón por la que Kaffie no se habría presentado a colaborar en Sale el Sol durante el pasado viernes 12 de mayo como supuestamente estaba previsto.

Al principio los conductores solamente aseguraron tener la noticia de que un personaje de la televisora Imagen se encontraba en medio de un castigo impuesto. Más tarde revelaron que se trataba de Alex Kaffie y explicaron que, además, la reprimenda habría sucedido a petición del mismo Lozano.

“El señor Kaffie fue retado en Grupo Imagen, la gárgola del espectáculo, por hablar mal de nuestro compañerito de pupitre Nacho Lozano”, informó Ceriani.

Alex Kaffie fue suspendido de Grupo Imagen. Fotografía: Instagram @salelsoltv.

“No sabemos qué hablo, si habló mal, cómo habló, pero Nacho pidió sentencia, pidió suspensión y el canal estuvo de acuerdo”, continuó. “Porque digo, es una figura que tiene que trabajar con la credibilidad lisa y con la información”.

Ceriani más tarde comentó que siempre habían defendido a Nacho Lozano desde que estaban en Telemundo, pero que la decisión tomada por Imagen era un tanto extrema. Le recomendó a su colega Kaffie que mejor renunciara. “Yo que tu Kaffie, me voy, renuncio”, apuntó.

Hasta el momento ni Alex Kaffie, ni Nacho Lozano han confirmado o negado la información. Su casa Grupo Imagen tampoco se ha pronunciado al respecto. El conductor de espectáculos es un regular de Sale el Sol, por lo que su aparición o desaparición en las semanas siguientes, despejará todas las dudas.

¿Qué dijo Alex Kaffie sobre Nacho Lozano?

Grupo Imagen anunció por todo lo alto que Nacho Lozano volvería al canal y especialmente a su programa De Pisa y Corre luego de dejar la conducción del mismo en febrero del 2021. Para celebrar la noticia, el conductor fue invitado al programa Sale el Sol en donde fue entrevistado únicamente por Paulina Mercado.

De inmediato se encendieron las alarmas en redes sociales porque dicho programa tiene por costumbre que cuando hay un invitado, éste sea entrevistado por todo el elenco. Luego de los rumores y la extrañeza, fue Alex Kaffie el que despejó las dudas a través de su columna escrita, en donde reveló que Lozano habría exigido a la producción de Sale el Sol y a los ejecutivos de Imagen, que lo entrevistara única y exclusivamente Mercado.

Supuestamente Nacho Lozano desairó a todo el elenco de conductores de Sale el Sol. (Instagram @nacholozano)

“El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, ¡Exigió que únicamente a Paulina Mercado!, ‘nadie más del matutino’ lo entrevistara”, confirmó el columnista y conductor de espectáculos.

Kaffie aseguró que los rumores de ‘desaire’ eran ciertos, pero que en realidad Lozano le había hecho un favor, porque no tenía nada de ganas de entrevistarlo, o de platicar con él. “No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo.”

En cambio dijo que sí tenía codicia de entrevistar a figuras como Ciro Gómez Leyva, Elena Poniatowska y Pepa Flores ‘Marisol’. “No a Nacho Lozano”, aseguró.

En redes sociales algunos internautas estuvieron de lado de Lozano, asegurando que “Nacho Lozano sí se ve como el tipo chavito que tiene el ego hasta el cielo, pero también creo que hubiera optado por ignorar por completo a personas tan nefastas como esas”. Aunque otros opinaron que si el conductor está ingresando al canal y la familia ya dispuesta en él, por educación debería intentar llevarse bien con todos.